Serie A

Il programma della 28ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Il Derby della madonnina può chiudere i giochi o riaprirli del tutto nella lotta scudetto, mentre la lotta salvezza resta piena di insidie.

Mar 6, 20263 Lettura
Milano Italy - November 23: Nicolo' Barella and Adrien Rabiot during the Serie A match between FC Internazionale and Ac Milan at San Siro Stadium on November 23, 2025 in Milano, Italy.

La 28 ª giornata di Serie A si apre con Napoli-Torino in programma venerdì alle 20:45. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria all’ultimo respiro a Verona grazie alla rete di Romelu Lukaku, che torna al goal dopo il lungo infortunio, permettendo ai suoi di staccare leggermente il quarto e quinto posto, approfittando anche del pareggio tra Roma e Juve. Servirà certamente tutt’altra cattiveria per superare un Torino reduce dal successo contro la Lazio, all’esordio di Daversa sulla panchina granata.

Il sabato si apre con Cagliari-Como alle 15:00. I sardi masticano amaro per il pareggio ottenuto al Tardini contro il Parma, raggiunti al minuto 83 da un goal di Oristanio. L’occasione del riscatto arriva nella sfida casalinga contro il Como, reduce a sua volta dal successo interno contro il Lecce, ma che potrebbe pagare il dispendio di energie della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter giocata in settimana. Alle 18:00 Atalanta-Udinese. Gli uomini di Palladino sono reduci dalla battuta d’arresto in casa del Sassuolo, nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Pinamonti dopo un quarto d’ora dal fischio d’inizio. Per non perdere terreno dalle concorrenti per il quarto posto, gli oriani non possono fallire la sfida casalinga contro un Udinese forte del successo contro la Fiorentina, discontinuo quanto imprevedibile. Alle 20:45 Juventus-Pisa. Dopo la prematura eliminazione dalla Champions League, il raggiungimento del quarto posto diventa ora l’unico obiettivo per i bianconeri, necessario anche per poter realizzare una campagna acquisti di livello la prossima estate e puntare allo scudetto il prossimo anno. Dopo il pareggio con la Roma raggiunto nel finale, è obbligatoria la vittoria contro il Pisa reduce dal ko contro il Bologna, e che pian piano scivola sempre più verso la Serie B.

La domenica si apre con lo scontro salvezza Lecce-Cremonese alle 12:30. I salentini vengono dal netto ko di Como, in parte prevedibile nonostante l’illusione data dal goal di Coulibaly al 14’. Per restare in vita e giocarsi le chances di rimanere nella massima serie, arriva lo scontro diretto con la Cremonese, reduce dalla sconfitta interna contro il Milan, e ora a pari punti proprio con il Lecce, il che sarebbe stato impensabile solo pochi mesi fa. Malgrado per la classifica la sfida non sia decisiva, una vittoria potrebbe dare lo slancio verso il finale di campionato, mentre una sconfitta peggiorerebbe gli umori e risulterebbe deleteria. Alle 15:00 Bologna-Verona. Gli uomini di Italiano proseguono nel loro lento cammino di ripresa in campionato, come dimostra la vittoria di misura contro il Pisa, forti anche dell’entusiasmo per il passaggio agli ottavi di Europa League. Contro il Verona, reduce dalla sconfitta bruciante contro il Napoli e forse anche immeritata, l’obbligo di scendere in campo per salvare l’onore, vista la retrocessione ormai ufficiosa. In contemporanea Fiorentina-Parma. I gialloblu hanno interrotto la mini serie di 3 vittorie consecutive per via del pareggio contro il Cagliari, per un punto che dà comunque gioia, essendo arrivato nel finale e con una salvezza sempre più vicina. Situazione ben diversa per la Fiorentina, quint’ultima, ma a pari punti con Cremonese e Lecce, e che deve approfittare dello scontro diretto delle sue concorrenti per mettere un po’di margine dalla zona retrocessione.

Alle 18:00 Genoa-Roma. I giallorossi vengono da un 3-3 a dir poco amaro contro la Juventus, dopo aver condotto la gara con due goal di vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, sprecando una grande occasione per allungare sulle concorrenti e rimanere a pari merito con il Napoli, rinviando ancora l’appuntamento con la prima vittoria dell’anno in uno scontro diretto. Per mantenere il quarto posto c’è l’ostacolo Genoa del beniamino Daniele De Rossi, reduce dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter, dove al netto di un buon inizio del grifone, gli uomini di Chivu hanno viaggiato tutta la partita a un altro livello. La domenica si chiude con lo scontro al vertice: Milan-Inter. I rossoneri sono tornati alla vittoria grazie al successo a Cremona, e nella stracittadina hanno un solo risultato a disposizione se vogliono tentare di riaprire la corsa scudetto e tenere distanti le inseguitrici per blindare il piazzamento Champions. L’Inter, reduce da una vittoria più che convincente contro il Genoa, con un Federico Di Marco che si conferma il vero trascinatore di questa stagione con 6 reti e 14 assist, vuole interrompere la striscia di 6 derby consecutivi non vinti, con la vittoria che manca proprio dal derby che consegnò la seconda stella nel 2024, e chiudere virtualmente la pratica scudetto.

La 28 ª giornata di Serie A si chiude con Lazio-Sassuolo lunedì alle 20:45. I biancocelesti vengono dal ko incassato nella Torino granata, a cui è seguito il pareggio a dir poco amaro nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, essendo andata due volte in vantaggio. Per quanto gli uomini di Sarri non abbiano più nulla da chiedere al campionato, essendo distanti anche dalla Conference League, c’è il dovere di salvare la faccia contro un Sassuolo in grande spolvero, come dimostra la vittoria casalinga contro l’Atalanta nel turno precedente.

