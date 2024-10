Il programma della 2ª giornata di Champions League

Il Meazza si prepara ad accogliere l’Inter per la prima partita in casa della nuova stagione di Champions League. Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato fuoricasa contro l’Udinese per 3-2 in seguito al pareggio contro il Monza e al derby perso in casa contro il Milan al 90′, in Champions non c’è tempo da perdere. Con ben 15 squadre a 3 punti, l’Inter di Inzaghi dopo lo 0-0 a Manchester contro il City di Guardiola, stasera ha l’obbligo di battere la Stella Rossa per scalare di posizione. I nerazzurri sulla carta partono da super favoriti a discapito dei serbi che al 99% resteranno a secco ed in fondo alla classifica. Dall’altro lato di Milano, gli acerrimi rivali del Milan che in campionato sembrano aver trovato una quadra, per la prima volta nella storia (non ci sono precedenti) sarà impegnato nella dura trasferta in Germania contro il Bayer Leverkusen dopo aver ospitato il Liverpool. A Leverkusen sono previsti fuochi e fiamme tra i padroni di casa che sognano la seconda vittoria di fila dopo un inizio spumeggiante e i rossoneri che vogliono rilanciarsi in seguito alla pesante e umiliante sconfitta contro i Reds.

Ed oltre le partite delle italiane, da non perdere c’è anche la sfida all’Emirates Stadium tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Con gli inglesi a quota 1pt complice il pareggio contro l’Atalanta e la vittoria allo scadere dei francesi contro il Girona, i pronostici vedono favoriti i Gunners che in Premier pochi giorni fa dopo essersi fatti recuperare di due reti, sono riusciti ad avere poi la meglio negli ultimi minuti vincendo così difatti la partita per 4-2 contro il Leicester. Per quanto riguarda invece i precedenti, tutti e quattro gli scontri sono terminati con due vittorie per l’Arsenal e due pareggi. E contando che la squadra di Arteta è imbattuta in casa da Gennaio, per il PSG di Luis Enrique che nella giornata di Lunedì ha oltretutto deciso di escludere dalla lista dei convocati Ousmane Dembélé per motivi disciplinari, le cose non si mettono bene. In questo primo dei due giorni di Champions tra i club di spicco spuntano anche il Barcellona, il Borussia Dortmund e il Man City che contro rispettivamente Young Boys, Celtic e Slovan Bratislava non dovrebbero riscontrare particolari problemi. Chiudono PSV-Sporting, Stoccarda-Sparta Praga e Salisburgo-Brest.

Ad aprire invece la giornata di Mercoledì ci penseranno Girona-Feyenoord e in particolar modo Shakhtar-Atalanta. Per gli ucraini dopo aver affrontato il Bologna ed essere usciti illesi dal Dall’Ara, aumenta il livello di difficoltà. A sfidarli ci sarà nuovamente un’italiana, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che nonostante non stia attraversando un periodo facile in campionato, resta pur sempre un’insidia ed una squadra che lo scorso Maggio salì sul tetto d’Europa annientando il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. I trascorsi vedono due vittorie per lo Shakhtar ed una per l’Atalanta nel Dicembre 2019. Per quanto riguarda invece il Bologna, ad Anfield servirà un miracolo. La formazione di Italiano sarà infatti impegnata nella dura e complicata sfida contro il nuovo Liverpool di Arne Slot che viaggia solo al comando della Premier a quota 15pt e a -1 da Man City e Arsenal. E vista la prestazione mostrata in quel di Milano contro il Milan, per quanto poi in campionato abbia subìto una clamorosa battuta d’arresto contro il Nottingham Forest in casa, uscirne integri sarà un’impresa ardua.

La Juventus di Thiago Motta che nel weekend ha ritrovato i gol del suo numero 9 Dusan Vlahovic, dopo il successo nella prima giornata contro il PSV Eindhoven per 3-1, è attesa alla Red Bull Arena dove incontrerà il Lipsia. La formazione di Marco Rose dopo 3 partite a secco di vittorie (tra cui una sconfitta) proprio come i bianconeri, è ritornata a vincere. In questo primo incontro tra le due, vengono favoriti i tedeschi nonostante la Vecchia Signora abbia tutte le carte in regola per trionfare. I “Tori Rossi” però complice anche la rimonta subìta al 90′ lo scorso 19 Settembre contro l’Atletico al Wanda Metropolitano che li ha lasciati a 0 dopo il vantaggio al 4′ di Sesko, saranno chiamati a sfruttare il fattore casa e di conseguenza a rimettersi sulla retta via. Chiudono la seconda giornata di Champions prima della sosta nazionali Lille-Real Madrid, Aston Villa-Bayern, Benfica-Atletico Madrid, Benfica-Atletico Madrid, Dinamo Zagabria-Monaco e Sturm Graz-Club Brugge.

Champions League 2024-2025: il programma della 2ª giornata

01.10. 18.45 Stoccarda-Sparta Praga

01.10. 18.45 Salisburgo-Brest

01.10. 21.00 Inter-Stella Rossa

01.10. 21.00 Bayer Leverkusen-Milan

01.10. 21.00 Arsenal-PSG

01.10. 21.00 Slovan Bratislava-Manchester City

01.10. 21.00 Barcellona-Young Boys

01.10. 21.00 Borussia Dortmund-Celtic

01.10. 21.00 PSV-Sporting

02.10. 18.45 Shakhtar-Atalanta

02.10. 18.45 Girona-Feyenoord

02.10. 21.00 Lipsia-Juventus

02.10. 21.00 Liverpool-Bologna

02.10. 21.00 Lille-Real Madrid

02.10. 21.00 Aston Villa-Bayern

02.10. 21.00 Benfica-Atletico Madrid

02.10. 21.00 Dinamo Zagabria-Monaco

02.10. 21.00 Sturm Graz-Club Brugge