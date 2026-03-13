Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Il programma della 29ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

In testa alla classifica i giochi non sono ancora chiusi, mentre per la corsa al quarto posto questo turno può rivelarsi decisivo.

FRANCESC CESC FABREGAS, Como, Como Cup, Friendly match, 2025-26, Como vs Al Ahli 3-1, 23-07-2025, Azione, Action, Single shot COMO CUP 2025-26 - AMICHEVOLE COMO-AL AHLI 3-1

La 29ª giornata di campionato si apre con Torino-Parma venerdì 13 marzo alle ore 20:45. Dopo il buon esordio di Daversa sulla panchina granata con la vittoria sulla Lazio, è arrivato il Ko contro il Napoli, a seguito comunque di una buona prestazione, con una sconfitta di misura che conferma una certa ripresa del Torino. Al Comunale arriva un Parma reduce dal pareggio a reti bianche contro la Fiorentina e che, in caso di risultato positivo sarebbe, a un passo dalla salvezza.

Alle 15:00 di sabato è in programma Inter-Atalanta. Gli uomini di Chivu devono dimenticare la sconfitta nel Derby, arrivata dopo una prestazione sotto tono e con qualche polemica arbitrale, e dimostrare di non avere paura di dover gestire un vantaggio di 7 punti a 9 giornate dalla fine, per portare a casa un campionato che da gennaio in poi è stato letteralmente dominato. Per fare ciò serve avere la meglio su un’Atalanta reduce dal pareggio di Udine, ma soprattutto ferita dal brutto 1-6 incassato dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, chiamata a rialzarsi per rimanere in lotta per il quarto posto. Alle 18:00 Lecce-Napoli. Nella sua terra natale Antonio Conte va alla ricerca della terza vittoria consecutiva, dopo i due successi di misura contro Verona e Torino. Data la concomitanza di alcuni big match per le sue concorrenti, i campioni in carica hanno l’occasione di allungare sulle inseguitrici, consolidando così la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche di accorciare su chi è davanti, guardando al secondo posto. Per non avere ulteriori rimpianti rispetto a quelli già accumulati, sono obbligatori i tre punti al Via del Mare, contro un Lecce che viene dal successo nello scontro salvezza con la Cremonese e che vende sempre cara la pelle. Alle 20:45 Udinese-Juventus. I friulani vengono dal pareggio contro l’Atalanta, accennando così a una leggera ripresa dopo diversi ko. Malgrado i padroni di casa non abbiano degli obiettivi precisi, non mancheranno di certo gli stimoli in una sfida casalinga contro la Juventus, reduce a sua volta dal poker rifilato al Pisa, tornando così al successo dopo diverso tempo e rimanendo agganciati al treno per l’Europa. Il match contrappone chi ha la mente libera con chi non può sbagliare.

La domenica si apre con Verona-Genoa alle ore 12:30. Gli uomini di Paolo Zanetti vengono dalla inaspettata vittoria contro il Bologna al Dallara, che non basterà forse per riaccendere la speranza salvezza, ma dimostrano come i gialloblu siano duri a morire e desiderosi di onorare la stagione e la maglia fino alla fine. Entusiasmo che non manca di certo in casa del Grifone, dopo la vittoria casalinga contro la Roma, facendo un altro passo verso l’obiettivo della salvezza. Alle 15:00 Pisa-Cagliari. I toscani vengono dal brutto ko subito a Torino contro la Juve, ormai soli all’ultimo posto, alla ricerca di un successo che possa rendere meno amara una retrocessione ormai assicurata. All’Arena Garibaldi si presenta un Cagliari reduce dalla sconfitta di misura contro il Como, la terza nelle ultime cinque, e a Pisa è chiamato a vincere per mantenere il giusto margine rispetto alla soglia della retrocessione.   In contemporanea il derby emiliano Sassuolo-Bologna. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta per 2-1 all’Olimpico contro la Lazio, e cercano il riscatto contro i cugini bolognesi, reduci anche loro da un ko per 1-2, ben più sorprendente, in casa contro il Verona, segno forse di come gli uomini di Italiano siano ormai focalizzati sull’Europa League.

Alle 18:00 l’euro sfida Como-Roma. I giallorossi devono lasciarsi alle spalle lo scivolone del Marassi, ad opera proprio della bandiera Daniele De Rossi, collezionando un’altra occasione mancata dopo il pareggio contro la Juventus. Passo falso che ha fatto scivolare gli uomini di Gasperini al quinto posto e di cui ha approfittato il Como, reduce dalla vittoria contro il Cagliari e ora al quarto posto, seppur a pari punti con la stessa Roma. Il match dell’Olimpico rappresenta un vero e proprio crocevia, che a fine stagione potrà risultare decisivo per stabilire chi parteciperà alla prossima Champions League. Chiude la domenica Lazio-Milan alle 20:45. I biancocelesti vengono dalla vittoria contro il Sassuolo, utile se non alla classifica, quanto meno al morale, in un ambiente lacerato dalla frattura ormai insanabile tra tifo e società, e aggrappato alle speranze della Coppa Italia. Di fronte si presenta un Milan uscito vincitore nella stracittadina contro l’Inter, e che è pronto a cogliere l’occasione di nuovi passi falsi dei cugini per riaprire la corsa al campionato.

Chiude la 29ª giornata di Serie A il Monday night Cremonese-Fiorentina. I lombardi sono reduci dalla sconfitta in un altro scontro diretto, quello contro il Lecce, ritrovandosi ora al terzultimo posto e immischiato nella lotta per non retrocedere, vanificando un girone d’andata straordinario. Dall’altra parte c’è una Fiorentina reduce dal pareggio a reti bianche contro il Parma, con un andamento a dir poco deludente per tutto l’anno. Una sola cosa accomuna le due parti: non c’è nient’altro che la vittoria.

