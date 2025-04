Il programma della 31° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Inter e Napoli non sbagliano: vittorie per 2-1 ad Udinese e Milan, -3 degli azzurri sulla squadra di Inzaghi. L’Atalanta ha fatto un altro passo falso, perdendo 1-0 con la Fiorentina. Sono più le sconfitte che i successi nel 2025 per la Dea. 58 punti a -6 e -9 dalle prime due piazze. Poi il Bologna, che viene da 5 vittorie di fila (6 con la Coppa Italia) occupando il 4° posto a 56, a seguire Juve a 55 e Roma a 52. Lazio a pari punti raggiunta dai giallorossi in una grande scalata, infine Fiorentina a 51 e il Milan, in difficoltà, a soli 47 punti. Zona retrocessione sempre occupata dall’Empoli con Venezia e Monza a seguire.

Oggi alle 20:45 Genoa-Udinese. Per Vieira c’è Miretti, sono rientrati anche Messias e Vitinha oltre Otoa. Ehizibue più di Modesto per gli ospiti. Thauvin ancora ai box. Sabato alle 15 Monza-Como. Con soli 15 punti in 30 partite la retrocessione del Monza sembra praticamente certa salvo miracoli. Mota più di Caprari. Sergi Roberto può giocare al posto di Perrone, mentre Paz torna dalla squalifica. I lariani non vincono da febbraio e può essere l’occasione giusta per ritrovare i 3 punti. Alle 18 Parma-Inter con Christian Chivu che sfida il suo passato. Pellegrino insidia Bonny. Dimarco in ballottaggio con Carlos Augusto in vista della Champions. Da valutare Lautaro. Alle 20:45 Milan-Fiorentina. Rossoneri in difficoltà in campionato, serve una vittoria dopo la sconfitta di Napoli. Abraham ultimamente preferito a Gimenez ma anche giocato in settimana contro l’Inter. Leao o Felix nel tridente. Da monitorare le condizioni fisiche di Gosens per Palladino.

Domenica alle 12:30 Lecce-Venezia. Giampaolo è 17° a solo 2 punti dalla zona calda, il Venezia ci è dentro con 20. Una vittoria potrebbe essere fondamentale per ambo le parti. Karlsson favorito su Morente la scorsa, ma sono in bilico. Di Francesco deve sempre decidere tra Oristanio-Yeboah e Fila-Gytkjaer con i primi favoriti. Empoli-Cagliari alle ore 15. Cacace o Solbakken dietro uno tra Kouame e Colombo. 50-50 tra Viola e Gaetano, entrambi in grande spolvero. In contemporanea Torino-Verona. Lazaro sembra ripreso, in pole su Karamoh. Tengstedt può tornare dal 1’. Alle 18 big match tra Atalanta e Lazio. Atalanta che stenta ultimamente, occhio perché dal possibile Scudetto ora i bergamaschi rischiano la terza piazza: -2 dal Bologna 4° e soli 3 punti dal 5° posto della Juve. Bellanova o Cuadrado sull’esterno con l’italiano leggermente favorito, Zappacosta a sinistra. CDK leggermente più avanti degli altri trequartisti atalantini. Tavares è tornato a disposizione di Baroni e può rientrare subito da titolare, saranno da capire le sensazioni del portoghese. Davanti Pedro o Noslin con lo spagnolo più avvantaggiato. Castellanos è rientrato ma non può essere rischiato visto la sua ricaduta in Europa League. Alle 20:45 altro big match tra Roma e Juve. La cura Ranieri ha portato i giallorossi a 4 punti dalla zona Champions, ora non è solo un sogno. Per Tudor buona la prima. Dovbyk in pole su Shomurodov. Yildiz ha deciso la sfida col Genoa e sarà di nuovo titolare, mentre rischia Koopmeiners a favore di Kolo Muani o anche Conceição.

Lunedì alle 20:45 chiuderà Bologna-Napoli. I felsinei hanno vinto ancora, 5 di fila in campionato, 6 con la Coppa Italia con probabile finale inclusa. Skorupski e Ferguson favoriti rispettivamente su Ravaglia e Pobega, Cambiaghi insidia Ndoye. Castro dovrebbe essere a disposizione ma Dallinga è in forma. Neres più di Raspadori per tenere vivo il sogno Scudetto di Conte e mettere a segno un nuovo filotto dopo le recenti difficoltà di febbraio e marzo, cominciando dal Milan nella scorsa settimana.