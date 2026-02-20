Il programma della 26ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

La 26ª giornata di campionato si apre con Sassuolo-Verona, in programma venerdì alle 20:45. Gli emiliani vengono da una vittoria in rimonta a Udine, riscattando così il brutto ko subito contro l’Inter, confermando una stagione positiva, in cui domina quella tranquillità che permette di rialzarsi dopo brutti scivoloni. Serenità che non regna di certo in casa Verona, scivolato all’ultimo posto in classifica, seppur a pari merito con il Pisa, dopo la sconfitta contro il Parma. Al Mapei servirà una reazione d’orgoglio.

Venendo al sabato, alle 15:00 è il momento di Juventus-Como. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta di misura e al veleno nel derby d’Italia contro l’Inter, da cui sono scaturite infinite polemiche per l’espulsione di Kalulu nel primo tempo, che ha sicuramente condizionato la gara e il piano tattico degli uomini Spalletti. Malgrado il ko, la Juve ha comunque saputo tenere testa ai nerazzurri, recuperano due volte lo svantaggio e rendendosi pericolosa anche in dieci uomini, confermando un trend crescente nelle prestazioni. Per avere la meglio su un Como reduce dalla sorprendente sconfitta casalinga contro la Fiorentina, anch’esso in inferiorità numerica, seguita poi dal pareggio contro il Milan nel recupero infrasettimanale, occorrerà ripartire dalla buona performance di San Siro.

Alle 18:00 Lecce-Inter. I salentini vengono dalla incoraggiante vittoria sul campo del Cagliari, rimanendo ora a tre punti sulla zona retrocessione, pronta ad affrontare il grande ostacolo della prima della classe. L’Inter, dal canto suo, è reduce dal successo al cardiopalma contro i rivali storici della Juventus, in una sfida ricca di emozioni e di veleni, a cui è però seguita la brutta botta nella gara d’andata dei play-off di Champions League contro il Bodo Glimt. Per lasciarsi alle spalle questo passo falso e non vanificare l’ottimo momento in campionato, i nerazzurri sono chiamati a una prova di forza e di maturità al Via del Mare per mantenere salda la testa della classifica. Il sabato si chiude con Cagliari – Lazio alle 20:45. I biancocelesti vengono dalla sconfitta interna contro l’Atalanta, incassando così l’ottavo ko del campionato, mostrando ormai una difficoltà acquisita contro qualunque squadra sia in lotta per un piazzamento europeo. Per salvare quanto meno la faccia contro quelle squadre che sulla carta dovrebbero essere inferiori, l’occasione di ripartire dalla trasferta di Cagliari, reduce anch’esso da una sconfitta interna, quella contro il Lecce.

La domenica inizia con Genoa-Torino alle 12:30. Gli uomini di De Rossi sono reduci dal pareggio a reti bianche nello scontro diretto contro la Cremonese e si preparano ad affrontare un altro scontro diretto, contro il Toro, reduce a sua volta dalla sconfitta contro il Bologna, in una sfida dove c’è in palio la possibilità di staccare la zona calda della lotta per la salvezza. Alle 15:00 è la volta di Atalanta – Napoli. La Dea prosegue nella sua rimonta verso la zona Champions, con il quarto posto ora distante solo cinque punti, grazie al successo dell’Olimpico contro la Lazio. Per non perdere terreno e magari guadagnarne ancora sulle concorrenti, gli uomini di Palladino non possono fallire l’appuntamento contro il Napoli, che viene dal pareggio interno contro la Roma, dopo aver recuperato lo svantaggio ben due volte, e che è caccia di un successo importante per porre fine a questo momento di grande discontinuità.

Alle 18:00 Milan-Parma. Nello scorso weekend i rossoneri hanno espugnato Pisa con fatica e sofferenza, per via anche dell’espulsione di Rabiot, confermando la propria natura di squadra fisica e cinica, a cui ha fatto seguito il pareggio contro il Como nel recupero della 18ª giornata, con un forte botta e risposta nel post partita tra Fabregas e Allegri per alcuni episodi di gara. Nel match contro il Parma, reduce dalla vittoria contro il Verona, gli uomini di Allegri non hanno alcun risultato a disposizione diverso dalla vittoria, per non far scappare l’Inter, ora distante 7 punti. Alle 20:45 Roma-Cremonese. I giallorossi vengono dal pareggio del Maradona contro il Napoli, con un po’ di rammarico per il vantaggio sfumato ben due volte, ma che quanto meno ha evitato agli uomini di Gasperini un’altra sconfitta in uno scontro diretto, registrando comunque una buona prestazione. Per difendere il quarto posto dalle mire di Juve, Como e Atalanta, occorre superare la Cremonese reduce dallo 0-0 contro il Genoa, che vive un girone di ritorno di andamento opposto a quello d’andata.

Lunedì alle 18:30 va in scena il derby toscano Fiorentina-Pisa. La viola è reduce da una sorprendente quanto pesante vittoria a Como, che le permette di respirare e di non perdere terreno rispetto al Lecce quart’ultimo. Nel derby contro il Pisa, reduce dalla sconfitta contro il Milan e ora distane sei punti, l’occasione di mettere un margine rispetto alle ultime due classificate in modo da poter guardare solo avanti. Il 26° turno di Serie A si chiude con Bologna-Udinese. Gli uomini di Italiano hanno ritrovato la vittoria contro il Torino dopo un lungo periodo di digiuno, nella speranza ora di poter ripartire e aumentare la distanza rispetto alle inseguitrici di metà classifica. Per farlo occorre espugnare Udine, con i friulani reduci dalla sconfitta contro il Sassuolo.