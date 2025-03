Il programma della 29° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Dopo la giornata numero 28 di Serie A l’Inter è sempre in vetta alla classifica con 61 punti, il Napoli si mantiene a -1 seguito dall’Atalanta a -3. 4° la Juve nonostante lo 0-4 contro il Gasp, 52 punti per i bianconeri con Lazio e Bologna ad inseguire, rispettivamente con 1 e 2 punti in meno. Roma a 46, Fiorentina 8° a 45 e Milan a 44. Empoli, Venezia e Monza le ultime 3.

Alle 20:45 si comincerà con Genoa-Lecce. Malinovskyi a caccia di una maglia da titolare. Davanti Ekhator, Miretti o Zanoli con gli ultimi 2 favoriti per assistere Pinamonti. Thorsby non ce la fa e lo si rivedrà dopo la sosta. Pinamonti torna a guidare l’attacco. Jean più di Gaspar per Giampaolo.

Sabato alle 15 scontro salvezza Monza-Parma. I brianzoli non vincono dal 13 gennaio e la serie B sembra quasi certa, il Parma invece è 17° a +2 dall’Empoli. Pessina vicino al rientro, se la giocherà con Castrovilli e Zeroli con Urbanski. Chivu la scorsa ha lasciato fuori Man, hanno giocato Almqvist e Cancellieri. Occhio a Pellegrino che ha siglato una grande doppietta col Torino, rischia ancora Bonny. Alla stessa ora Udinese-Verona. Zemura al posto di Kamara squalificato, probabile 4-4-2 per i friulani con Ehizibue a destra. Nel Verona Tengstedt è definitivamente tornato ed ha sfiorato anche il gol col Bologna, fermato solo da una revisione al Var che ha annullato il gol del centravanti. Sarr favorito su Mosquera. Alle 18 Milan-Como. I rossoneri hanno ribaltato il Lecce, ma la prestazione di tanti giocatori non è stata all’altezza. Joao Felix rischia a favore di Fofana, dopo il gol con la Roma il portoghese non si è fatto più vedere. Alle 20:45 Torino-Empoli. Il centrocampo granata è tremendamente in forma: tanti gol e assist da Elmas, Casadei, Vlasic e anche Gineitis nell’ultimo mese. Lazaro non è al meglio, può esserci Karamoh. Per d’Aversa Cacace può giocare di nuovo da trequartista, ma c’è la concorrenza di Anjorin che è tornato e preoccupa anche Henderson.

Domenica alle 12:30 Venezia-Napoli. Gli arancioneroverdi sono sempre una squadra difficile da affrontare per le big, molte volte si vince di misura o si pareggia (come l’Atalanta). Maric leggermente più di Gytkjaer per impensierire Meret, che non mantiene la porta inviolata dal 12 gennaio. Per Conte Spinazzola favorito su Olivera, Anguissa e Neres stanno meglio ma non saranno rischiati. Per il camerunese probabile rientro dopo la sosta, il brasiliano invece potrebbe essere convocato. Come fatto notare dai tifosi azzurri, i partenopei non hanno un buon feeling con quest’orario, sarà necessario invertire il trend negativo. Como lo dimostra. Alle 15 ecco Bologna-Lazio. I felsinei stanno benissimo come testimoniato dai 50 punti in A. Scontro tra terzini: Calabria-Holm e Miranda-Lykogiannis. Sponda Lazio Tavares dovrebbe essere della partita, ha giocato anche in Europa League. È tornato anche il Taty nella vittoria complessiva contro il Plzen. Alle 16 e non alle 15 vista la Maratona a Roma c’è Roma-Cagliari. I giallorossi sono usciti dall’Europa, brutta sconfitta col Bilbao ma Ranieri ha chiaramente rivitalizzato il gruppo che ora vuole andare almeno in Europa League. Koné in mezzo al campo, Soulé insidia Dybala. Shomurodov preoccupa Dovbyk. Per Nicola Viola o Gaetano dietro Piccoli. Alle 18 invece Fiorentina-Juve. I Viola hanno rimontato il Panathinaikos e sono andati avanti in Conference. Gudmundsson in gol per 2 partite di fila, l’islandese cerca continuità anche contro i bianconeri. Kean per un altro gol dell’ex. Motta viene da un umiliante sconfitta 0-4 contro l’Atalanta, dopo aver perso sia l’obiettivo Coppa Italia contro l’Empoli, rimaneggiato, e anche la Champions per mano del Psv. Koopmeiners insidiato da Mckennie, Kolo Muani in pole su Vlahovic. Conceição ancora ai box così come Luiz e Savona. Kalulu sfida Kelly per affiancare Gatti.

La giornata si chiude con Atalanta-Inter alle 20:45. La vittoria sarebbe fondamentale per il Gasp ma anche per Inzaghi. In ogni caso il Napoli, dovesse andare bene a Venezia, gioverebbe da qualunque risultato in questa sfida. Con Cuadrado infortunato c’è Bellanova, poi Zappacosta sull’out di sinistra. CDK favorito su Samardzic e Brescianini per supportare Lookman e bomber Retegui. Augusto probabile braccetto con Dumfries, da valutare De Vrij non al meglio. Pronto Acerbi. La Thu-La in attacco dovrebbe essere confermata salvo problemi fisici del francese.