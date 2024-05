Il programma della 35° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La 35° giornata di campionato si accende venerdì sera con un importante Torino-Bologna. Nei granata assente Tameze per squalifica, in mediana ci sarà la coppia Ricci-Ilic. In avanti Sanabria dovrebbe partire dal 1’ al fianco di Zapata. Dopo il mezzo passo falso con l’Udinese il Bologna deve vincere per difendere il quarto posto dall’assalto di Roma e Atalanta. Out Beukema per squalifica, al centro della difesa la coppia Lucumì-Calafiori. Zirkzee come sempre uomo di riferimento in avanti. Monza-Lazio apre il sabato alle 18. Nei brianzoli dubbio Izzo in difesa, negli altri reparti Mister Palladino ha abbondanza di scelte, probabile il rilancio dal primo minuto di Djuric e Colpani. Nella Lazio dovrebbe rientrare tra i pali Provedel dopo oltre un mese, così come Zaccagni dovrebbe essere inserito nell’undici titolare. Castellanos al centro dell’attacco con Immobile che parte un’altra volta dalla panchina. In serata Sassuolo-Inter con i neroverdi chiamati a battere i neo-campioni d’Italia per rimanere attaccati al treno salvezza che li vede distanti ben cinque punti a sole quattro giornate dal termine. Ballardini ritrova dopo la squalifica Laurientè che andrà a sostenere insieme a Volpato la punta Pinamonti. In mediana la coppia Thorstvedt-Matheus Henrique. Nei nerazzurri mister Inzaghi dovrebbe far uso del turnover: probabile De Vrij per l’acciaccato Acerbi e Dumfries per Darmian sulla destra. In mezzo al campo dovrebbe esserci l’ex Frattesi, in avanti sicuro Lautaro e al suo fianco dubbio Thuram-Arnautovic.

Domenica all’ora di pranzo Cagliari-Lecce, scontro salvezza con i Salentini più tranquilli a quota 36 e con i sardi che in caso di vittoria farebbero un passo quasi decisivo per la permanenza in A. Formazione rossoblù tutta da decifrare causa infermeria piena. Unica certezza per Ranieri è il ritorno di Luvumbo in attacco dopo il turno di squalifica. Nei salentini mister Gotti conferma il tandem d’attacco Piccoli-Krstovic, con Oudin e Dorgu sulle fasce. Difesa diretta da Baschirotto. Alle 15 altro scontro salvezza caldissimo Empoli-Frosinone con entrambe le squadre appaiate a quota 31. Nei toscani out Walukiewicz per un guaio muscolare. In regia Grassi favorito su Marin. Avanti Niang con a supporto Cambiaghi e Fazzini, panchina per Zurkowski. Nel Frosinone (in risalita e imbattuto da 5 giornate) le fasce saranno occupate da Zortea e Valeri, in mezzo al campo Mazzitelli e Brescianini ai lati del regista Barrenechea. In attacco Soulè e Cheddira. Sempre alle 15 Verona-Fiorentina, partita fondamentale soprattutto per i gialloblù impegnati nella lotta per non retrocedere. Mister Baroni dovrebbe restituire una maglia da titolare a Duda in mezzo al campo e riportare Folorunsho sulla trequarti alle spalle della punta Bonazzoli. Esterni offensivi Noslin e Lazovic. Undici titolare della Fiorentina tutto da decifrare dopo le fatiche di ieri sera nella vittoriosa (3-2) semifinale di Conference League contro il Bruges. Probabile che mister Italiano opti per un po’ di turn-over soprattutto da metà campo in su.

Alle 18 a San Siro va in scena Milan-Genoa. I rossoneri con un successo taglierebbero matematicamente il traguardo Champions, anche se in casa Milan tiene banco soprattutto il toto-nome del futuro successore di Pioli. Calabria squalificato, ma in difesa tornano a disposizione Tomori e Theo Hernandez. Infortunati Maignan e Loftus-Cheek, spazio a Sportiello tra i pali e a Chukwueze in avanti con Pulisic e Leao a sostegno di Giroud. In mezzo al campo Adli favorito su Bennacer. Nel Genoa oltre agli indisponibili Bani, Matturro, Malinovskyi e Messias, in dubbio anche l’acciaccato Vazquez. Gilardino tentato dall’idea Vitinha al fianco di Retegui con Gudmundsson alle loro spalle. Sabato sera il big match di giornata Roma-Juventus, con i giallorossi che in caso di vittoria si porterebbero a soli 3 punti dai bianconeri. Nelle gambe dei capitoloni peseranno sicuramente le fatiche della tiratissima semifinale di andata contro i tedeschi del Bayer Leverkusen (pesante sconfitta interna 0-2). Mister De Rossi scioglierà i dubbi su alcuni ballottaggi solo all’ultimo momento. Allegri tornerà a schierare Chiesa dall’inizio. In mediana Locatelli con ai lati McKennie e Rabiot, sulle fasce dovrebbero iniziare Cambiaso e Kostic.

Il lunedì si apre con Salernitana-Atalanta, occasione favorevole per i bergamaschi che in caso di vittoria (e con una partita da recuperare) possono inserirsi in extremis nella lotta per l’ultimo posto champions. Molto dipenderà anche dalle energie lasciate nella tiratissima sfida di Marsiglia ieri sera, semifinale di andata di Europa League finita 1-1. Per i campani, retrocessi matematicamente in serie B domenica scorsa, è una buona occasione per provare qualche giocatore nuovo ed iniziare a mettere le basi per l’anno prossimo. In serata Udinese-Napoli chiude la 35° giornata. Il destino mette di fronte al neo mister Cannavaro proprio il “suo” Napoli, in quella che è diventata per friulani una vera partita da dentro o fuori. L’Udinese non vince in casa dal 30 dicembre (3-0 al Bologna) ed è precipitata a -2 dalla salvezza. Tante le assenze nei bianconeri: Payero e Perez (squalificati), Thauvin, Giannetti e Lovric (infortunati). Cannavaro si aggrappa ai gol di Lucca sostenuto da Pereyra. Negli azzurri mister Calzona deve fare a meno dell’infortunato Zielinski, In difesa Olivera sulla sinistra, panchina per Mario Rui. In a anti il tridente titolare Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.