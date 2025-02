Il programma della 27° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Dopo la 26° giornata è arrivato il sorpasso dell’Inter sul Napoli capolista: 57 punti contro 56, e occhio ora all’Atalanta a -3 dalla vetta. C’è poi la Juve a 49 con la Lazio a -2. Occupa la sesta piazza il Bologna a 44 punti, ha battuto il Milan che è in crisi. Zona retrocessione occupata dall’Empoli, scavalcato dal Parma, poi le solite Venezia e Monza.

Stasera si inizia alle 20:45 con Fiorentina-Lecce. Pongracic insidia sempre Comuzzo, Mandragora più di Ndour. Da valutare Folorunsho. Per Giampaolo Pierotti non sarà a disposizione, ci sono Morente e Karlsson quindi. Sabato alle 15 Atalanta-Venezia. Gasp arriva da 5 gol ad Empoli, vorrà ripetersi. Zappacosta favorito su Ruggeri, CDK su Pasalic. Lookman e Retegui avanti. Lato ospiti Busio non sicuro del posto, in attacco ballottaggio Oristanio-Yeboah e Fila-Maric. Alle 18 il big match per eccellenza di questa Serie A: c’è Napoli-Inter. 3-5-2 per Conte (forse). Se Olivera dovesse farcela sarà 4-3-3 con Spinazzola nel tridente. Raspadori però è in forma e la prima opzione sembra la probabile per domani. Billing al posto dell’infortunato Anguissa. Casa Inter c’è Martinez tra i pali, Thuram più di Taremi. Alle 20:45 spazio ad Udinese-Parma. Si è fatto male anche Sava, giocherà Padelli (o anche Piana). Ekkelenkamp dal 1’, caso Lucca rientrato. Il Parma ha subito vinto con Chivu, 2-0 al Bologna. Bonny a comandare il tridente, Almqvist preoccupa Cancellieri.

Domenica alle 12:30 Monza-Torino. Dovessero essere di nuovo 0 punti per la squadra di Nesta, i biancorossi potrebbero arrendersi alla Serie B. Occhio a Keita che è in ballottaggio con Mota, poi Ganvoula da prima punta. Biraghi più di Sosa, Elmas più di Karamoh. Alle 15 Bologna-Cagliari. Soliti ballottaggi tra terzini nei felsinei, in attacco Orsolini leggermente favorito su Dominguez ma fino a domenica è difficile capire la formazione di Italiano. Luvumbo a caccia di un posto da titolare ed anche Coman. Alla stessa ora c’è Genoa-Empoli. Sabelli favorito di poco su De Winter, stessa cosa tra Messias e Zanoli. Empoli a due facce: semifinale di Coppa Italia e vittoria contro la Juventus, mentre in campionato non si vince da inizio dicembre. Esposito, Maleh e Colombo – o Kouame – per invertire il trend negativo. Alle 18 via a Roma-Como. Ranieri vede l’Europa, Soulé è ritrovato e può partire di nuovo dall’inizio. Anche il Como è in forma, il 2-1 al Napoli di Conte dopo la vittoria a Firenze lo testimonia. Paz, Diao e Strefezza per sbancare l’Olimpico. Alle 20:45 l’altro big match della 27° è Milan-Lazio. Pulisic e Felix rischiano a favore di Musah, sarà da capire il modulo perché Conceiçao non trova la quadra. Intoccabile Gimenez. Mandas insidia ancora Provedel per Baroni, mentre da prima punta ci sarà Noslin o Pedro. Attenzione anche a Dia che a Salerno giocava lì. Romagnoli ha un problema fisico all’adduttore, nel caso giocherà Gigot.

Lunedì alle 20:45 chiude Juve-Verona. Juventus in difficoltà, è uscita in 1 settimana da Champions prima e Coppa Italia poi contro PSV ed Empoli, tutte e due sfide abbordabili. Motta non è contento e non si è nascosto in conferenza, vuole un cambio di rotta. Koopmeiners finora ha giocato sempre ma non è al top e può rischiare, mentre Kolo Muani dovrebbe ritrovare il posto da titolare. Zanetti ha trovato una grande vittoria al fotofinish contro la Fiorentina con gol di Bernede, proprio lui scalpita per un posto da subito a discapito di Livramento.