Il programma della 29° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La 29° giornata di campionato segue una settimana molto movimentata, ricca di avvenimenti e colpi di scena: l’esonero di D’Aversa e le dimissioni di Sarri, l’inchiesta della Guarda di Finanza sul Milan e le amare eliminazioni di Napoli e Inter dalla Champions. La giornata si apre venerdì sera con Empoli-Bologna. Al Castellani sono in palio tre punti pesanti per la corsa salvezza e Champions. Mister Nicola recupera Caputo che dovrebbe partire dalla panchina. In avanti Niang favorito su Cerri. Nei rossoblù molto pesante l’assenza di Zirkzee (out un mese circa), che dovrebbe essere sostituito da Odgaard con al fianco sulle ali Orsolini e Saelemaekers.

Sabato pomeriggio si disputano tre incontri: Monza-Cagliari, Udinese-Torino e Salernitana-Lecce. Nei brianzoli Gagliardini, non al meglio, è in dubbio. Ali offensive Valentin Carboni e Dany Mota con Djuric unica punta. Nei sardi Gaetano è alle prese con un affaticamento muscolare, pronto Viola per prendere il suo posto sulla trequarti. Lapadula al centro dell’attacco. Udinese a caccia di tre punti fondamentali per raggiungere la zona tranquilla della classifica. Samardzic rischia di partire ancora dalla panchina. Pereyra e Kamara sulle fasce con Thauvin a sostegno di Lucca. Nel Toro assenti per infortunio Djidji, Tameze, Ilic e Schuurs. In mezzo al campo torna Ricci dal 1′ dopo la squalifica, mentre in attacco Sanabria è in vantaggio su Pellegri per una maglia da titolare. All’Arechi la Salernitana è chiamata alla vittoria e a quello che, a dieci giornate dalla fine, sembra un vero e proprio miracolo (-11 punti dalla quota salvezza). Nei granata fuori Kastanos per squalifica e gli acciaccati Boateng e Pierozzi. In attacco Weissman supportato da Tchaouna e Candreva. Nei salentini dopo l’esonero di D’Aversa, la panchina (con obiettivo salvezza) è stata affidata a Gotti che sembra orientato confermare il 4-3-3. Almqvist e Sansone esterni con prima punta Krstovic. Squalificato Banda.

Chiude il sabato Frosinone-Lazio, sfida tra due squadre che stanno attraversando un momento molto difficile. I giallo-azzurri sono scivolati in zona retrocessione e hanno la seconda peggior difesa del campionato. Ballottaggio Cheddira-Kaio Jorge per il posto da prima punta. Nei biancocelesti Martusciello siede in panchina al posto del dimissionario Sarri. In attacco ci sarà Immobile con ai lati del tridente Felipe Anderson e Zaccagni. Infortunato Provedel, tra i pali tocca a Mandas.

Domenica il pranzo è servito con Juventus-Genoa. I bianconeri provano il controsorpasso al Milan per tornare al secondo posto. In casa Juve Rabiot sembra recuperabile e potrebbe tornare in mediana dal 1’ a fianco di Locatelli e Mckennie. In avanti torna Vlahovic dopo la squalifica a fare coppia con Chiesa. Nel grifone rientra Vazquez in difesa, a centrocampo si profila un ballottaggio Strootman-Malinovskyi per una maglia da titolare. A seguire Verona-Milan, trasferta sempre ostica e con ricordi amari per i rossoneri. Negli scaligeri, reduci da due vittorie consecutive di misura, torna Dawidowicz al centro della difesa. In mezzo al campo ci sarà Serdar al fianco di Duda, più avanzato Folorunsho. Avanti mancherà per squalifica Henry, probabile la conferma di Noslin. Il Milan reduce dal passaggio del turno sul campo dello Slavia Praga, riprende la corsa in campionato per difendere il secondo posto. Tornano titolari Giroud e Leao, in mediana la coppia Bennacer-Reijnders. Da valutare le condizioni di Maignan dopo la botta subita al ginocchio giovedì sera. Alle 18 a Bergamo scontro diretto per l’Europa Atalanta-Fiorentina, entrambe reduci dal passaggio del turno nella propria competizione internazionale. Tra i nerazzurri ci saranno da vedere le condizioni fisiche di alcuni uomini dopo la brillante rimonta sullo Sporting di giovedi. Nei viola mancherà Bonaventura per squalifica, ma Italiano recupera Beltran che dovrebbe partire al fianco di Belotti.

Sempre alle 18 si gioca Roma-Sassuolo, in un Olimpico che sarà galvanizzato dal fresco passaggio del turno con il Brighton. Continua la rincorsa alla Champions per gli uomini di De Rossi (Bologna a -3) in un turno che sulla carta si presenta favorevole. Formazione da valutare all’ultimo alla luce dell’impegno europeo di giovedi. Neroverdi senza gli squalificati Doig e Thorstvedt, mister Ballardini confida di recuperare Toljan sulla fascia e Matheus Henrique in mediana. Domenica sera a San Siro scontro di cartello Inter-Napoli, entrambe reduci dall’eliminazione infrasettimanale in Champions. I nerazzurri si rituffano nel campionato per smaltire la delusione di Madrid e lo fanno dall’alto dei 16 punti di vantaggio sul Milan. Situazione di classifica tranquilla, dovrebbe essere l’occasione per un po’ di turn over dopo i 120 minuti con l’Atletico. Ballottaggio Sanchez-Thuram e possibile impiego di Frattesi dal 1’. Al Napoli rimano l’obiettivo minimo di centrare un posto per la prossima Europa League. In attacco tridente titolare, sulla fascia sinistra ballottaggio Olivera-Mario Rui.