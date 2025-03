Il programma della 30° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Sosta terminata, ricomincia la Serie A: Inter prima a 64, Napoli a 61 e Atalanta più defilata a 58 dopo la sconfitta proprio contro i nerazzurri. In grande spolvero il Bologna a 53, ad occupare la quarta piazza. Juventus 5° a 52, poi Lazio a 51 e Roma a 49 a completare le prime 7. Seguono la Fiorentina a 48 punti ed il Milan a 47. Ultime 3 posizioni occupate dall’Empoli a 22, poi Venezia a 20 e Monza fanalino di coda a 15 punti.

Si comincia sabato alle 15 con Como-Empoli. Diao, Strefezza e Cutrone (Paz è squalificato) per ritrovare la gioia dei 3 punti che manca da febbraio per i lariani, contro il Napoli. I toscani invece non vincono dall’anno scorso in A. Kouamé insidia Colombo. Alla stessa ora c’è Venezia-Bologna. Oristanio più di Maric, Fila se la gioca con Gytkjaer. Per Italiano Calabria leggermente favorito su Holm. I felsinei sono in formissima, 4 vittorie di fila e 5-0 contro la Lazio all’ultima. Castro out quindi spazio a Dallinga. Alle 18 l’esordio di Tudor sulla panchina bianconera, spazio a Juve-Genoa. Tudor gioca con la difesa a 3, Kalulu con Gatti e Veiga potrebbero formare il terzetto titolare. Kolo muani e Yildiz possono agire dietro Vlahovic, ma c’è anche Koop che può giocare anche più arretrato. Per Vieira Masini o Badelj. Sabato alle 20:45 Lecce-Roma. Gaspar è completamente tornato in gruppo. Con Dybala fuori per il resto della stagione, Soulé più Pellegrini a rimpiazzarlo. Dovbyk o Shomurodov come punta di peso.

Domenica alle 12:30 Cagliari-Monza. Viola o Gaetano a supportare Piccoli, Mota più di Caprari per Nesta per mantenere aggrappata la speranza di rimanere in Serie A. Alle 15 Fiorentina-Atalanta. Marì in pole su Comuzzo, mentre Gasperini si affida a Lookman e CDK per sostituire Retegui ai box. Ederson squalificato, quindi Pasalic può arretrare e poi Brescianini o Samardzic ma anche Maldini ad agire da trequartista. Alle 18 Inter-Udinese. Bastoni squalificato, via libera a Bisseck. Dimarco è tornato ma è in ballottaggio con Carlos Augusto, mentre con Lautaro infortunato ci sono Correa e Arnautovic per un posto affianco Thuram. Ekkelenkamp favorito su Zemura per i friuliani. Alle 20:45 big match Napoli-Milan. Anguissa più di Gilmour, Spinazzola vuole mantenere il posto a scapito di Olivera. Neres è tornato ma Raspadori è in forma e probabilmente sarà preferito. Casa Milan: Felix può di nuovo partire dalla panchina e fare spazio a Bondo. Gimenez o Abraham? Il messicano è favorito.

Lunedì alle 18:30 c’è Verona-Parma. Tengstedt ha avuto una ricaduta e quindi Sarr e Mosquera (o Bernede) sono nuovamente chiamati a guidare l’attacco scaligero. Cancelleri e Sohm di nuovo a disposizione di Chivu, preoccupano rispettivamente Estevez ed Almqvist per una maglia da titolare. La giornata chiuderà con Lazio-Torino delle 20:45. Pedro o Noslin da terminale offensivo per i biancocelesti visto che Castellanos è di nuovo fuori. Anche Tavares non sarà della partita salvo sorprese. Da valutare Lazaro per Vanoli, altrimenti spazio ancora a Karamoh. Che Adams nettamente favorito su Sanabria.