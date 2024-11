Il programma della 4ª giornata di Champions League

La Champions è tornata e per alcune italiane si prospettano sfide piuttosto ostiche. Con l’Inter impegnata in casa contro l’Arsenal e il Milan a Madrid contro il Real, uscirne indenni e con il bottino pieno sarà dura. Anche le altre non se la passano di certo bene seppur il livello di difficoltà sia diverso. L’Atalanta e la Juve saranno occupate in trasferta contro Stoccarda e Lille, mentre il Bologna ospiterà il Monaco.

Il Milan di Fonseca dopo aver conquistato la prima vittoria con il Club Brugge, è alla ricerca di punti contro il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti. E se contro i blancos a prescindere non è mai semplice, a metterci il carico da 90 è il 4-0 subìto in casa dal Barcellona nell’ultima partita giocata e i ben 10 giorni di riposo avuti a causa della tragedia di Valencia che non ha permesso il regolare svolgimento della gara programmata per sabato sera. Per quanto riguarda invece i rossoneri, gli occhi saranno puntati tutti su Leao, partito dalla panchina contro il Monza e subentrato al 60′. Il diavolo si aggrappa a lui, Pulisic e Morata (i migliori della rosa) per tentare di schivare i colpi delle merengues.

La Juventus, ferma a quota 6 dopo la sconfitta casalinga contro lo Stoccarda, è chiamata a rialzare la testa. Davanti ci sarà il Lille, anch’esso a 6 punti, che appena due settimane fa espugnò il Wanda Metropolitano ben 3-1. I percorsi di entrambe sono molto simili anche nei rispettivi campionati, se in Serie A infatti la formazione di Motta è sesta con 21pt, in Francia quella allenata da Genesio è quarta con 18pt. Sulla carta i bianconeri partono favoriti ma il Lille non solo è ancora imbattuto nel proprio stadio in Champions ma ha anche trionfato 1-0 contro i campioni in carica del Real Madrid.

Oltre a Milan e Juve, stasera giocherà anche il Bologna. La squadra di Italiano alla gara contro il Monaco ci arriva più carica che mai complice il successo agguantato negli ultimi minuti contro il Lecce. I felsinei travolti quindi da questa ondata di entusiasmo e giocando anche davanti al proprio pubblico sono obbligati a centrare la vittoria. La classifica li vede 29esimi con un solo punto guadagnato e se si perderà ancora terreno, il risultato finale non potrà che essere poi negativo. Dall’altra parte i biancorossi che stanno disputando un’ottima stagione europea (quarti con 7pt), a questa partita ci arrivano con il morale a terra a causa delle ultime due sconfitte consecutive contro Angers e Nizza che da primi li ha fatti scivolare al terzo posto a -6 dalla vetta.

Da segnalare anche la sfida tra Liverpool e Bayer Leverkusen. Se da una parte gli uomini di Arne Slot comandano in solitaria la Premier League, quelli di Xabi Alonso non sono sicuramente gli stessi della passata annata che hanno stravinto il campionato. Il Leverkusen infatti sta riscontrando più di qualche problema. In Bundes, in seguito a due pareggi di fila, sono quarti a -6 dalla capolista Bayern Monaco. In coppa l’andamento è decisamente positivo ma il pari ottenuto in casa del Brest fa storcere il naso. D’altro canto i Reds che sia campionato o Europa non fa differenza, al momento sono inarrestabili in tutte le competizioni.

Per quanto riguarda Inter e Atalanta su tutti, occorrerà aspettare domani sera. I nerazzurri impegnati contro l’Arsenal al Meazza vengono da una vittoria cardiopalma contro il Venezia complice la rete annullata a quest’ultimo per fallo di mano al 90+8′ che sarebbe valso il pari. Anche in coppa la situazione è simile. Risale a due settimane fa la vittoria agguantata al 90+3′ da Thuram contro lo Young Boys dopo il rigore fallito da Arnautovic. Per quanto riguarda le condizioni dei calciatori, su Calhanoglu e Acerbi filtra ottimismo su una possibile partenza da titolare, da monitorare invece le condizioni di Bastoni uscito anzitempo dal campo per un affaticamento. Sponda Gunners invece c’è voglia di rivalsa in seguito al tonfo in casa del Newcastle. E se all’Emirates gli inglesi hanno sempre prevalso sugli avversari, l’unica partita disputata in trasferta è lo 0-0 contro l’Atalanta. Entrambe a quota 7, i pronostici vedono favorita leggermente l’Inter.

Alle ore 21.00 ci sarà anche Stoccarda–Atalanta. L’Atalanta di Gasperini è reduce dalla clamorosa vittoria per 3-0 sul campo del Napoli primo in classifica. Lo scorso turno in coppa ha visto però la dea infrangersi sul Celtic in casa 0-0. A quota 5pt, l’obiettivo è quello di salire di quota, contro lo Stoccarda in Germania non sarà però una passeggiata nonostante l’ottava posizione occupata in campionato. Come visto infatti due settimane fa gli svevi hanno teso una trappola alla Juve e dall’Allianz Stadium ne sono usciti vincitori. A bocce ferme è lo Stoccarda a partire leggermente avanti ma i bergamaschi sono pronti a ribaltare la situazione.

Nello stesso orario risalta la sfida tra PSG e Atletico Madrid chiamate a fare risultato data la posizione piuttosto rischiosa in classifica. Se da una parte il campionato sorride ai parigini visto il primo posto, dall’altro i colchoneros fanno fatica anche lì dati i ben 10 punti di distacco dalla testa. Nella massima competizione europea il rendimento per entrambe non è certamente dei migliori, ad un solo punto di differenza, l’ultima partita ha visto l’11 di Luis Enrique pareggiare inaspettatamente con il PSV e gli spagnoli incassare una pesante sconfitta contro il Lille a causa anche di qualche errore arbitrale di troppo.

Champions League 2024-2025: il programma della 4ª giornata

04.11. 18.45 PSV-Girona

04.11. 18.45 Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria

04.11. 21.00 Real Madrid-Milan

04.11. 21.00 Lille-Juventus

04.11. 21.00 Bologna-Monaco

04.11 21.00 Liverpool-Bayer Leverkusen

04.11. 21.00 Sporting-Manchester City

04.11. 21.00 Borussia Dortmund-Sturm Graz

04.11. 21.00 Celtic-Lipsia

05.11. 18.45 Bruges-Aston Villa

05.11. 18.45 Shakhtar-Young Boys

05.11. 21.00 Inter-Arsenal

05.11. 21.00 Stoccarda-Atalanta

05.11. 21.00 PSG-Atletico Madrid

05.11. 21.00 Bayern-Benfica

05.11. 21.00 Stella Rossa-Barcellona

05.11. 21.00 Feyenoord-Salisburgo

05.11. 21.00 Sparta Praga-Brest