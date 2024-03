Il programma della 28° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La 28° giornata di campionato si apre venerdì sera con Napoli-Torino. Nei partenopei pienamente recuperato Osimhen che, sarà affiancato da Politano e Kvaratskhelia nel tridente d’attacco con Raspadori pronto a subentrare. Nei granata emergenza a centrocampo per la squalifica di Ricci e gli infortuni di Tameze e Ilic. In attacco dubbio Sanabria-Pellegri.

Sabato pomeriggio due scontri diretti per la salvezza: Cagliari-Salernitana e Sassuolo-Frosinone. Al Sant’Elia posta in palio altissima per restare in serie A. Mister Ranieri ha grandi problemi in attacco per le assenze degli infortunati Luvumbo, Petagna e Pavoletti. Potrebbe rivedersi Oristanio a sostegno di Lapadula. Nei campani, out Dia per motivi disciplinari, Liverani si affida a Weissman sostenuto da Candreva e Tchaouna. Mister Ballardini, che dovrà fare a meno di Berardi (stagione finita dopo l’infortunio di Verona), è obbligato ad una vittoria che manca da più di due mesi facendo precipitare il Sassuolo in piena zona retrocessione. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Pinamonti unica punta. Nei giallazzurri tanti gli infortunati (Harroui, Bonifazi, Lusuardi, Oyono e Marchizza). Di Francesco potrebbe scegliere Seck nel tridente con Soulè e Cheddira (preferito ancora a Kaio Jorge). Alle 18 al Dall’Ara va in scena il big match Bologna-Inter. Nei rossoblù, quarti in classifica e reduci da sei vittorie consecutive, sarà il gioiellino Zirkzee a guidare l’attacco sostenuto dagli inserimenti di Orsolini, Ferguson e Fabbian. Tra i nerazzurri, dall’alto del sicuro +15 sulla Juve, ci sarà un po’ di turnover e un po’ di minutaggio per i rientri di alcuni infortunati, in vista della sfida di champions con l’Atletico Madrid. Chiude il sabato Genoa-Monza, una sfida tra due squadre tranquille che sono a centro classifica, fuori dalla lotta europa e salvezza. Nel Grifone out Vazquez per squalifica, a centrocampo Gilardino sembra orientato a confermare Messias a discapito di Malinovskyi. Tra i brianzoli Izzo dovrebbe partire titolare in difesa. Coppia di centrocampo Gagliardini-Pessina, Djuric unica punta.

Domenica all’ora di pranzo delicata sfida salvezza Lecce-Verona. Tra i salentini si rinnova il ballottaggio Krstovic-Piccoli per il posto da punta centrale, mentre le ali offensive saranno Banda e Almqvist. Nei gialloblù di Baroni sarà rilanciato Magnani al centro della difesa. Sulla trequarti dovrebbe partire dal 1’ Folorunsho e punta centrale Swiderski dopo il gol-vittoria col Sassuolo. Nelle due partite della domenica pomeriggio va in scena il duello a distanza per il secondo posto. Alle 15 Milan-Empoli, sulla carta una buona occasione per i rossoneri per cercare il sorpasso alla Juve. Ci sarà Calabria al posto dello squalificato Florenzi, con Tomori pronto per un possibile rientro da titolare. Leao fermato per un turno dal Giudice Sportivo, al suo posto favorito Okafor su Chukwueze. Nei toscani sono recuperabili Zurkowski e Caputo, il polacco in ballottaggio con Kovalenko per un posto in mezzo al campo, mentre la punta partirà dalla panchina a favore di Niang. Alle 18 Juventus-Atalanta, sfida di alta classifica tra due squadre che nelle ultime giornate hanno bruscamente frenato la propria corsa. Nei bianconeri dubbi a centrocampo; out Rabiot e Alcaraz, ancora in forse Mckennie. Squalificato Vlahovic, in attacco la coppia titolare dovrebbe essere Chiesa-Milik. Nella Dea mister Gasperini dovrebbe affidarsi a De Ketelaere nel ruolo di falso nove con a sostegno Koopmeiners e Lookman. Pronti a subentrare a partita in corso Scamacca e Miranchuk.

Domenica sera a Firenze big match Fiorentina-Roma, entrambe reduci da convincenti vittorie in Europa. Gli uomini di De Rossi, che stanno marciando ad una media scudetto, cercano di uscire dal Franchi con i tre punti per accorciare le distanze dall’ultimo posto champions occupato dal Bologna. In attacco dubbio Dybala-Baldanzi per dare un po’ di respiro al fantasista argentino. Nei viola Bonaventura arretra nel ruolo di registra, mentre in attacco Gonzalez e Sottil saranno le ali esterne a supporto di Belotti. La 28 esima giornata si chiude lunedì sera con Lazio-Udinese. Dopo la sconfitta di champions col il Bayern la Lazio si rituffa nel campionato per salvare la stagione (Sarri partirà a fine anno?) e garantirsi almeno un posto in Europa League. Immobile in dubbio per problemi fisici, pronto Castellanos. Tra i friulani ancora dubbi sul pieno recupero di Pereyra. Thauvin sulla trequarti a supporto di Lucca.