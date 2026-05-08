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Serie A

Il programma della 36ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Con lo scudetto ormai assegnato, occhi puntati su corsa Champions e lotta per la salvezza.

Mag 8, 20263 Lettura
Massimiliano Allegri Head Coach of AC Milan gestures during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and SSC Napoli at San Siro Stadium

La 36ª giornata di campionato si apre con Torino-Sassuolo, in programma venerdì alle 20:45. Forti entrambe della salvezza già ottenuta, le due squadre hanno l’occasione di onorare il finale di campionato e di utilizzare le ultime partite per crescere e gettare le basi per la prossima stagione. Sembra riuscirci bene il Sassuolo, reduce dalla vittoria casalinga contro il Milan e intenzionato a proseguire in questa striscia positiva, e che opsita un Torino reduce invece dal ko di Udine.

Discorso analogo per Cagliari-Udinese, in programma sabato alle 15:00. I sardi, anche loro certi della permanenza in Serie A dopo un girone di ritorno alquanto difficile, si apprestano a un finale di campionato più sereno, dando spazio a chi ha giocato meno nel corso del campionato e, reduci dal pareggio a reti bianche con il Bologna, ricevono un Udinese che nello scorso weekend ha superato per 2-0 il Torino, dimostrando di non avere intenzione di abbassare il livello delle prestazioni.

Alle 18:00 Lazio-Inter. Con uno scudetto ora matematico grazie alla vittoria casalinga contro il Parma per 2-0, con tanto di festa nel post gara, in casa nerazzurra si prevede un massiccio turnover per dare spazio alle seconde linee, contro una Lazio, orma priva di obiettivi, ma reduce dalla vittoria esterna contro la Cremonese, e che ha trovato nel finale di campionato la continuità tanto agognata. La sfida si presenta come un antipasto della finale di Coppa Italia. Il sabato si chiude con Lecce-Juventus alle 20:45. I salentini vengono dal successo di Pisa, fondamentale nel duello a distanza con la Cremonese per la salvezza. Per mantenere il lieve vantaggio sui lombardi, serve uscire indenni dal match contro la Juventus, reduce dall’inatteso pareggio contro il Verona, rimettendo così in discussione la corsa per la Champions.

La domenica si apre alle 12:30 con Verona-Como. Sebbene sia ormai condannato matematicamente alla Serie B, il Verona non sembra intenzionato a regalare punti nelle ultime partite di campionato, come dimostra il pareggio strappato all’Allianz Stadium contro la Juve. Avvertimento molto chiaro dunque per il Como, reduce a sua volta dal pareggio contro il Napoli, e ora scavalcato anche dalla Roma, chiamato a tutte vittorie nelle ultime gare e a sperare nei passi falsi delle altre. Alle 15:00 Fiorentina-Genoa. Alla Viola, reduce dal brutto ko dell’Olimpico contro la Roma, manca ora un solo punto per la salvezza aritmetica, grazie alla sconfitta della Cremonese. L’occasione arriva contro un Genoa già salvo e reduce dallo 0-0 di Bergamo. In contemporanea Cremonese-Pisa. I padroni di casa vengono dalla sconfitta interna contro la Lazio e sono ora al terzultimo posto. Per tenere accese le poche speranze per restare nella massima serie, sono obbligatori i tre punti contro il Pisa, già retrocesso e che nella precedente giornata è stato superato proprio dal Lecce, e sperare che i giallorossi cadano contro la Juventus.

Alle 18:00 Parma-Roma. Gli uomini di Cuesta, salvi già da due giornate, vengono dalla sconfitta indolore di San Siro dove hanno ceduto il passo alla festa scudetto dell’Inter, senza mettere il massimo dell’impegno. Gli emiliani rischiano di essere determinanti nel destino della Roma, rientrata nella lotta Champions grazie al successo sulla Fiorentina e al passo falso della Juventus. Il posticipo è Milan-Atalanta. I rossoneri non riescono a venire fuori da un momento negativo che dura ormai da troppo tempo, con la sconfitta contro il Sassuolo che ha alimentato la tensione nell’ambiente, oltre ad aver rimesso in dubbio un piazzamento Champions che sembrava assodato. Per non mancare quello che è l’obiettivo minino stagionale, serve una vittoria contro un’Atalanta reduce dal pareggio contro il Genoa, e che rimane aggrappata alle ultime speranze di centrare un piazzamento europeo.

Il Monday night è Napoli-Bologna. In pochi a inizio stagione avrebbero pensato che questa gara avrebbe avuto poco valore in questa fase della stagione, contrapponendo due squadre protagoniste negli ultimi anni del nostro campionato. Gli uomini di Conte, visti da molti come i veri sconfitta dall’Inter, sono reduci dal pareggio di Como e sono chiamati a un finale di stagione onorevole per cercare di conservare il secondo posto e rendere il campionato meno deludente di come appare. Al Maradona si presenta un Bologna reduce dallo 0-0 contro il Cagliari, privo ormai di obiettivi e anch’esso alle prese con una stagione che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata positiva, ma che ha un sapore amaro, visti i traguardi degli ultimi due anni.

 

 

 

 

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