Il programma della 33° giornata di Serie A, numeri e curiosità

A seguito della 32° giornata di A, l’Inter mantiene la testa della classifica (inclusa la semifinale di Champions) seguito dal Napoli a -3. 61 punti per l’Atalanta, a 59 la Juve. Dopo 6 risultati utili consecutivi il Bologna perde con l’Atalanta ed è ora al 5° posto con 57 punti. Lazio a 56, Roma a 54 e Fiorentina a 53. Milan alla piazza numero 9 con 51 punti.

Alle 15 di sabato Lecce-Como. Morente e Pierotti favoriti su Karlsson e Banda. Per Fabregas intoccabile Diao, Ikoné dal lato opposto, leggermente favorito su Strefezza. Alle 18 Monza-Napoli. Anche Keita out per Nesta, la B è sempre e più vicina. Caprari per sostituirlo. Rafa Marin per sostituire invece Juan Jesus in casa Napoli, anche lui out insieme a Buongiorno. Anguissa in pole su Gilmour, Neres su Raspadori. Alle 20:45 ecco Roma-Verona. Due pareggi tra Juve e Lazio per i giallorossi, ora i 3 punti sono importanti per l’Europa. Soulé dietro Dovbyk o Shomurodov. Occhio a Baldanzi che insidia El Shaarawy e Pellegrini. Il Verona non è messo male in classifica, 32 punti e 14° piazza nonostante una classifica corta. Niasse e Bernede sono recuperati, solo Tengstedt è out con Harroui.

Si gioca anche a Pasqua: comincia Empoli-Venezia alle 15. Cacace in ballottaggio con Fazzini per D’Aversa. Di Francesco, ancora a caccia della prima vittoria in trasferta della stagione, si affida ad Oristanio e Gytkjaer. Alle 18 Bologna-Inter. Ravaglia in porta, Castro più di Dallinga. Dopo la Champions e con il ritorno di Coppa Italia alle porte, Inzaghi potrebbe fare un po’ di turnover stile Cagliari, chiaramente in maniera più accorta: scalpitano Bisseck, Frattesi, Carlos Augusto ed Arnautovic su tutti. Alle 20:45 è il turno di Milan-Atalanta. Da monitorare l’infortunio di Maignan, nel caso ci sarà Sportiello. Abraham o Jovic da prima punta. Con Kolasinac che si è rotto il crociato Gasp è in emergenza per l’ultimo slot da centrale affianco Hien e Djimsiti. De Roon può essere arretrato, ma c’è Toloi e volendo anche Kossounou recuperato.

A Pasquetta si comincia alle 12:30 con Torino-Udinese. Ilic nettamente favorito su Vlasic, il croato non era al top fisicamente già dalla partita con l’Empoli. Udinese che viene da ben 4 sconfitte di fila, l’ultima è un sonoro 0-4 col Milan. Atta favorito su Modesto, da valutare anche Thauvin. Alle 15 spazio a Cagliari-Fiorentina. Sempre 50-50 tra Viola e Gaetano per Nicola, anche se il primo vince spesso i ballottaggi con l’ex Napoli. Gosens sta meglio e potrebbe rivedersi dal 1’.

Alle 18 Genoa-Lazio. Vieira era arrivato nello scetticismo generale, ma sta portando il Grifone ad una salvezza tranquilla. Malinovskyi, Bani e Cornet ancora out. La Lazio arriva dall’uscita in Europa contro il Bodo ai rigori, la stanchezza è stata tanta e la classifica in A è molto corta. Sarà fondamentale vincere. Da capire se i crampi di Castellanos saranno smaltiti per lunedì. Alle 20:45 chiuderà Parma-Juventus. Tandem Pellegrino-Bonny per Chivu. Yildiz e Koop sono stati i fautori della vittoria col Lecce, ma entrambi sono in bilico per il match. Il turco ha rimediato una botta mercoledì e l’ex Atalanta ha un problema al tendine. Nico e Kolo per sostituirli.