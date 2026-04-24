Il programma della 34ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

La 34ª giornata di Serie A si apre con Napoli-Cremonese in programma alle 20:45 di venerdì 24 aprile. Gli uomini di Conte vengono dal ko interno con la Lazio, orma bestia nera per i partenopei, soprattutto al Maradona, dando evidenza di un crollo psicologico dovuto all’impossibilità di non poter più raggiungere lo scudetto, alimentando tensioni e voci sul futuro dell’allenatore e del gruppo. Di fronte si presenta invece una Cremonese reduce dal pareggio a reti bianche contro il Torino e appesa a un filo nella lotta per la salvezza.

Il sabato si apre con Parma-Pisa alle ore 15:00. Gli emiliani vengono dal successo di Udine mettendo un grande mattoncino sulla salvezza ormai a un passo. Al Tardini si presenta un Pisa reduce invece dalla sconfitta contro il Genoa e che nel match di sabato potrebbe già salutare matematicamente la massima serie. Alle 18:00 Bologna-Roma. I padroni di casa, ormai fuori da tutto, approcciano alle ultime gare del campionato con spensieratezza, con lo stesso Vincenzo Italiano che le ha definite un’occasione per crescere. Discorso ben diverso per la Roma, reduce dal pareggio casalingo per la Champions League contro l’Atalanta, ancorata alle speranze di raggiungere il quarto posto, ora distante 5 punti, mentre tiene banco la frattura ormai palese tra Claudio Ranieri e Gasperini. Alle 20:45 Verona-Lecce. I veneti, reduci dalla sconfitta interna contro il Milan, arrivata dopo una prestazione comunque dignitosa, sono anch’essi a un passo dalla retrocessione matematica nel campionato cadetto, e si apprestano a ricevere un Lecce che da chiedere ne ha e come al campionato, al momento terzultimo, ma a pari punti con la Cremonese.

La domenica si apre con Fiorentina-Sassuolo alle 12:30. Gli uomini di Vanoli sono emersi dalla zona critica della classifica, grazie anche all’ultimo pareggio ottenuto contro il Lecce al Via del Mare. Per agguantare la salvezza matematica e lasciarsi alle spalle una stagione comunque da dimenticare, servono tre punti contro un Sassuolo reduce dal grande successo contro il Como, e sempre più icona di un bel calcio. Alle 15:00 Genoa-Como. I rossoblù vengono dalla vittoria in rimonta contro il Pisa e sono sempre più vicini alla salvezza. Per raggiungere definitivamente l’obiettivo serve almeno un punto contro un Como reduce dal ko contro il Sassuolo, il secondo consecutivo in campionato dopo quello contro l’Inter, a cui è seguita la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia, sempre contro l’Inter, subendo un’altra rimonta in meno di due settimane. La sfida contrappone chi è molto vicino al suo obiettivo stagionale, contro chi rischia di vedere sfumare il suo sogno. Alle 18:00 Torino-Inter. I Granata vengono dal pareggio contro la Cremonese, a quota 40 punti e anche loro a un passo dalla salvezza matematica e, su incipit degli stessi tifosi, non vogliono essere terra di conquista o di festa di nessuno. Messaggio quanto mai esplicito all’Inter che, con la vittoria casalinga contro il Cagliari è a soli 4 punti dal tricolore, ma che, in caso di successo e di non vittoria di Milan e Napoli, potrebbe laurearsi campione d’Italia già questo weekend.

Alle 20:45 il big match di giornata: Milan-Juventus. Con lo 0-1 strappato contro il Verona i rossoneri hanno ritrovato la vittoria, agganciando anche il Napoli in classifica. Per consolidare un piazzamento Champions improvvisamente riapertosi e per chiudere la stagione al secondo posto, gli uomini di Allegri necessitano di una vittoria contro la Juventus, reduce dalla vittoria contro il Bologna, la quarta nelle ultime cinque, sola al quarto posto e che ha nel mirino la seconda posizione. In palio c’è la tranquillità della qualificazione alla prossima Champions League, contro il rischio di vederla sfumare proprio alla fine.

Il programma del lunedì vede Cagliari-Atalanta alle 18:30. I sardi vengono dal netto ko di San Siro contro l’Inter, il quarto nelle ultime cinque partite, e leggermente al di sopra della zona rossa della retrocessione. Per alimentare ancor di più il rischio della retrocessione, serve nient’altro che una vittoria contro un’Atalanta reduce dal pareggio dell’Olimpico contro la Roma, a cui ha fatto seguito l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio ai calci di rigore, ancora aggrappata alla speranza di poter raggiungere almeno l’Europa League. Il Monday Night è Lazio-Udinese. Nel turno precedete i biancocelesti hanno compiuto una vera e propria impresa espugnando il Maradona, a cui ha fatto seguito la vittoria a Bergamo ai rigori nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, con un giovane Motta re della serata. Sebbene il campionato non abbia più nulla da dare agli uomini di Sarri, la Lazio sembra essere entrata in una fase di forma e sulla scia di questo entusiasmo riceve l’ Udinese, anch’esso senza grandi obiettivi e reduce dalla sconfitta contro il Parma.