Il programma della 35° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Alla fine della giornata numero 34 il Napoli è ancora in testa alla classifica, 74-71 tra i partenopei e l’Inter. Atalanta a 65 e Juve a 62. Il Bologna ha steccato con l’Udinese ed è di nuovo fuori dalla zona Champions ma è solo ad 1 punti dai torinesi. Roma e Lazio pari merito a 60, Ranieri ha ripreso i biancocelesti partendo dalle retrovie. Fiorentina a 59, Milan 9° a 54. Venezia, Empoli e Monza in zona retrocessione.

Stasera alle 20:45 Torino-Venezia apre la 35°. Vlasic dovrebbe tornare titolare salvo sorprese, il croato si è ripreso. Yeboah favorito su Oristanio, Fila o Gytkjaer. Sabato alle 15 Cagliari-Udinese. Piccoli è tornato dalla squalifica e vuole tornare al gol dopo due centri di fila contro Inter e Fiorentina. Bravo più di Pafundi per Runjaic. Thauvin e Lucca ancora out, adesso si è aggiunto anche Ekkelenkamp. Allo stesso orario Parma-Como. Per il Parma si tratta di uno scontro salvezza importante, i lariani invece sono saliti in cattedra e sono da tanto tempo fissi a centro classifica. Ondrejka, 2 volte a segno la scorsa contro la Lazio, è pronto ad assistere Bonny e Pellegrino. Strefezza favorito su Fadera nel Como, Ikoné dal lato opposto. Alle 18 Lecce-Napoli. Il Lecce è a 27, a soli due punti sopra il Venezia 18°. La squadra di Giampaolo non sta andando benissimo ma l’ultimo pareggio con l’Atalanta fa ben sperare. Il Napoli invece si è ripreso dopo i risultati travagliati tra febbraio e metà aprile, ora è tutto nelle mani degli azzurri. Buongiorno e Juan Jesus out, quindi c’è Rafa Marin. Spinazzola può giocare come terzino o ala per Neres. Alle 20:45 Inter-Verona. Alcune scelte di turnover saranno inevitabili per i nerazzurri vista la sfida di Champions contro il Barcellona martedì: ballottaggi De Vrij-Acerbi, Darmian-Dumfries, Frattesi-Barella, Augusto-Bastoni, Thuram-Correa ed Arnautovic-Taremi. Calhanoglu out dopo il caso curve insieme al tecnico Inzaghi, Lautaro infortunato in dubbio per il Barça.

Domenica alle 12:30 Empoli-Lazio. Esposito, Fazzini e Colombo cercheranno di fare punti preziosi contro Baroni, che ha fatto già un passo falso lo scorso weekend contro il Parma. Casa Lazio Tavares è ancora fuori, quindi Pellegrini è nettamente favorito su Hysaj e Pedro, reduce da una doppietta, insidia Dia. Alle 15 Monza-Atalanta. La squadra di Nesta è virtualmente in serie B, le chance di salvezza sono praticamente nulle. Ci proveranno Caprari e Mota, per l’orgoglio. Bellanova più di Cuadrado, Zappacosta di Ruggeri. Pasalic o CDK per agire dietro Retegui e Lookman. Alle 18 Roma-Fiorentina. Dopo la grande vittoria a Milano, la Roma ora sogna un posto Champions visto che è la squadra più in forma di tutte. Dovrebbe tornare Saelemaekers in campo, non ha proprio giocato contro l’Inter. Tandem d’attacco con Soulé sicuro del posto, staffetta tra Shomurodov e Dovbyk che però potrebbero anche giocare insieme. Parisi preoccupa Folorunsho in casa Viola, anche se il primo ha giocato in Conference quindi l’alternanza pende a favore dell’ex Napoli. Alle 20:45 grande sfida Champions, spazio a Bologna-Juve. Solamente 1 punto separa le due compagini. Con Ndoye infortunato ci sono Dominguez o Cambiaghi con il solito Orsolini dal lato opposto. Dallinga o Castro come terminale d’attacco per Italiano. Per Tudor c’è Conceição per rimpiazzare Yildiz squalificato ed agire affianco Nico. Occhio però a Douglas Luiz che ha espresso il suo malcontento sul suo impiego stagionale, che sia la sua occasione? Kolo Muani nettamente favorito su Vlahovic, che ieri è tornato parzialmente in gruppo.

Lunedì alle 20:45 chiude Genoa-Milan. Sembrano ancora sulla via del forfait Cornet, Onana ed Ekuban nei Grifoni salvo grandi sorprese. Malinovskyi ancora a parte. Per il Milan invece c’è Jovic fuori che punta la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Quindi Abraham o Gimenez in attacco, col messicano tornato al gol.