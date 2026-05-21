Il programma della 38ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

L’ultima giornata del campionato 2025/2026 si apre con Fiorentina-Atalanta in programma venerdì 22 maggio alle 20:45. Entrambe le squadre non hanno ormai più nulla da chiedere e si trovano a fare i conti con una stagione, seppur per motivi diversi, non esaltante. La Dea, reduce dalla sconfitta interna contro il Bologna, è chiamata a progettare un futuro davanti a sé di ricostruzione, dopo un’annata, la prima senza Gasperini, con molte difficoltà, con Palladino, ex della sfida, in bilico per la prossima stagione. Di fronte si presenta una Fiorentina che si appresta a chiudere una stagione a dir poco da incubo, con il rischio retrocessione apparso concreto per larghi tratti e che lo scorso weekend si è tolta la soddisfazione del successo contro gli storici rivali della Juventus.

Il sabato si apre con Bologna-Inter alle 18:00. Se in passato questo match ha spesso siglato verdetti importanti, spesso in negativo per i nerazzurri, in quest’occasione la sfida si presenta come poco più di un’amichevole. L’Inte campione d’Italia, reduce dal pareggio casalingo contro il Verona, a cui è poi seguita la grande festa in tutta Milano, scenderà in campo con diversi giovani dell’Under 23, con Christian Chivu che ha concesso a diversi giocatori che saranno impegnati ai mondiali di non partire per la trasferta del Dallara. Dall’altra parte, per il Bologna è l’ultimo atto di una stagione altalenante e di transizione. Alle 20:45 Lazio-Pisa. Per i biancocelesti, reduci anche dalla sconfitta nel derby dopo un buon primo tempo, si chiude un’annata fatta di sofferenza dall’inizio alla fine, alimentata dalla frattura fra il tifo e la società, con Maurizio Sarri che sembra essere sempre più lontano da Roma. Per i toscani è l’ultima apparizione nel campionato di Serie A, dopo una stagione giocata comunque con orgoglio.

La domenica si apre con Parma-Sassuolo alle 15:00. Un derby emiliano che vede due squadre reduci entrambe da un ko nel turno precedente, rispettivamente contro Como e Lecce, e che desiderano chiudere al meglio un campionato per entrambe positivo. Alle 18:00 Napoli-Udinese. Gli azzurri vengono dal netto successo ottenuto in casa del Pisa, assicurandosi così la partecipazione alla prossima Champions League, e ricevono un Udinese reduce dal ko interno contro la Cremonese, in quella che forse è l’ultima di volta di Conte sulla panchina dei partenopei.

Alle 20:45 Verona-Roma. I veneti sono reduci dal pareggio di San Siro contro l’Inter si apprestano ad affrontare l’ultimo atto di una stagione terminata con la retrocessione, ma che i gialloblu hanno onorato fino alla fine, senza fare sconti a nessuno. Un monito ben chiaro per la Roma che, dopo la vittoria nel derby grazie alla doppietta di Mancini e allo scivolone della Juve contro la Fiorentina, si trova ora al quarto posto padrona del proprio destino. Per centrare la qualificazione alla prossima Champions League manca il match point. In contemporanea anche l’altra sfida valida per la Champions: Milan-Cagliari. I rossoneri sono reduci dal successo di misura e sofferto del Marassi contro il Genoa, con cui mantengono il terzo posto a pari merito con la Roma che è quarta. Anche per gli uomini di Allegri serve solo non fallire il proprio obiettivo, ovvero battere un Cagliari già salvo, ma che in passato ha già dimostrato di non regalare nulla nel finale di stagione.

Stesso orario anche per Lecce-Genoa, una gara che contrappone chi da un lato ha già raggiunto l’obiettivo della permanenza in Serie A, il Genoa di De Rossi, che continua però ad affrontare ogni sfida con il massimo della grinta e dell’adrenalina, e un Lecce, reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, che cerca il successo nella bolgia del Via del Mare per centrare la salvezza. Alle 20:45 va in scena anche il Derby della Mole tra Torino e Juventus. I granata, salvi già da alcune giornate e liberi da ogni forma di pressione, affrontano gli ultimi appuntamenti con maggiore serenità e voglia di crescere. Seppur reduci dalla sconfitta contro il Cagliari, gli uomini di Baroni sono forse nella migliore condizione mentale per affrontare il Derby. Pressione che invece è tutta sui cugini bianconeri, reduci dal clamoroso ko casalingo contro la Fiorentina, e con un passo ormai fuori dalla Champions League, dovendo non solo vincere contro il Toro, ma sperare anche in un passo falso del Como e di una fra Roma e Milan.

Sempre alla 20:45 Como-Cremonese, 90 minuti in cui si incrociano sia la lotta per la Champions che quella per la salvezza. Con la storica qualificazione alla prossima Europa League già in tasca, il Como di Fabregas prova a realizzare l’impresa della Champions League. Per farlo, oltre a dover superare la Cremonese, reduce dal successo di Udine e impegnata in una lotta per la salvezza all’ultimo sangue contro il Lecce, da cui dista due punti, deve sperare in un passo falso di una fra Milan e Roma. Comunque vada per i lariani resta una stagione da incorniciare, mentre per la Cremonese dipenderà tutta da questo ultimo atto.