Il programma della 3ª giornata di Champions League

Ad aprire la terza giornata della massima competizione europea è il Milan di Fonseca impegnato nel secondo pomeriggio alle ore 18.45 a San Siro contro il Club Brugge. I rossoneri, fanalini di coda, dopo le batoste contro Liverpool e Leverkusen sono costretti a rialzarsi. Contro i belga che si trovano al ventunesimo posto a quota 3pt in seguito alla vittoria sullo Sturm Graz, sono chiamati a vincere. Entrambi quarti nel proprio campionato, il diavolo per storia e qualità della rosa sulla carta resta ampiamente favorito. Le due compagini non si incontrano dal 2003 quando ad avere la meglio fu il Milan.

Segue la Juventus di Thiago Motta, unica italiana a punteggio pieno che dopo la roboante vittoria ottenuta contro il Lipsia in inferiorità numerica mira alla terza vittoria consecutiva. In casa davanti ai propri tifosi ospiterà lo Stoccarda. Un’altra tedesca per i bianconeri che se con il Lipsia non hanno avuto vita facile dopo l’ottimo avvio di quest’ultimo in Bundes, contro gli “Svevi” visto l’inizio un po’ turbolento i quali li vede a metà classifica complice anche la partenza in estate di Guirassy, non dovrebbero riscontrare particolari problemi. La squadra di Hoeness però dopo una sconfitta e un pareggio deludente in casa contro lo Sparta Praga non starà con le mani in mano e farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla vecchia signora.

Spazio anche per il Bologna in questo Martedì 22 Ottobre. Dopo essersi fatto recuperare due gol dal Genoa in seguito all’iniziale 2-0 firmato da Orsolini e Odgaard, la squadra di Italiano volta pagina. In Champions fermo ad un punto dopo la buona prestazione lo scorso 2 Ottobre in casa del Liverpool nonostante la sconfitta, sfiderà l’Aston Villa a Birmingham. Un’altra trasferta dunque per i felsinei che davanti si troveranno un avversario ostico che in Premier è quarto a pari punti con l’Arsenal. I Villans guidati dal tecnico Unai Emery rappresentano una minaccia complice il cambio di rotta che ha avuto il club con l’ingresso dell’allenatore spagnolo da ormai due anni a questa parte. I rossoblù sono dunque chiamati a tenere alta la concentrazione. Sfavoriti sulla carta, sarà importante non perdere.

In serata ci sarà anche la sfida tra Real Madrid-Borussia Dortmund, un remake della finale dello scorso 1° Giugno quando a trionfare furono i blancos. L’incontro si giocherà a Madrid ma il Dortmund ha sete di vendetta e proverà a vendicarsi contro Mbappè e compagni che dall’altra parte non staranno di certo a guardare. Una gara indubbiamente affascinante tra i due club anche se si pensa alla classifica con al comando proprio i tedeschi a +3 dalle merengues. Completano la giornata di Martedì Monaco-Stella Rossa, Arsenal-Shakhtar, Girona-Slovan Bratislava, PSG-PSV e Sturm Graz-Sporting.

Per quanto riguarda invece la giornata di Mercoledì, a partire in prima fila è l’Atalanta che sfiderà il Celtic per la prima volta nella storia. La classifica vede i bergamaschi a +1 dagli scozzesi. I pronostici sono nettamente a favore dei nerazzurri. E nonostante il Celtic sia primo in campionato, conoscendo la forza degli uomini di Gasperini che non fanno sconti a nessuno, dal Guewiss Stadium sarà complicato uscirne indenni. Alle 21.00 sarà la volta invece dell’Inter occupato in Svizzera contro lo Young Boys. A seguito del poker rifilato alla Stella Rossa, i nerazzurri puntano ad espugnare anche lo Stadion Wankdorf che sulla carta non dovrebbe essere nulla di impegnativo. E nonostante la trasferta di Roma, esclusa la vittoria, abbia lasciato qualche strascico con gli infortuni di Acerbi e Calhanoglu, contro lo Young Boys non ci saranno attenuanti.

Tra le altre partite spicca Barcellona-Bayern Monaco. I blaugrana incontreranno dunque la squadra che per qualche anno si è rivelata una vera e propria bestia nera. Gli ultimi 6 incontri infatti hanno visto vincere in larga misura sempre i tedeschi. Uno fra tutti è l’8-2 ai quarti di finale nello scontro diretto al da Luz il 14 Agosto 2020, l’anno tra l’altro dove i bavaresi conquistarono la loro sesta coppa campioni. L’ultimo successo dei ‘culers’ risale alla semifinale del lontano 2015 quando c’era ancora il trio formato da Messi-Neymar-Suarez. Domani sarà sicuramente un appuntamento da non perdere con il Barcellona che con l’aiuto in particolar modo di Lamine Yamal cercherà in tutti i modi di porre fine a questa engemonia. Lewandowski dovrà invece fare i conti con il suo passato.

Champions League 2024-2025: il programma della 3ª giornata

22.10. 18.45 Milan-Club Brugge

22.10. 18.45 Monaco-Stella Rossa

22.10. 21.00 Arsenal-Shakhtar Donetsk

22.10. 21.00 Aston Villa- Bologna

22.10. 21.00 Girona-Slovan Bratislava

22.10. 21.00 Juventus-Stoccarda

22.10. 21.00 PSG-PSV Eindhoven

22.10. 21.00 Real Madrid-Borussia Dortmund

22.10. 21.00 Sturm Graz-Sporting Lisbona

23.10. 18.45 Atalanta-Celtic

23.10. 18.45 Brest-Bayer Leverkusen

23.10. 21.00 Atletico Madrid-Lille

23.10. 21.00 Young Boys-Inter

23.10. 21.00 Barcellona-Bayern Monaco

23.10. 21.00 Salisburgo-Dinamo Zagabria

23.10. 21.00 Manchester City-Sparta Praga

23.10. 21.00 RB Lipsia-Liverpool

23.10. 21.00 Benfica-Feyenoord