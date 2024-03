Il programma della 27° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La 27° giornata di campionato si apre venerdì sera all’Olimpico con il big match Lazio-Milan. Sarri ha portato la squadra a cena per ricompattare il gruppo in vista della doppia sfida con Milan e Bayern. I biancocelesti, tre sconfitte nelle ultime cinque di campionato, devono vincere. Zaccagni ci sarà. Il Milan arriva all’Olimpico con un occhio alla Juve (-4) e uno dietro a Bologna e Atalanta che inseguono. Kalulu e Tomori andranno in panchina dopo il lungo stop per infortunio. Lotta a tre (Bennacer, Adli, Reijnders) per due maglie di centrocampo.

Sabato tre sfide interessanti. Apre lo scontro salvezza Udinese-Salernitana, dove i tre punti consentirebbero ai friulani di allontanarsi dalla zona calda e ai campani di mantenere viva una speranza che man mano si sta facendo sempre più debole. Cioffi dovrebbe recuperare Pereyra dopo l’infortunio, ballottaggio con Thauvin per affiancare Lucca. Liverani con il dubbio Dia per motivi disciplinari. Al Brianteo Monza-Roma promette spettacolo tra due squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma. Nei brianzoli assente Izzo per squalifica, probabile chance per D’Ambrosio. Avanti confermato Djuric con in appoggio Colpani, esterni offensivi Mota e ballottaggio Maldini-V.Carboni. De Rossi scioglierà all’ultimo i dubbi su un turnover “leggero” in vista della sfida di Europa League col Brighton (Bove per Pellegrini e Baldanzi per Dybala). In avanti Lukaku ed El Shaarawy, mentre al centro della difesa il recuperato Smalling. Chiude il sabato Torino-Fiorentina, scontro diretto per un posto tra Europa e Conference League. Nei granata è tornato in gruppo Buongiorno. A centrocampo dubbio Ilic, mentre in attacco tutto confermato, coppia Sanabria-Zapata con alle spalle Vlasic. Nei Viola out ancora Martinez Quarta causa colica renale dei giorni scorsi. Regista in mezzo al campo dovrebbe essere confermato Bonaventura dopo l’ottima prova nella vittoria in rimonta con la Lazio. Al centro dell’attacco ci sarà ancora il “Gallo” Belotti.

Il pranzo della domenica propone il “piatto” salvezza Verona-Sassuolo. Mister Baroni sembra orientato a confermare Serdar in mezzo al campo con Duda, spostando più avanti Folorunsho a sostegno dell’unica punta Swiderski. Sassuolo nel caos dopo i sei gol subiti dal Napoli nel recupero di mercoledì, si parla addirittura di un possibile esonero di Bigica e di contatti con Ballardini. Unica buona notizia tra i nero-verdi è il ritorno dopo più di tre mesi di Domenico Berardi, uomo simbolo a cui aggrapparsi per rimanere in A. Al Castellani va in scena Empoli-Cagliari, altro scontro diretto per non retrocedere. Con una vittoria i Toscani si porterebbe a quota 28, allontanandosi di netto dalla zona pericolosa a conclusione di una grande risalita coincisa con l’arrivo in panchina di mister Nicola. In attacco dovrebbe partire la coppia Cambiaghi-Niang. I sardi navigano ancora in cattive acque e sarà quindi fondamentale uscire da Empoli imbattuti. A Ranieri mancherà l’infortunato Pavoletti; in attacco la coppia Luvumbo-Lapadula, con trequartista Gaetano. Si prosegue con Frosinone-Lecce, altro match salvezza. Mister Di Francesco, che sembra orientato a tornare alla difesa a 4, potrebbe confermare Cerofolini tra i pali. In regia probabile rilancio Barrenechea, mentre in avanti Soulè e Harroui saranno gli esterni con ballottaggio Cheddira-Kaio Jorge per il posto da prima punta. Nel Lecce torna Pongracic al centro della difesa dopo la squalifica. A centrocampo Oudin dall’inizio, in avanti Almqvist titolare e poi per due maglie ballottaggi Krstovic-Piccoli e Banda-Sansone.

Alle 18 Atalanta-Bologna, big match che vale la Champions tra le due squadre che fino ad oggi (Inter a parte) han fatto vedere il calcio migliore. Nella Dea recuperato Lookman, sarà in ballottaggio con Miranchuk per completare il reparto avanzato con De Ketelaere e Koopmeiners. Nei rossoblù Thiago Motta dovrebbe confermare Orsolini e Ndoye sulle fasce d’attacco. In mezzo al campo Fabbian con Freuler regista. Unica punta Zirkzee. Chiude la domenica la sfida del San Paolo Napoli-Juventus. Dopo la goleada con il Sassuolo l’attacco dei partenopei si affida a Osimhen, con Kvaratskhelia e Politano sulle fasce, per battere i rivali storici e risalire in classifica verso un posto che garantisca l’Europa il prossimo anno. Centrocampo bianconero in emergenza per gli infortuni di Rabiot e McKennie, mister Allegri opterà per Alcaraz e Miretti a fianco di Locatelli in regia. In attacco, con Chiesa non al meglio, Yldiz dovrebbe partire al fianco di Vlahovic. Chiude la 27esima di campionato lunedi sera a San Siro Inter-Genoa. Dopo il vittorioso recupero con l’Atalanta, i nerazzurri si ritrovano a +12 sulla Juventus. Bastoni out per squalifica, dubbi sulle condizioni fisiche e sulla possibilità di recupero di Frattesi e Thuram. Asilani in regia, in avanti ballottaggio Arnautovic-Sanchez per il posto al fianco di Lautaro. Nel grifone sembra recuperabile Vasquez, che dovrebbe far parte del terzetto arretrato con Bani e De Winter. In regia Badelj con al fianco Messias e Frendrup (in tal caso panchina per Malinovskyi. Ad insidiare la rete nerazzurra ci sarà Retegui con Gudmundsson a sostegno