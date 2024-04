Il programma della 31° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La 31° giornata del massimo campionato inizia venerdì sera con Salernitana-Sassuolo. Con i campani ormai rassegnati alla retrocessione sarà il Sassuolo a dover fare di tutto per uscire dall’Arechi con punti pesanti in chiave salvezza. Il sabato si apre alle 15 con Milan-Lecce, un’ottima occasione per i rossoneri per consolidare il secondo posto e aumentare le distanze dalla Juve. Il Milan ritrova Theo Hernandez ma perde Loftus-Cheek (sempre per squalifica). Pioli potrebbe rinunciare al trequartista e partire con il 4-3-3 con Bennacer in regia e Adli e Reijnders ai lati. Nella formazione salentina mister Gotti dovrebbe optare per un 4-4-2 con il ritrovato Banda al fianco di Krstovic (favorito su Piccoli).

Alle 18 Roma-Lazio, sentitissimo derby della Capitale e big match di giornata. Giallorossi in lotta per la Champions (Bologna e quarto posto a -5), Biancazzurri per un posto in Europa League. De Rossi può contare su capitan Pellegrini che, scontato il turno di squalifica, torna a centrocampo con Paredes e Cristante. Ristabilito Dybala, che dovrebbe partire dall’inizio nel tridente completato da Lukaku ed El Shaarawy. In casa Lazio apprensione per Zaccagni uscito malconcio dalla sfida di coppa Italia con la Juve. Mister Tudor sembra orientato a schierare Immobile con Luis Alberto e Felipe Anderson a supporto. In porta Mandas, anche se Provedel proverà sino all’ultimo un recupero in extremis dall’infortunio alla caviglia.

Il sabato si chiude alle 20.45 con Empoli-Torino due squadre in lotta per opposti obiettivi, salvezza e un posto in Europa. Nei Toscani mister Nicola opta per Marin in cabina di regia con ai lati Zurkowski e il rientrante Maleh. In avanti la coppia Niang-Cambiaghi. Nei granata dovrebbe partire titolare Sanabria (dopo il gol vittoria col Monza) al fianco di Zapata, con Vlasic alle spalle. In mediana ci saranno Linetty e Ricci viste le indisponibilità di Ilic e Gineitis.

La domenica si apre all’ora di pranzo con Frosinone-Bologna, altro scontro dagli opposti obiettivi. Nei giallazzurri torna convocabile Harroui, mentre sono ancora da valutare le condizioni fisiche di Gelli e Kaio Jorge. Mister Di Francesco potrebbe confermare Reinier nel tridente con Cheddira e Soulè. Tra i rossoblù (con una vittoria scavalcherebbero la Juve in classifica) Zirkzee riprenderà il suo posto al centro dell’attacco. In difesa non al meglio Beukema, la coppia centrale sarà Calafiori-Lucumì. Il pomeriggio si apre al Brianteo con un apertissimo Monza-Napoli. Nei brianzoli squalificato capitan Pessina, coppia in mediana formata da Bondo e Gagliardini. In avanti Palladino dovrebbe rinnovare la fiducia a Djuric con alle spalle il trio Maldini-Colpani-Mota. Nei partenopei Kvaratskhelia proverà a forzare il rientro in gruppo per formare il tridente con Osimhen e Politano. A centrocampo conferma per Traorè con Lobotka e Anguissa. Alle 18 Cagliari-Atalanta, altra sfida incerta e molto importante per entrambe le squadre. I bergamaschi devono bissare la vittoria esterna di Napoli se vogliono mantenere vivo il sogno champions; ci saranno sia Koopmeiners che Lookman, in dubbio invece De Ketelaere per problemi muscolari. Anche per i sardi si tratta di tre punti fondamentali in ottica salvezza; mister Ranieri può rilanciare Gaetano dal 1′ nel ruolo di trequartista alle spalle di Luvumbo e Lapadula.

Sempre alle 18 al Bentegodi Verona-Genoa, con gli scaligeri con il coltello tra i denti alla ricerca di una vittoria che li metterebbe in una posizione di classifica più tranquilla. Nei gialloblu assente per squalifica Magnani. In mediana Duda e Serdar, più avanzato Folorunsho. Unica punta Noslin. Grifone in piena emergenza per le assenze di Malinovskyi (infortunato) e Retegui (squalificato), e con Vitinha acciaccato che rimarrà in dubbio fino all’ultimo. Mister Gilardino in attacco potrebbe dare una chance ad Ankeye sostenuto da Gudmundsson.

Domenica sera allo Stadium Juve-Fiorentina sfida classica e storicamente “calda” del nostro torneo. Entrambe le squadre sono reduci dalle vittorie in Coppa Italia dove potrebbero ritrovarsi in finale a giocarsi il trofeo. Nei bianconeri torna Vlahovic (dopo un turno di squalifica) al fianco di Chiesa. In difesa Gatti dovrebbe ritrovare una maglia da titolare nel terzetto con Bremer e Danilo. Nella Viola torna Bonaventura dopo la squalifica e si sistemerà in mezzo al campo al fianco di Arthur. Avanti Beltran a sostegno di Belotti, ali offensive Gonzalez e Sottil (in vantaggio su Ikonè).

La 31° giornata si chiude con il posticipo di lunedì sera Udinese-Inter. Nei friulani lo squalificato Lucca sarà sostituito da Success con a sostegno Thauvin. A centrocampo ballottaggio Samardzic-Payero per una maglia da titolare. Nei nerazzurri Sommer dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali dall’inizio. In regia Calhanoglu, mentre sulle fasce partiranno Darmian e Dimarco (staffette a partita in corso con Dumfries e Carlos Augusto). Coppia d’attacco Lautaro-Thuram.