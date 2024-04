Il programma della 32° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La 32° di campionato si svolge su quattro giorni. Si inizia venerdì sera con l’anticipo Lazio-Salernitana, due squadre che erano partite con altri obiettivi e che si trovano ora a vivere una stagione deludente. I campani, destinati alla serie B, scendono in campo per onorare il campionato, mentre la Lazio per giocarsi le ultime carte per un posto in Europa. Nei biancocelesti out Immobile e Romagnoli oltre a Provedel che non è riuscito a forzare i tempi del rientro.

Il sabato si apre alle 15 con Lecce-Empoli, squadre divise da un solo punto in classifica, si tratta di un vero e proprio scontro salvezza. Krstovic assente per squalifica, ci sarà Piccoli in coppia con Sansone; infatti è a rischio forfait Banda causa fastidio alla caviglia. Nei toscani dovrebbe partire titolare Niang supportato da Cambiaghi e Zurkowski. Alle 18 il derby della Mole Torino-Juventus. Euforia in casa granata con i giocatori caricati in settimana dai tifosi accorsi in massa all’allenamento del Filadelfia. C’è voglia di un successo che manca da anni. Torna convocabile Ilic, ma probabilmente partirà dalla panchina. In avanti Sanabria favorito per far coppia con Zapata. Nei bianconeri tandem d’attacco Chiesa-Vlahovic, In regia Locatelli assistito da McKennie e Rabiot. Difesa a tre con Gatti, Danilo ai lati dell’ex di turno Bremer. Chiude il sabato la sfida Bologna-Monza. I rossoblù dopo il mezzo passo falso di Frosinone sono chiamati alla vittoria per tenere a distanza la Roma. Squalificato Saelemaekers, al suo posto Ndoye con Orsolini sulla fascia opposta mentre Fabbian e Ferguson agiranno alle spalle di Zirkzee. Al centro della difesa ballottaggio Beukema-Calafiori. Nei brianzoli ritorna Pessina dopo aver scontato il turno di stop. Avanti Djuric sostenuto da Colpani, in lotta per una maglia da titolare Valentin Carboni e Maldini.

La domenica si apre al D.A. Maradona con Napoli-Frosinone. Mister Calzona dovrebbe rilanciare il tridente titolare (Politano-Kvaratskhelia-Osimhen) e pare orientato a confermare Zielinski. Al centro della retroguardia dovrebbe esserci Juan Jesus con Rrahmani. Il Frosinone cerca di portar via dal San Paolo (dopo Bologna) altri punti pesanti in chiave salvezza. Nei giallazzurri molti dubbi sull’undici di partenza. Unica certezza per Di Francesco sembra essere il tridente d’attacco con Soulè e Reinier ai lati di Cheddira. Al pomeriggio scendono in campo Milan e Roma, reduci dalla sfida di Europa League che ha visto i giallorossi espugnare (0-1) San Siro con un gol di Mancini. Al Mapei Stadium Sassuolo-Milan testa—coda con in palio tre punti molto pesanti. Nei neroverdi Bajrami cerca conferma nell’undici di partenza, ma mister Ballardini optare per Matheus Henrique in mezzo al campo con Boloca e spostare sulla trequarti Thorstvedt. Prima punta Pinamonti sostenuto da Defrel e Laurientè. Nei rossoneri formazione ancora in alto mare, Pioli valuterà le condizioni dei suoi dopo la sfida con la Roma e probabile possa optare per un po’ di turnover.

A seguire la sfida Udinese-Roma, anche qui punti pesanti su opposti fronti, salvezza e posto champions. Nei friulani torna Lucca al centro dell’attacco, sostenuto da Pereyra causa i problemi muscolari di Thauvin. Sulla fascia destra ci sarà Ebosele e dal lato opposto Kamara. Mister De Rossi potrebbe alternare alcune pedine in campo, ipotizziamo ad esempio che possa far rifiatare Dybala a favore di Baldanzi. Chiude domenica Inter-Cagliari in un San Siro sold out (lo è anche la sfida casalinga col Torino) che sente sempre più avvicinarsi il giorno della festa. Nei nerazzurri c’è ottimismo per rivedere in campo Bastoni (dopo il forfait di Udine). Squalificato Pavard, così come Lautaro Martinez che in avanti lascerà spazio ad Arnautovic in coppia con Thuram. Mister Ranieri in piena emergenza per le squalifiche di Deiola e Nandez cui si aggiungono le assenze degli infortunati Pavoletti, Petagna e Mancosu. A rischio anche Lapadula alle prese con un fastidio al tendine rotuleo, in attacco ci sarà Shomurodov con Luvumbo.

Lunedi alle 18.30 al Franchi la sfida Fiorentina-Genoa, squadre divise da cinque punti e senza obiettivi vitali in campionato. Formazione dei viola tutta da decifrare a distanza di quattro giorni dal match e soprattutto alla luce della sfida di giovedi sera in Conference League. Nel Grifone ci sarà Retegui dopo la squalifica supportato come sempre da Gudmundsson. Mister Gilardino può recuperare Vitinha per la panchina. Chiude la 32° giornata in serata Atalanta-Verona. La Dea si rituffa nel campionato dopo aver sbancato Anfield (fantastico 3-0 al Liverpool) per insidiare il quinto posto della Roma (-5 punti) e continuare la sua corsa per un posto nella prossima Europa League. Ballottaggio Scamacca-De Ketelaere per il posto da prima punta. Negli scaligeri è fuori Serdar per squalifica, mister Baroni può impiegare Folorunsho in mediana al fianco di Duda. Conferma dal 1′ per Bonazzoli a ridosso della punta Noslin.