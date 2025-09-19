Il programma della 4^ giornata di Serie A: numeri e curiosità

Il 4° turno del campionato italiano si apre con Lecce-Cagliari alle 20:45 di venerdì 19 settembre. I salentini hanno un solo punto in classifica e sono reduci dal brutto ko di Bergamo contro l’Atalanta per 4-0. Gli uomini di Di Francesco sono chiamati a invertire già da ora la rotta se non vogliono perdere terreno dalle concorrenti per la lotta per la salvezza e dal match casalingo contro il Cagliari, che sa già di scontro diretto, è necessario uscire almeno con un punto. Avvio di campionato migliore per i sardi, che dopo il pareggio contro la Fiorentina all’esordio e la sconfitta di misura rimediata contro il Napoli, nello scorso weekend hanno portato a casa un successo netto contro il Parma, portandosi a quattro punti in classifica. Un eventuale successo al Via del Mare rappresenterebbe uno slancio significativo nel percorso della squadra rossoblù.

Il sabato si apre con Bologna-Genoa alle 15:00. Gli uomini di Italiano vengono dalla sconfitta di San Siro contro il Milan, arrivata alla luce di una prestazione opaca, in cui gli emiliani non sono mai riusciti a impensierire la difesa rossonera. D’altra parte, un Genoa che, dopo il pareggio agguantato in extremis sul campo del Como, conferma di essere una squadra da segno x e spera di confermare questo trend anche nella sfida del Dallara, che lo vede sfavorito ma non spacciato. Alle 18.00 Verona-Juventus. I bianconeri sono reduci dall’esaltante vittoria contro l’Inter nel precedente turno di campionato, a cui è seguito il pareggio altrettanto folle, arrivato in extremis con due reti messi a segno in pieno recupero, in Champions League contro il Dortmund. Al Bentegodi gli uomini di Tudor cercano la quarta vittoria di fila in campionato contro un Hellas reduce dal pareggio casalingo e a reti bianche contro la Cremonese. Alle 20.45 Udinese-Milan. Gli uomini di Allegri hanno trovato la prima vittoria in campionato davanti al proprio pubblico arrivata al termine di una prestazione solida, che vede i rossoneri crescere passo dopo passo. Di fronte l’ostacolo Udinese, reduce dalla vittoria esterna contro il Pisa, che conferma un inizio di campionato a dir poco incoraggiante e uno ottimo stato di forma. La gara si preannuncia aperta e combattuta.

La domenica si apre con Lazio-Roma alle 12.30. Entrambe le squadra arrivano al Derby della Capitale con una sconfitta per 1-0 nel turno precedente. I biancocelesti sono infatti reduci dal ko esterno sul campo del Sassuolo, registrando così la seconda sconfitta in 3 partite e vede nel Derby la partita chiave che può rappresentare la svolta psicologica della stagione in caso di successo, o una crisi profonda in caso di sconfitta, in un ambiente già molto sfiduciato. Dall’altro lato la Roma viene dalla sconfitta interna contro il Torino, del tutto a sorpresa, dopo i sei punti ottenuti nelle prime due giornate e cerca nel derby l’occasione del rilancio per non spegnere l’ondata di entusiasmo che l’accompagna dall’estate. Alle 15.00 Cremonese-Parma. I grigiorossi hanno messo a referto il terzo risultato utile consecutivo pareggiando fuori casa contro il Verona, dopo le due vittorie contro Milan e Sassuolo e vogliono dare seguito all’ottimo momento nella sfida contro il Parma, reduce invece dalla sconfitta contro il Cagliari e con un solo punto in classifica. In contemporanea va in scena Torino-Atalanta. In un inizio di campionato poco felice per entrambe, il precedente turno di campionato ha visto la prima vittoria per tutte e due le squadre. I granata hanno espugnato l’Olimpico con un goal di Simeone e ora sono attesi da un altro grande ostacolo che, in caso di risultato positivo, potrebbe dare ancora slancio a un ambiente attraversato dalle forti contestazioni dei tifosi verso la proprietà. Gli uomini di Juric hanno trovato il primo successo in campionato grazie a netto 4-1 contro il Lecce, a cui è seguito il brutto ko per 4-0 in Champions League contro i campioni in carica del Psg, che potrebbe lasciare scorie fisiche e mentali.

Alle 18:00 è il turno di Fiorentina-Como. La viola è reduce dal brutto ko interno contro il Napoli ed è ancora a secco di vittorie in campionato e contro gli uomini di Fabregas non può avere altri obiettivi se non i tre punti. Dall’altra parte si presente un Como deluso e arrabbiato per la vittoria sfumata nel finale contro il Genoa per colpa dell’espulsione di Ramòn al minuto 88, a cui è seguito il pareggio del Grifone al 92’ con la rete Ekuban, alla luce di una gara che i lariani avevano controllato. Al Franchi uno scontro fra chi non vuole più sbagliare.

Il Posticipo della domenica è Inter-Sassuolo. Dopo la vittoria alla prima di Champions League contro l’Ajax per 0-2 grazie alla doppietta di Thuram, i nerazzurri sono chiamati a cambiare passo in campionato, dove sono reduci da due sconfitte di fila, di cui l’ultima all’Allianz Stadium contro la Juventus, al termine di una sfida folle, ricca di goal, dove l’Inter è andata due volte in svantaggio per poi andare avanti e farsi rimontare nel finale. Al Meazza arriva il Sassuolo, che contro la Lazio ha centrato il suo primo successo in campionato e che in passato ha spesso regalato dissapori al mondo Inter.

Chiude la quarta giornata di campionato il Monday Night Napoli-Pisa. I Campioni d’Italia in carica sono a punteggio pieno dopo la bella e netta vittoria a Firenze e vogliono mantenere questo rullino di marcia per fare capire alle concorrenti, con la Juve al momento a pari punti, di essere ancora la più forte e la più affamata nella lotta scudetto, con i nuovi acquisti, De Bruyne e Hojlund su tutti, che sembrano già essersi integrati a pieno negli schemi di Conte. Al Maradona arriva un Pisa reduce dalla sconfitta casalinga, sempre di misura, contro l’Udinese, che dimostra la capacità della squadra di Gilardino di saper stare in campo e di rendere la vita dura agli avversari, ma che poi non raccoglie ciò che semina. Se i toscani vogliono provare a muovere la classifica, servirà una prestazione di grande attenzione e molto più cinismo, proprio contro una delle squadre più forti del campionato.