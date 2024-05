Il programma della 37° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La 37° giornata e penultima giornata di A si apre venerdì sera con lo scontro diretto Fiorentina-Napoli, squadre divise da due punti e in lotta per l’ultimo posto in Europa. Nella Viola mister Italiano recupera Ikonè e Belotti, con quest’ultimo probabile al centro dell’attacco sostenuto da Gonzalez e Kouamè. Nei partenopei non ci sarà Osimhen. In attacco occasione per Simeone al centro con ai lati poi Kvaratskhelia e Politano (in ballottaggio con Ngonge).

Sabato alle 18 Lecce-Atalanta, partita fondamentale per i bergamaschi che si giocano l’ultimo posto champions (hanno una partita da recuperare) con le due romane. Nei salentini Piccoli ha scontato la squalifica e ricomporrà quindi il tandem d’attacco con Krstovic. Nei nerazzurri assenti Koopmeiners (squalifica) e De Roon (infortunio nella finale di Coppa Italia). Sulla fascia troverà spazio dal 1′ Hateboer, in avanti ci sarà Scamacca con Miranchuk e uno tra De Ketelaere o Lookman. In serata Torino-Milan, con i rossoneri senza più alcun obiettivo e i granata che si giocano le risicate speranze di un posto in Conference League. In dubbio Buongiorno e Zapata, Ricci trequartista e Sanabria al centro dell’attacco. Nei rossoneri ancora ai box Loftus-Cheek e Chukwueze. Mister Pioli in attacco si affiderà a Pulisic, Giroud e Leao, in difesa rilancio di Theo Hernandez e Calabria sulle fasce.

Domenica alle 12.30 al Mapei Stadium il decisivo scontro salvezza Sassuolo-Cagliari. Per i neroverdi sono d’obbligo i tre punti, in caso di sconfitta o pareggio potrebbe già esserci la matematica retrocessione. I gol salvezza passano dalla coppia d’attacco Laurientè-Pinamonti. Nei sardi mister Ranieri potrebbe schierarsi con la difesa a tre (speculare al Sassuolo) con Zappa (ballottaggio con Hatzidiakos) Mina e Dossena. Avanti Shomurodov e Luvumbo. Alle 15 Udinese-Empoli, altro scontro diretto per rimanere in A. Friulani avanti di un punto in classifica rispetto all’Empoli che occupa l’ultimo posto destinato alla serie B. Mister Cannavaro valuta se rilanciare dal 1′ minuto il recuperato Pereyra a supporto della punta Lucca, oppure far partire Success. In regia Walace con ai lati Samardzic e Payero. Nei toscani recuperati Cerri e Walukiewicz, si aprono i ballottaggi con Caputo e dietro con Bereszynski per partire dall’inizio.

Alle 18 Monza-Frosinone, con Palladino che ha abbondanza di scelte e potrebbe ruotare un po’ di uomini dal centrocampo in su. Per i giallo-azzurri, partita fondamentale in chiave salvezza, sarebbe importante uscire imbattuti dal Brianteo per poi giocarsi tutto allo Stirpe nello scontro diretto con l’Udinese. Sempre alle 18 Inter-Lazio con un San Siro gremito pronto a dare il saluto di fine stagione ai campioni d’Italia. Nei nerazzurri andrà a ricomporsi la coppia d’attacco formata da Lautaro e Thuram, inoltre mister Inzaghi pare orientato a rilanciare nell’11 titolare sia Calhanoglu che Mkhitaryan. Nei biancocelesti out per squalifica Romagnoli, sarà Patric a guidare la difesa. In porta ballottaggio serrato tra Mandas e Provedel. Prima punta dovrebbe essere inizialmente preferito Immobile a Castellanos. Trequartisti agiranno Felipe Anderson e Zaccagni, torna convocabile Luis Alberto ma dovrebbe accomodarsi in panchina.

Chiude il sabato Roma-Genoa. All’Olimpico i giallorossi si giocano le ultime speranze champions (-3 dall’Atalanta che però ha una partita in meno) e devono quindi solo vincere. Forti dubbi sulle condizioni di Dybala e Parades. Il fantasista argentino dovrebbe essere sostituito da Baldanzi per completare il tridente con Lukaku ed El Shaarawy. Nei rossoblù mister Gilardino proverà a recuperare in extremis Vitinha. In avanti il tecnico schiererà Gudmundsson con Retegui, dalla panchina Ekuban.

Lunedi alle 18.30 all’Arechi Salernitana-Verona. I campani si congedano dal proprio pubblico dopo un’annata storta che li ha visti sempre navigare in fondo alla classifica. I gialloblù cercano i punti che mancano per la matematica salvezza in A, traguardo non scontato per gli uomini di Baroni a inizio campionato. Chiude la penultima giornata Bologna-Juventus, scontro diretto per il terzo posto (entrambe le squadre appaiate a 67 punti e già matematicamente in champions). Più che la sfida sono i temi extra-campo a tenere banco. Nel Bologna sarà l’occasione per salutare Thiago Motta, vero artefice di questa storica stagione dei rossoblù (ritorno in champions dopo 60 anni), che pare essere destinato proprio alla panchina della Juve. In casa dei bianconeri acque agitate dopo la finale vittoriosa di coppa Italia contro l’Atalanta. Rottura insanabile tra mister Allegri e la dirigenza, si deciderà in queste ore addirittura il suo esonero immediato. In tal caso al Dall’Ara siederà Paolo Montero sulla panchina della Juve.