Il programma della 32° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Dopo la giornata 31 di Serie A, l’Inter mantiene la testa della classifica pur pareggiando 2-2 col Parma. Il Napoli, infatti, non è andato oltre l’1-1 a Bologna. 68 e 65 quindi, 3 lunghezze separano le due squadre. Atalanta che rimane 3° a 58 ma viene da 3 sconfitte di fila, il Bologna è a -1 e la prossima di Gasp è proprio contro Italiano. Juve a 56 con Lazio a 55 (vincente a Bergamo) e Roma a 53. Appena fuori dalla top 7 c’è la Fiorentina a 52, poi il Milan a 48. Sempre Empoli con Venezia e Monza nella zona calda.

Stasera alle 20:45 si comincia con Udinese-Milan. Ekkelenkamp più di Payero, mentre Iker Bravo dovrebbe affiancare Lucca visto l’infortunio di Thauvin che non è recuperato. Occhio però a Pafundi. Con Walker out molto probabile una difesa a 3 per i rossoneri, con Tomori insieme a Gabbia e Pavlovic dietro. Jimenez e Theo come quinti, poi Fofana e Reijnders. Abraham o Jovic da prima punta. Queste le ultime indiscrezioni per Sky.

Sabato alle 15 Venezia-Monza. Di Francesco ha una grande possibilità per fare un balzo avanti in classifica, Nesta per le remotissime speranze di permanenza. Soliti ballottaggi Yeboah-Oristanio e Gytkjaer-Fila. Pessina sempre out, Kyriakopolous squalificato. Alle 18 Inter-Cagliari. I nerazzurri arrivano da una grande vittoria all’Allianz Stadium, da vedere se le scorie post Champions si faranno sentire. Possibile scelte di turnover per i nerazzurri visto che mercoledì ci sarà il ritorno con i tedeschi; Asllani sfida Calhanoglu, così come Frattesi con Mkhitaryan. Anche Arnautovic e Correa insidiano la Lu-La. Viola favorito su Gaetano per Nicola che viene da una vittoria col Monza ed un pari con l’Empoli. Alle 20:45 Juventus-Lecce. Thuram ha riportato un lieve affaticamento ieri ma nulla di grave, Koopmeiners può comunque ricoprire quel ruolo. Nico Gonzalez favorito di poco su Conceição. Vlahovic più di Kolo. Per Giampaolo Pierotti e Morente in pole su Banda e Karlsson.

Domenica alle 12:30 spazio ad Atalanta-Bologna. Bellanova avanti rispetto a Cuadrado. Per CDK lesione all’adduttore, Pasalic ma anche Maldini o Samardzic possono sostituirlo. Castro è tornato e può riprendersi il posto su Dallinga. Alle 15 Fiorentina-Parma. Cataldi se la gioca con Adli, Folorunsho è partito titolare in Conference ma spera di trovare di nuovo continuità in campionato dopo l’infortunio. Gudmundsson favorito su Beltran. Per Chivu Bonny o Pellegrino dal 1’. Alla stessa ora Verona-Genoa. Tengstedt si è infortunato di nuovo quindi ancora il tandem Mosquera-Sarr in attacco, questa volta contro Leali. Miretti insidiato da Messias.

Alle 18 Como-Torino. 50-50 tra Ikone e Strefezza insieme e Diao e Paz, mentre Douvikas preoccupa seriamente Cutrone. Ilic può avere una possibilità in mezzo o anche più avanti, complice la squalifica di Ricci e l’infortunio di Lazaro. Alle 20:45 derby tra Lazio e Roma. Tavares infortunato, Lazzari o Marusic per il portoghese. Baroni non rinuncerà a Castellanos in una partita così importante. El Shaarawy può affiancare Soulé con Dovbyk davanti, anche se Shomurodov è in forma ed è proprio l’uzbeko che è entrato ed ha riacciuffato subito la Juve la scorsa partita.

Sempre alle 20:45 ma di lunedì sera chiude Napoli-Empoli. All’andata il Napoli faticò non poco, la partita fu poi risolta da un rigore per gli azzurri ai danni di Politano. Oggi è un altro Empoli, che non vince dall’8 dicembre in A. Meret è rientrato dallo stato influenzale, Mazzocchi e Gilmour sostituiranno di Lorenzo ed Anguissa diffidati. Per Buongiorno c’è ottimismo ma sarà comunque da valutare fino a lunedì, sennò c’è Juan Jesus. Anche McTominay dovrebbe rientrare ma fino a lunedì può succedere di tutto. Neres più di Raspadori. Cacace favorito su Fazzini, Colombo avanti con Esposito, che sente la partita.