Il programma della 3° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Dopo la sosta Nazionali, la Serie A riprende il suo cammino. Si inizia sabato alle 15 con Como-Bologna: Como a caccia della prima vittoria in Serie A, Bologna non da meno. Solito ballottaggio Audero-Reina in porta comasca, ma Fabregas ha detto in conferenza che Audero è pronto per giocare. Meno scontati i ballottaggi tra Sergi Roberto e Mazzitelli. Nico Paz insidia sia Cutrone che Da Cunha. Nel Bologna Casale può esordire subito, Ndoye probabilmente dalla panchina a seguito dall’infortunio a favore di uno tra Iling e Karlsson. Anche Dallinga favorito leggermente su Castro. Alle 18 si continua con Empoli-Juventus, con i toscani forti dei loro 5 punti e che sicuramente vorranno fare ancora bene, specialmente dopo la vittoria all’Olimpico con la Roma. D’Aversa col dubbio Henderson-Maleh, oltre che Pezzella-Cacace col primo leggermente avanti. Sponda bianconera, Danilo può partire ancora dalla panchina, c’è Gatti in pole. In bilico fino all’ultimo per una maglia Cabal e Savona, oltre che Douglas Luiz e Thuram. Sarà Nico Gonzalez oppure l’esplosivo Mbangula in attacco. Si termina la sera alle 20:45 con Milan-Venezia. Fonseca deve assolutamente trovare la vittoria, i rossoneri hanno raccolto solamente 2 punti nelle prime 3 partite. Anche qui soliti dubbi sul terzino destro, che sarà Emerson o Calabria. Abraham o Morata? Da capire le condizioni dello spagnolo ma Tammy è pronto. Nel Venezia Ellertsson sfida sia Oristanio che Busio, appena rientrato dall’infortunio.

Si prosegue domenica: ritorna la partita delle 12:30, in questo turno sarà Genoa-Roma. Gilardino con Bani o De Winter al centro, Vogliacco e Vasquez sicuri. Malinovskyi favorito su Thorsby. La Roma può presentarsi a 3 in difesa, con Ndicka favorito su Hummels. Hermoso dall’inizio, stessa cosa per Baldanzi favorito su Paredes. Saelemakers o Angelino sull’esterno, probabilmente Soulé e Dybala giocheranno insieme davanti. Attacco a 3 se Dovbyk dovesse farcela. Oltre che dubbi di formazione, De Rossi dovrà pensare anche al modulo. Alle 15, invece, c’è Atalanta-Fiorentina. Kossonou può fare il suo esordio. Brescianini in ballottaggio con Samardzic e De Ketelaere con Lookman. Palladino vede De Gea dall’inizio, Quarta favorito sul giovane Comuzzo. Mandragora-Richardson e Adli-Cataldi fino all’ultimo. In attacco uno tra Sottil e Kouamé con Colpani e Kean. Alla stessa ora si sfidano Torino e Lecce. Maripan vuole già giocare: in bilico Vojvoda o Lazaro. Con Lazaro in panchina, Vojvoda a ricoprire il posto di esterno. Sosa favorito su Pedersen, Adams davanti con Zapata. In casa Lecce Pierret favorito su Coulibaly e Oudin su Marchwinski.

Alle 18 Cagliari-Napoli. Zappa o Palomino per Nicola, ma c’è anche Zortea che è tornato e preoccupa Azzi. Piccoli favorito su Lapadula. Tra gli azzurri i dubbi principali riguardano esterni ed attacco: Spinazzola in ballottaggio sia con Olivera che Mazzocchi, ma nelle ultime due non è stato titolare. Kvara dovrebbe farcela, 50-50 Politano Neres. Alle 20:45 chiude Monza-Inter. Anche Nesta va a caccia della prima vittoria in Serie A, e per farlo si affida agli 11 pre-sosta. Nei Campioni d’Italia Acerbi favorito su De Vrij, Darmian su Dumfries. Potrebbe esserci un po’ di turnover in vista della Champions e del Derby: Martinez per Sommer, Zielinski per Mkhitaryan, Augusto per Dimarco. Idee che potrebbero avanzare seriamente nella mente di Inzaghi, che può contare anche su Taremi per far riposare Lautaro o Thuram.

Lunedì alle 18:30 Parma-Udinese. Entrambe le squadre hanno incominciato benissimo, rispettivamente 4 e 7 punti. con Balogh favorito su Osorio, Mihaila su Almqvist e Bonny su Cancelleri per i crociati. Per Runjaic, Kabasele e Brenner più di Kristensen ed Ekkelenkamp. Lovric o Payero, solito dubbio. Si chiude alle 20:45 con Lazio-Hellas, Baroni sfida il suo passato. L’allenatore laziale conta sul ritorno di Gila, favorito sul nuovo arrivato Gigot. Lazzari e Rovella in pole su Marusic e Vecino. Tchaouna più avanti di Isaksen, Dia su Dele-Bashiru. Zanetti vede Suslov dal 1’, a discapito di Livramento. Tengstedt leggermente avanti a Mosquera.