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Serie A

Il programma della 32ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Inter e Napoli si ritrovano ancora nella volata finale per lo scudetto, ma con un margine di punti ben diverso dallo scorso anno, mentre per la Champions League e la salvezza è bagarre.

Apr 10, 20263 Lettura
BERGAMO, ITALY - DECEMBER 09: Raffaele Palladino, Head Coach of Atalanta, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Atalanta BC and Chelsea FC at Stadio di Bergamo on December 09, 2025 in Bergamo, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 32ª giornata di campionato si apre con Roma-Pisa in programma venerdì alle 20:45. I giallorossi vengono dalla batosta subita a San Siro contro l’Inter, dove, dopo un primo tempo in cui gli uomini di Gasperini hanno tenuto testa ai nerazzurri, nella ripresa si sono arresi a Lautaro e compagni, cin un passivo che poteva essere anche più largo. Per continuare a credere nel piazzamento Champions, serve avere la meglio su un Pisa reduce dalla sconfitta casalinga contro il Torino e orma virtualmente in Serie B.

Il sabato si apre con Verona-Torino alle 15:00. I veneti, anche loro ormai sempre più vicini alla retrocessione nel campionato cadetto, sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina, in una gara in cui è accaduto tutto nel finale, tra la rete decisiva di Fagioli arrivata al minuto 82 e le espulsioni di Gudmundsson da una parte e Suslov dall’altra. Al Bentegodi si presenta un Toro reduce dal successo di misura contro il Pisa e sempre più rinvigorito dalla cura Daversa, ormai staccato dalla zona calda della retrocessione. In contemporanea lo scontro diretto per la salvezza: Cagliari-Cremonese. Entrambe reduci da un ko per 1-2, rispettivamente contro Sassuolo e Bologna, le due squadre vivono l’incubo di una classifica preoccupante e del rischio della retrocessione, dopo un ottimo girone d’andata. Alla Unipol Domus va in scena una vera e propria finale per la permanenza in Serie A. Alle 18:00 Milan-Udinese. La sconfitta del Maradona contro il Napoli ha forse messo la parola fine sui sogni scudetto dei rossoneri, scivolati ora a 9 punti di distanza dai cugini, con molto rammarico per aver vanificato le speranza che erano nate dopo il derby vinto. Per mettere in cassa forte la qualificazione alla prossima Champions League bisogna ripartire dalla sfida a dir poco insidiosa contro l’Udinese, reduce dal pareggio interno contro il Como e che tende ad esaltarsi contro le grandi.

Alle 20:45 Atalanta-Juventus. La Dea viene da una vittoria rotonda a Lecce, sempre al 7° posto ma a sole 5 lunghezze di distanza dal quarto posto occupato dal Como. Sebbene l’accesso alla Champions League della prossima stagione appaia complicato, gli uomini di Palladino provano a rientrare nella corsa, passando proprio per lo scontro diretto con i bianconeri, che nella lotta per la Champions sono totalmente immersi, grazie anche all’ultimo successo contro il Genoa, approfittando del passo falso del Como e della sconfitta della Roma.

La domenica si apre con Sassuolo-Genoa alle 12:30. Dopo due sconfitte e un pareggio i neroverdi hanno ritrovato i tre punti grazie al successo contro il Cagliari, con cui hanno scavalcato la soglia dei 40 punti, che permette loro di affrontare ora le sfide con la giusta serenità per avere altre soddisfazioni. Altre motivazioni per il Genoa, reduce dal ko contro la Juventus, che necessita di una vittoria per mantenere o aumentare il distacco rispetto alle concorrenti per la salvezza. Alle 15:00 Parma-Napoli. Dopo l’1-0 strappato contro il Milan gli uomini di Conte hanno portato a casa il quinto successo consecutivo, rimanendo di fatto l’unica sfidante dell’Inter per il titolo. Malgrado i 7 punti di distanza dai nerazzurri, i campioni in carica, forti della fiducia ritrovata e del recupero di tutti gli infortunati, puntano a tenere aperto il campionato fin quando lo dice la matematica, nella speranza di un passo falso dell’Inter. Per fare ciò serve la sesta vittoria di fila contro un Parma reduce dal pareggio esterno contro la Lazio e bisognoso più che mai di punti. Alle 18:00 Bologna-Lecce. Gli uomini di Italiano, ormai lontani da un piazzamento europeo e focalizzati sulla sfida d’Europa League con l’Aston Villa, proseguono nel loro percorso alternato in campionato, con due sconfitte e tre vittorie nelle ultime 5 gare, di cui l’ultima contro la Cremonese. Al Dallara arriva il Lecce, reduce dal brutto ko contro l’Atalanta e attaccato anche esso al treno salvezza.

Alle 20:45 Como-Inter. Lo scorso anno fu una serata amara per i nerazzurri che, nonostante la vittoria, videro scucirsi lo scudetto sul petto dal Napoli che quella stessa sera superò il Cagliari. Rinnovata la sfida con il Napoli, quest’anno l’Inter gode di un vantaggio di ben 7 punti sugli azzurri e, dopo la vittoria straripante contro la Roma per 5-2, in cui è tornato Lautaro con una doppietta, si appresta ad affrontare un Como reduce dal pareggio contro l’Udinese, e che cerca a tutti i costi i tre punti per mantenere il quarto posto. La sfida è a dir poco delicata ed è già un antipasto della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Chiude la 32ª giornata di campionato Fiorentina-Lazio. La viola prosegue la sua risalita in classifica grazie al successo contro il Verona, registrando così il quarto risultato utile consecutivo. Per avvicinarsi sempre più alla salvezza e approfittare dello scontro diretto tra Cagliari e Cremonese, serve almeno un punto contro la Lazio, reduce dal pareggio contro il Cagliari, al termine di una partita opaca, giocata sotto ritmo e poco divertente, segno di una squadra che ormai ha in testa sola la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

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