Il programma della 36° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La 36° giornata di campionato si apre venerdì sera allo Stirpe con Frosinone-Inter. Punti fondamentali per i giallazzurri in piena lotta per non retrocedere. Mister Di Francesco si affida ancora a Soulè e Cheddira dall’inizio in attacco. Nei nerazzurri, dopo le polemiche per la sconfitta col Sassuolo, mister Inzaghi ruoterà ancora gli uomini a disposizione; cercano rilancio nei titolari sia Barella a centrocampo che Thruam in attacco per far coppia con Arnautovic. Probabile turnover per Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Sabato alle 18, Napoli-Bologna mette in palio punti pesanti per l’Europa. Nei partenopei Kvaratskhelia è tornato in gruppo e dovrebbe quindi completare il tridente con Politano e Osimhen. In mediana conferma per Cajuste. Nei rossoblù torna Beukema dopo la squalifica. In mezzo al campo Freuler regista e sulle fasce Saelemaekers-Ndoye (in ballottaggio con Orsolini). Alle spalle della punta Zirkzee, Aebischer e Fabbian. In serata Milan-Cagliari, partita importante soprattutto per i sardi, con i rossoneri tranquilli al secondo posto e già qualificati per la champions. Torna Calabria sulla destra dopo la squalifica, mentre in porta Sportiello sostituisce l’infortunato Maignan. Out anche Loftus Cheek. In avanti Chukwueze con Pulisic e Leao a sostegno di Giroud. Nei sardi mister Ranieri deve valutare le condizioni di Mina non al 100%. Out per squalifica Augello e Gaetano. In attacco idea Shomurodov nel tridente con Lapadula e Luvumbo.

La domenica inizia alle 12.30 con Lazio-Empoli. Nei biancocelesti probabile la conferma di Immobile al centro dell’attacco con a sostegno Zaccagni e Luis Alberto. Tra i pali potrebbe rivedersi il ristabilito Provedel, ballottaggio fino all’ultimo con Mandas. Nei toscani mister Nicola recupera Ismajli e Pezzella. In regia Grassi. Prima punta Niang (pronto a gara in corso Caputo). Alle 15 vanno di scena in contemporanea Genoa-Sassuolo e Verona-Torino. A Marassi il Sassuolo di Mister Ballardini (ex di turno) cerca altri tre punti pesanti per la salvezza contro un Genoa che non ha più nulla da chiedere al campionato. Nel grifone è recuperato Gudmundsson che dovrebbe tornare sulla trequarti dal 1′ a sostegno della coppia Retegui-Ekuban. Nei neroverdi conferma della difesa a tre e della coppia d’attacco Pinamonti-Laurientè (gol da tre punti con l’Inter). Al Bentegodi il Verona potrebbe raccogliere gli ultimi punti per la matematica salvezza. Assenza pesante di Folorunsho (squalifica) che dovrebbe essere sostituito da Suslov. Unica punta Bonazzoli, mentre le ali offensive saranno Noslin e Lazovic. Nei granata out Vlasic per un problema muscolare, mister Juric dovrebbe inserire Linetty per infoltire il centrocampo con Ricci e Ilic. Avanti Zapata in coppia con uno tra Sanabria o Okereke.

Alle 18 Juventus-Salernitana, match-ball per i bianconeri che in caso di vittoria sarebbe matematicamente in champions. Mister Allegri potrebbe optare per un po’ di turnover in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì. Assenti gli infortunati Danilo e De Sciglio, in dubbio Yildiz. Avanti Vlahovic e Chiesa, ma sono pronti a subentrare a gara in corso anche Kean e Milik. Nei campani mister Colantuono confida di recuperare l’acciaccato Candreva, in alternativa pronto Vignato da schierare in avanti con Tchaouna e Ikwuemesi. Domenica sera al Gewiss Stadium Atalanta-Roma, big match che mette in palio l’ultimo posto per la champions. Le due squadre appaiate a 60 punti (Atalanta una partita in meno) arrivano allo scontro diretto con umore opposto: euforia in casa bergamasca dopo il 3-0 al Marsiglia che è valso la prima finale europea della sua storia, delusione in casa Roma per la beffa finale e l’eliminazione patita a Leverkusen. Formazioni in alto mare, da valutare alla luce delle fatiche di coppa di ieri sera.

Lunedì scontro salvezza Lecce-Udinese, ai salentini basta un punto per la matematica salvezza, molto più delicata la situazione dei friulani che devono cercare il bottino pieno per tentare il sorpasso (o aggancio) a Frosinone ed Empoli. Nell’attacco salentino potrebbe essere impiegato Oudin a supporto di Krstovic, complice la squalifica di Piccoli. Nei friulani mister Cannavaro dovrebbe recuperare Pereyra e schierarlo alle spalle di Lucca. Pronti a subentrare a gara in corso Davis e Success. Chiude in serata la 36° di A il match Fiorentina-Monza, sfida di metà classifica senza punti vitali in palio. Nei viola, reduci dal pareggio di Bruges che è valso la finale di Conference League, è probabile che mister Italiano faccia ampio uso di turnover. Nei brianzoli mister Palladino ritrova Gagliardini per la mediana, che verrà affiancato da Pessina. Probabile Colpani trequartista alle spalle di Djuric, mentre sugli esterni offensivi potrebbero essere scelti Valentin Carboni e Mota dall’inizio.