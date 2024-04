Il programma della 33° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La 33^ di serie A si apre (venerdì ore 18.30) con Genoa-Lazio sfida che non ha più molto da dire nei verdetti del campionato. Nel Grifone sono out Bani e Messias oltre ai soliti Malinovskyi, Matturro e Vitinha. Mister Gilardino ritrova Retegui dall’inizio. Nelle fila dei biancocelesti Immobile e Romagnoli dovrebbero recuperare per la trasferta di Genova, mentre non dovrebbero farcela Zaccagni, Provedel, Pellegrini e Guendouzi. Avanti ci sarà Castellanos con ballottaggio a tre (Luis Alberto, Felipe Anderson, Isaksen) per due maglie da titolare. Segue alla 20.45 Cagliari-Juventus. Al Sant’Elia sono in palio tre punti pesantissimi sia per la salvezza che per un posto champions. Rossoblu con la difesa ancora a tre, a centrocampo Nandez e Deiola tornano a disposizione dopo le rispettive squalifiche, mente in avanti Luvumbo dovrebbe far coppia con Lapadula. Nei bianconeri dubbio Szczesny (operato per la frattura al naso rimediata nel derby) o Perin tra i pali. Avanti Vlahovic con uno tra Yildiz o Chiesa. Indisponibile Kean, convocato invece il ristabilito Milik.

Sabato alle 18 Empoli-Napoli. Nei toscani Cambiaghi e Niang potrebbero partire titolari a spese di Cancellieri e Cerri. Conferma per Zurkowski a centrocampo. Nei partenopei recuperato Juan Jesus che dovrebbe affiancare Ostigard al centro della difesa, con ai lati Di Lorenzo e Mazzocchi. A centrocampo Zielinski è favorito nel ballottaggio con Traorè. Avanti il tridente titolare. In serata Verona-Udinese, sfida molto delicata in ottica salvezza. Gli scaligeri tornano a disporre di Serdar, che in mediana affiancherà Folorunsho. Più avanti dovrebbe agire Bonazzoli a ridosso della punta Noslin. Nei friulani mister Cioffi si affiderà a Pereyra da trequartista a supporto di Lucca. In regia Walace con al fianco Samardzic e Payero.

Domenica alle 12.30 è di scena Sassuolo-Lecce, scontro salvezza da “dentro o fuori”. Dopo le vittorie sfumate in extremis con Salernitana e Milan per i neroverdi c’è l’obbligo dei tre punti. Mister Ballardini si affida a Pinamonti sostenuto da Defrel Thorstvedt e Laurientè. Salentini senza l’infortunato Banda e lo squalificato Almqvist. Mister Gotti in avanti potrebbe confermare Oudin e rilanciare Krstovic dal 1′ nel ruolo di prima punta. In Torino-Salernitana i granata si giocano le residue chances di afferrare l’ultimo posto per l’Europa mentre per i ciociari sono in palio punti salvezza pesantissimi. Nel Toro out Ricci per squalifica, in attacco ballottaggio Sanabria Okereke per una maglia da titolare al fianco di Zapata. Nei giallazzurri difesa a tre, centrocampo folto a cinque con tre uomini in mediana, davanti Cheddira con Soulè. All’Arechi si gioca Salernitana-Fiorentina. Nei campani mister Colantuono potrebbe rilanciare Weissman in attacco sostenuto da Candreva e Tchaouna. Nella Viola, fresca semifinalista di Conference League, probabile un po’ di turnover per far rifiatare alcuni uomini (Belotti Milenkovic e Gonzalez) dopo i 120’ di giovedì. Probabile recupero di Bonaventura che non ha giocato in coppa.

Chiude la giornata di domenica il match Monza-Atalanta. Nei brianzoli mister Palladino rischia di dover rinunciare ancora per problemi alla caviglia. Dubbi anche sulla linea a tre a supporto dell’unica punta Djuric. Diga mediana formata da Bondo e Gagliardini. Nei bergamaschi formazione ancora tutta da decifrare dopo la grande impresa di giovedì che ha visto l’Atalanta eliminare il Liverpool ed approdare alle semifinali di Europa League dove si giocherà l’accesso in finale con il Marsiglia.

Al lunedì sera è lasciata la “crema” della 33esima giornata. Alle 18.30 Roma-Bologna scontro diretto per il quarto posto (in caso di vittoria i giallorossi andrebbero a -1). Euforia a Trigoria per il doppio successo in Europa League sul Milan che è valso l’approdo in semifinale. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci Abraham e non Lukaku uscito per infortunio nella partita di giovedì. Nei rossoblu pesa l’assenza di Ferguson, campionato finito per la rottura del crociato. Mister Thiago Motta dovrebbe impiegare Fabbian e Aebischer a centrocampo, con Freuler a fare da metronomo. Sulla fascia offensiva ritorna Saelemakers dal 1′ minuto, dal lato opposto conferma per Orsolini. Prima punta Zirkzee. Alle 20.45 San Siro sold out per Milan-Inter che in caso di vittoria dei nerazzurri vorrebbe dire scudetto matematico e seconda stella sulle maglia. Aria pesante in casa Milan dopo l’eliminazione dall’Europa League. Mister Pioli, che appare sempre più lontano dallo riconferma, valuterà gli undici da schierare solo nei prossimi giorni. Inter al gran completo, si ricompone L’11 titolare con i rientri di Pavard in difesa e Lautaro Martinez in attacco, scontate le rispettive squalifiche. I tifosi nerazzurri incrociano le dita, festeggiare scudetto e seconda stella proprio nel derby con una vittoria sul Milan sarebbe il massimo.