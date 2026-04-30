Il programma della 35ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

La 35ª giornata di Serie A si apre con Pisa-Lecce in programma venerdì alle 20:45. I toscani sono reduci dalla sconfitta contro il Parma al Tardini, l’ennesimo ko di misura arrivato dopo una prestazione dignitosa, e ora sono veramente a un passo dalla retrocessione. A Pisa arriva invece un Lecce più che determinato e affamato di punti, reduce dal pareggio a reti bianche contro il Verona e ingaggiato con la Cremonese nella lotta all’ultimo respiro per la salvezza.
Il sabato inzia con Udinese-Torino alle 15:00. I friulani, ormai salvi da un bel po’, vengono dal pirotecnico 3-3 dell’Olimpico contro la Lazio, e pur non avendo un obiettivo da raggiungere, onorano la stagione partita dopo partita. Alla Dacia Arena si presenta un Torino, adesso anche lui matematicamente salvo grazie al pareggio in rimonta contro l’Inter, che ora può guardare con più serenità al finale di una stagione comunque tesa e non esaltante.
Alle 18:00 Como-Napoli, forse il match di giornata. Malgrado il netto successo contro la Cremonese abbia rinviato la festa scudetto dell’Inter, in casa Napoli sembra impossibile far prevalere l’armonia, con la questione allenatore, e i rapporti con la Presidenza, sempre più al centro del dibattito mediatico. Stando al campo, gli uomini di Conte sono impegnati nella trasferta di Como, alla ricerca dei tre punti per rafforzare ancor di più la qualificazione alla prossima Champions League, allungando in classifica sulla quinta posizione occupata proprio dal Como, reduce dalla vittoria contro il Genoa al Marassi.
Alle 20:45 Atalanta – Genoa. La Dea viene dalla sconfitta contro il Cagliari, al termine di una partita pazza, a seguito di un doppio svantaggio dopo pochi minuti di gioco, recuperato dalla doppietta di Scamacca nel giro di due minuti e poi subire la rete del ko definitivo a inizio ripresa. Con la zona Champions ormai diventata un miraggio, gli uomini di Palladino puntano a riaprire il discorso almeno per la Conference League e non rimanere del tutto fuori dall’Europa dopo tanti anni. Di fronte si presenta un Genoa reduce dalla sconfitta contro il Como e ormai all’ultima curva prima di raggiungere il traguardo della salvezza.
La domenica si apre con Bologna-Cagliari alle 12:30. Gli uomini di Italiano vengono dal ko casalingo contro la Roma, apprestandosi al finale di una stagione certamente più anonima rispetto alle precedenti. Al Dallara arriva un Cagliari reduce dalla grande vittoria contro l’Atalanta, che ha permesso ai sardi di allungare sulla zona retrocessione, ma con l’obbligo di portare ancora a casa dei punti per restare in Serie A.
Alle 15:00 Sassuolo-Milan. A inizio stagione molti tifosi del Milan forse speravano che questa trasferta potesse essere un crocevia in positivo per lo scudetto, rievocando i dolci ricordi della vittoria del tricolore del 2022. Stando ai fatti, la trasferta del Mapei, contro un Sassuolo reduce dal pareggio di Firenze, è uno snodo importante per consolidare quel piazzamento Champions ancora non al sicuro, dopo il pareggio a reti bianche contro la Juventus.
Alle 18:00 Juventus-Verona. Dopo il pareggio di San Siro contro il Milan, gli uomini di Spalletti restano in scia del terzo posto, distante solo tre punti, e mantengono un margine di punti, per quanto minimo, sulle inseguitrici Como e Roma. Per continuare in quello che comunque è un ottimo momento sotto la gestione del tecnico toscano, servono tre punti contro un Verona, reduce dal pareggio contro il Lecce con cui ha interrotto una lunga serie di sconfitte, e ormai a un passo dalla retrocessione in Serie B.
La domenica si chiude con il momento più atteso di questo turno di campionato: Inter-Parma alle 20:45. Dopo il pareggio, alquanto ingenuo e un po’amaro arrivato contro i granata, i nerazzurri hanno davanti a sé il primo match point dell’anno, con la possibilità di diventare campioni d’Italia in caso di successo, per di più fra le proprie mura, il che non accade dallo scudetto vinto nel 1989 sotto la gestione di Trapattoni, in cui i nerazzurri superarono il Napoli di Maradona per 2-1. A distanza di 37 anni questa possibilità si ripresenta con il Parma, reduce dalla vittoria contro il Pisa e ora certo della permanenza in Serie A. Malgrado la settimana sia sta stata segnata da altre questioni, su tutte la vicenda arbitri, in casa Inter si fa il conto alla rovescia per la grande festa.
Il lunedì vede Cremonese-Lazio alle 18:30. I lombardi vengono dal brutto ko del Maradona, trovandosi ora al terzultimo posto, vedendo sfumare seriamente i frutti di un girone d’andata miracoloso. Per restare nella massima serie serve una vittoria contro una Lazio reduce dal 3-3 casalingo contro l’Udinese.
La 35ª giornata si chiude con Roma-Fiorentina alle 20:45. I giallorossi vengono dalla vittoria di Bologna, dopo una settimana caratterizzata dall’addio di Ranieri come dirigente e dalla piena fiducia mostrata dalla proprietà a Gasperini. Per proseguire nella rincorsa al quarto posto distante 3 punti, serve superare una Fiorentina reduce dal pareggio interno contro il Sassuolo e sempre più vicina al raggiungimento della salvezza, in una stagione comunque da dimenticare.