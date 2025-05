Il programma della 38° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Anche per questa stagione la Serie A volge al termine, ma con tantissime incertezze, che verranno risolte solo nell’ultima giornata di campionato. Il Napoli oggi sfida il Cagliari, mentre l’Inter è in trasferta a Como. Azzurri a 79, nerazzurri a 78. Queste le uniche due partite di giornata, il resto sarà sabato e domenica. Atalanta matematicamente 3°, la Juve a 67 è a +1 dalla Roma a 66 fuori dalla zona Champions. Lazio a 65, Fiorentina a 62 e Bologna a pari punti, che però è già qualificato in Europa League con là vittoria della Coppa Italia. Il Milan è invece a 60 con una stagione fallimentare. Si deciderà all’ultimo anche in zona retrocessione: Empoli a 31, Venezia a 29. Fuori per il rotto della cuffia c’è il Lecce a pari punti con l’Empoli ma avanti per scontri diretti, poi il Parma a 33 e Verona a 34.

Oggi alle 20:45, come anticipato sopra, Napoli-Cagliari e Como-Inter. Formazione identica a quella di Parma per Conte. Nicola potrebbe optare per un po’ di turnover, con Caprile fuori mentre Obert e Palomino insidiano Mina e Luperto. Out Luvumbo e Gaetano per infortunio. Sponda Como c’è Reina che può partire titolare nell’ultima partita prima del ritiro, poi Strefezza favorito su Ikoné. Cutrone o Douvikas avanti. Inzaghi sulla via di un parziale turnover in vista della Champions: ballottaggi De Vrij-Acerbi, Augusto-Bisseck, Darmian-Dumfries, Asllani-Barella, Correa-Thuram-Arnautovic in ordine di preferenza. Stasera, quindi, si pronuncerà il verdetto per lo Scudetto.

Sabato alle 18 si continua con Bologna-Genoa. Per Italiano dubbi Calabria-Holm, Fabbian-Pobega e Castro-Dallinga. Casa Genoa ci sono Otoa e Thorsby che preoccupano De Winter e Messias. Alle 20:45 Milan-Monza. Probabilmente, l’ultima partita di Conceição sulla panchina rossonera. Fofana o Loftus in mezzo per il portoghese, mentre Nesta può lanciare ancora Pizzignacco e anche Brorsson.

Domenica tutto alle 20:45: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina, Venezia-Juve. Per l’Atalanta la stagione è pressoché terminata. Spazio a Rui Patricio, Palestra, Sulemana, Samardzic e Maldini. Se non dall’inizio, a gara in corso. In Empoli-Verona invece la situazione è ancora in bilico e giocheranno le squadre titolari. Anjorin può affiancare Fazzini con Esposito a guidare. Suslov più di Bernede per gli ospiti. Lazio-Lecce, Baroni per la Champions e Giampaolo per la salvezza. Tavares ha avuto ancora una ricaduta ma non grave; tuttavia Hysaj e Pellegrini sono fisicamente più pronti. Isaksen o Pedro (che ha giganteggiato la scorsa). Occhio ancora a N’Dri per i salentini.

Torino che non ha nulla da chiedere già da un po’, potrebbe esserci spazio anche per il secondo portiere Paleari. Soulé e Shomurodov per il sogno Champions romanista e regalare l’ultima gioia a Ranieri. Il discorso del Torino viene applicato anche all’Udinese, meno per la Fiorentina che è a caccia di una qualificazione europea e deve assolutamente vincere. Kabasele favorito su Bijol in difesa, Atta od Ekkelenkamp più avanti. Per un posto in attacco accanto a Kean, Palladino deciderà nei prossimi giorni tra Beltran e Gudmundsson.

L’ultima partita in ordine alfabetico è Venezia-Juve. Partita tostissima per gli uomini di Di Francesco, che avevano vinto con la Fiorentina ma sono caduti malamente a Cagliari e ora rischiano di retrocedere seriamente. L’attacco leggero Yeboah-Oristanio aveva funzionato con i Viola ma meno con Nicola, quindi o Gytkjaer o Fila insieme all’ex Genoa. Yildiz l’unico sicuro del posto in attacco, Conceição – che non dovrebbe essere riscattato dal Porto – è insidiato da Mckennie e Kolo da Vlahovic. Un altro campionato alle porte, ma tantissime emozioni che devono ancora arrivare.