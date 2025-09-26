Il programma della 5^ giornata di Serie A: numeri e curiosità

La quinta giornata del campionato nostrano si apre con il derby lombardo Como-Cremonese alle ore 15:00. I lariani sono reduci dal successo sul campo della Fiorentina, cui è seguita la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo e per trovare continuità devono superare l’ostacolo Cremonese, grande sorpresa di questo inizio di campionato, reduce a sua volta dal pareggio a reti bianche sul campo del Parma. Alle 18.00 il primo big match della giornata: Juve-Atalanta. I bianconeri sono reduci dal pareggio esterno contro il Verona, seguito a quello di Champions League contro il Dortmund, in cui si è vista una maggiore fragilità in fase difensiva, rispetto alla solidità delle prime gare. All’Allianz Stadium si presenta un’Atalanta dall’avvio di stagione a dir poco altalenante, reduce dalla vittoria rotonda ottenuta fuori casa contro il Torino, la seconda in campionato, arrivata dopo il brutto ko rimediato in Champions per mano del Psg. Per gli uomini di Juric l’occasione di dare una svolta alla stagione e dimostrare che l’Atalanta è ancora presente tra le grandi della Serie A, mentre per la Juve il bisogno di non perdere terreno dal Napoli per non abbandonare i sogni scudetto. Alle 20:45 Cagliari-Inter. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria al Via del Mare contro il Lecce, aggiudicandosi un primo scontro diretto in chiave salvezza, mentre i nerazzurri sono tornati alla vittoria in campionato grazie al successo casalingo contro il Sassuolo, al termine di una gara dominata ma in bilico fino alla fine. Per gli uomini di Chivu l’obbligo di vincere per provare a rimanere attaccati al treno delle prime classificate, mentre per i sardi l’occasione di dare seguito a un buon avvio di stagione.

Venendo alla domenica, alle 12:30 va in scena Sassuolo-Udinese. Gli emiliani vengono dalla sconfitta di misura del Meazza contro l’Inter e dal brutto ko in Coppa Italia contro il Como e sono chiamati a un cambio di rotta per raddrizzare una classifica e un percorso che ad oggi li vede come ottimi candidati alla retrocessione. Dall’altra parte l’Udinese, protagonista di ottime prestazioni in questo inizio di stagione fra cui spicca la vittoria contro l’Inter,che nello scorso weekend ha però subito una brutta battuta d’arresto contro il Milan e cerca il riscatto nella speranza di inseguire un’annata diversa e più ambiziosa delle precedenti. Alle 15:00 Pisa-Fiorentina. Con l’ultimo precedente risalente al 6 marzo 1994, il derby toscano offe un’occasione di rilancio per entrambe le squadre, separate in classifica da un punto. Il neopromosso Pisa è reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Napoli, la terza consecutiva con un solo goal di scarto, confermandosi un avversario ostico, ma con il rammarico di raccogliere meno di quanto prodotto. Di fronte una Fiorentina in vera crisi già dopo quattro giornate, ancora a secco di vittorie, che deve assolutamente uscire dall’Arena Garibaldi con i tre punti per provare a risollevare la china. In contemporanea Roma – Verona, con i giallorossi da una parte reduci dalla vittoria nel derby, resa ancora più romantica dalla rete di Pellegrini improvvisamente reintegrato in squadra e che cerano il quarto successo in Serie A per proiettarsi nelle zone alte della classifica; dall’altra un Verona con tre punti in campionato frutto di tre pareggi, di cui l’ultimo contro la Juventus ma ancora a secco di vittorie.

Alle 18:00 Lecce-Bologna. I Salentini sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari, la terza di fila in campionato e sono costretti a un risultato utile contro il Bologna, a sua volta reduce dal successo di misura contro il Genoa e che con il Lecce è chiamato alla vittoria per trovare continuità, dopo un inizio altalenante. Alle 20:45 è in programma il match di giornata: Milan-Napoli. Descritta da molti come la sfida scudetto, la gara vede da un lato gli uomini di Allegri reduci dalla netta vittoria di Udine per 0-3, la terza consecutiva in campionato, con una fase difensiva che sembra migliorare di partita in partita e un attacco prolifico seppur non spettacolare. Dall’altro gli uomini di Conte a punteggio pieno dopo la sofferta vittoria con il Pisa e che, in caso di successo al Meazza, rimarrebbero soli in testa alla classifica iniziando a guadagnare margine sulle inseguitrici.

Venendo al lunedì, alle 18:30 è il turno di Parma-Torino. I gialloblù, ancora a secco di vittorie, vengono dal pareggio a reti bianche contro la Cremonese e cercano il primo successo contro un Torino reduce da un’altra pesante sconfitta, l’ultima per opera dell’Atalanta, con soli tre punti in campionato grazie alla clamorosa impresa sul campo della Roma, alle prese con un ambiente a dir poco diviso e dilaniato dalle tensioni.