Il programma della 30ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

La 30ª giornata di Serie A si apre con Cagliari-Napoli in programma venerdì 20 marzo alle 18:00. I sardi sono reduci dalla pesante e clamorosa sconfitta di Pisa, la seconda consecutiva, andando ora a rimescolarsi nella lotta per la salvezza, e devono uscire almeno con un punto nella gara contro i campioni d’Italia se non vogliono rovinare una stagione che fin qui era parsa brillante. Di fronte un Napoli reduce dal successo casalingo contro il Lecce, il terzo consecutivo 2-1, segno di una ripresa degli uomini di Conte all’insegna del cinismo. Per credere nella possibilità di riaprire i giochi per lo scudetto, servono i tre punti contro il Cagliari e sperare in qualche passo falso delle concorrenti. Alle 20:45 Genoa-Udinese. Gli uomini di De Rossi vengono dal successo sul campo del Verona, mettendo un altro mattoncino sulla strada verso la salvezza. Per evitare rischi e raggiungere l’obiettivo il prima possibile, servirà una prestazione importante contro un’Udinese reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus, ma che ultimamente ha dimostrato di essere imprevedibile proprio per la sua spensieratezza.

Il sabato si apre con Parma-Cremonese alle 15:00. Entrambe reduci da un ko per 4-1, rispettivamente contro Torino e Fiorentina, le due squadre vivono momenti un po’diversi. Gli emiliani sono a sei punti dalla salvezza matematica e in caso di successo sarebbero virtualmente salvi, viste anche le tante squadre che la separano dalla quota retrocessione. Dall’altra parte la Cremonese è sprofondata in una crisi senza fine, in totale controtendenza rispetto al girone d’andata ed oggi al terzultimo posto. Il match contrappone chi non può sbagliare per centrare il match point e chi deve rimanere a galla. Alle 18.00 Milan-Torino. I rossoneri devono smaltire la delusione della sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, mancando una grande occasione per portarsi a -5 dall’Inter e giocarsi lo scudetto fino alla fine, al termine di una partita che ha lasciato non poche polemiche anche per l’atteggiamenti di Leao, uscito nervoso per la sostituzione. Con l’obiettivo ora di difendere il piazzamento Champions e il secondo posto dal Napoli, serve una vittoria contro un Torino reduce dal successo per 4-1 contro il Parma e rivitalizzato dalla cura Daversa.

Alle 20:45 Juventus-Sassuolo. Grazie al successo contro l’Udinese, gli uomini di Spalletti restano aggrappati al quarto posto, ora occupato dal Como e distante solo un punto. Con otto giornate alla fine e una corsa per la Champions così serrata, per i bianconeri c’è una sola missione: VINCERE, a partire dal match contro il Sassuolo, reduce dalla sconfitta contro il Bologna.

Venendo alla domenica il lunch match è Como-Pisa. Dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro la Roma, i lariani sono ora soli al quarto posto, padroni del proprio destino per raggiungere il sogno della qualificazione alla prossima Champions League. Per mantenere il quarto posto e difendersi dalle inseguitrici, occorre avere la meglio di un Pisa che, sebbene sia virtualmente retrocesso, intende onorare la maglia fino alla fine, come dimostra il successo netto contro il Cagliari. Alle 15:00 Atalanta-Verona. La Dea è reduce dal pareggio di San Siro contro l’Inter, a cui è seguita l’eliminazione dalla Champions League contro il Bayern Monaco, abbastanza prevedibile dopo il pesante passivo dell’andata. Per rimanere aggrappati alle speranze di giocare la prossima Champions League, con il quarto posto ora distante 7 punti, serve avere la meglio su un Verona reduce dal ko contro il Genoa.

In contemporanea Bologna-Lazio. Gli uomini di Italiano vengono dalla vittoria di misura nel derby contro il Sassuolo, a cui è seguita l’esaltante vittoria contro la Roma in Europa League, e ospitano una Lazio reduce dalla entusiasmante vittoria contro il Milan, resa speciale dal ritorno della Curva Nord dopo un lungo periodo di assenza. La sfida contrappone due squadre che ormai non hanno nulla da chiedere al campionato. Alle 18:00 Roma-Lecce. I giallorossi si leccano ancora le ferite per il ko di Como, arrivato da una situazione di vantaggio e sono scivolati così al sesto posto, ora a tre punti dagli uomini di Fabregas e a due dalla Juventus. Per non mollare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League, soprattutto dopo l’eliminazione dall’Europa League, è obbligatorio battere il Lecce dell’ex Di Francesco, reduce dalla sconfitta contro il Napoli e in preda alla lotta per la permanenza in Serie A.

Chiude la 30ª giornata di Serie A Fiorentina-Inter. La viola viene dalla netta vittoria contro la Cremonese, portando a casa un importante scontro diretto, trovandosi ora, per la prima volta nella stagione, fuori dalla zona retrocessione. Da adesso in poi tutte le gare sono vitali per gli uomini di Vanoli, a partire da quella contro l’Inter capolista, reduce dal pareggio casalingo contro l’Atalanta, fra mille polemiche per alcuni episodi arbitrali, ma apparsa in evidente calo e graziata dallo scivolone del Milan contro la Lazio. Per non sprecare il vantaggio accumulato sulle inseguitrici, è vietato fallire a Firenze.