Il programma della 5ª giornata di Champions League

Dopo questa lunga pausa durata 21 giorni a causa della sosta Nazionali, la Champions League è pronta a ritornare in campo con la 5ª e la 6ª giornata prima di fermarsi poi nuovamente per la pausa natalizia. Per rientrare tra le prime 24 posizioni basterà raggiungere la soglia dei 13 pt ma l’obiettivo resta sicuramente quello di accedervi in maniera diretta e quindi rientrare nei primi 8 posti. Inter, Atalanta e Milan impegnate rispettivamente contro Lipsia, Young Boys e Slovan Bratislava, salvo clamorose sorprese, sulla carta dovrebbero tutte vincere. La Juventus farà visita invece all’Aston Villa e la sfida si preannuncia già ostica. Il Bologna ospiterà il Lille ma le speranze di rientrare tra le prime 24 sono ridotte al minimo.

Sarà il Milan di Fonseca, impegnato nel tardo pomeriggio contro lo Slovan Bratislava, ad aprire la 5ª giornata di Champions League. I rossoneri, in coppa, sono reduci dalla clamorosa vittoria per 3-1 contro i campioni in carica del Real Madrid al Bernabeu. Discorso diverso, invece, per il campionato che ha visto il diavolo pareggiare di fila contro il Cagliari 3-3 e contro la Juventus 0-0 dove in questa ultima gara non è mancato il disappunto dei tifosi, i quali a fine gara hanno sommerso la squadra di fischi. Per dare, dunque, un segnale e dare una svolta definitiva al brutto inizio europeo fatto di 2 sconfitte, il Milan deve continuare sulla buona strada per sperare soprattutto di evitare i play-off. In Slovacchia, contro lo Slovan dell’ex Kucka ultimo a secco di punti c’è solo un risultato, la vittoria. Niente da segnalare per quanto riguarda gli infortunati, rientrati i problemi per Pulisic, Leao e Gabbia che dopo essersi allenati ieri in gruppo, oggi tornano a disposizione.

E dopo quindi la gara del Milan alle 18:45, in serata toccherà a Inter e Atalanta a scendere in campo. Gli uomini di Inzaghi dopo la straripante vittoria di 5-0 ottenuta in trasferta contro l’Hellas Verona, avvisano il Lipsia. Quest’ultimo, terzo in campionato, è reduce da due sconfitte ed un pareggio, in coppa inoltre non solo non ha mai vinto ma neanche pareggiato. Fermo a quota 0pt, non ha niente da perdere e al Meazza non avrà, dunque, problemi a giocare le sue carte per tentare il tutto per tutto e provare a rialzarsi in questa seconda metà di Champions League. La lotta ai primi 8 posti è però serrata e i nerazzurri dopo la super vittoria contro l’Arsenal, non si possono permettere di lasciare dei punti per strada. Il biscione potrà contare sui rientri di Calhanoglu e Lautaro. Resta ai box invece Acerbi dopo il fastidio accusato nei primi minuti contro il Verona, in forte dubbio anche Frattesi che, a causa di un fastidio alla caviglia, non ha potuto partecipare alla rifinitura.

L’Atalanta non perde un colpo. La squadra di Gasperini, imperterrita, continua a fare faville in campionato e ad inseguire il Napoli capolista. I bergamaschi sono in un periodo di forma strabiliante, l’ultima sconfitta risale al 24 settembre contro il Como. Fermi al nono posto a quota 8, stasera saranno impegnati a Berna dove sfideranno lo Young Boys. I pronostici vedeno chiaramente favoriti gli ospiti ma l’unico imprevisto che potrebbe riservare una brutta sorpresa all’Atalanta, è il campo sintetico. Nonostante l’avversario sia, infatti, tutto tranne che temibile complice l’inizio altalenante che ha accompagnato fin qui la squadra di Magnin dove si registrano più sconfitte che vittorie, il terreno di gioco non è da sottovalutare visto anche i problemi che ha riscontrato l’Inter, la quale è riuscita ad avere la meglio solo allo scadere. Gasperini dovrà fare a meno di Ederson fuori per squalifica, divenuto oramai un punto fermo del centrocampo. In bilico Djimsiti e Bellanova.

Sarà interessante vedere anche la gara tra Bayern Monaco-PSG. Entrambe comandano la classifica dei rispettivi campionati ma in coppa il rendimento è nettamento diverso. Dati inizialmente per favoriti nel girone e in generale per la vittoria del torneo, Bayern Monaco e PSG stanno facendo i conti con la realtà. Se da una parte i bavaresi hanno fatto leggermente meglio riuscendo a guadagnare 6 punti dovute alle sole due vittorie conquistate, i parigini sono fermi a 4 punti e momentaneamente fuori da tutto. All’Allianz Arena è prevista una partita combattuta dove la formazione di Luis Enrique in primis non può permettersi più di sbagliare per non rischiare di sprofondare.

Da segnalare lo Sporting Lisbona che al momento si trova secondo a due punti dal Liverpool. Dopo l’addio di Amorim, è stato affidato a Joao Pereira l’arduo compito di continuare questa cavalcata vincente. Reduci dal trionfo contro il Man City, i portoghesi, davanti ai propri tifosi, sfideranno l’Arsenal fermo a quota 7, la quale dopo circa un mese di digiuno è ritornata a vincere contro il Nottingham Forest.

Mercoledì 27 novembre sarà invece la volta di Juventus e Bologna entrambe impegnate alle ore 21:00 rispettivamente contro Aston Villa e Lille. La squadra di Thiago Motta non avrà vita facile a Birmingham. I “villans” sono avanti di due punti rispetto ai bianconeri, in campionato vengono però da una serie negativa di due pareggi e tre sconfitte, in mezzo anche il ko contro il Club Brugge. La formazione di Emery ha voglia quindi di riscatto e provare soprattutto ad ipotecare in caso di vittoria il passaggio del turno. Ha voglia di ritornare al successo anche la Juve che dopo un inizio scoppiettante ha perso quota complice la sconfitta contro lo Stoccarda e il pari sul campo del Lille. Restano in dubbio Vlahovic e McKennie, quest’ultimo infatti pare abbia rimediato un affaticamento muscolare, mentre restano ancora fuori Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

Sono ridotte al minimo, invece, le speranze di qualificazione del Bologna che al Dall’Ara ospiterà il Lille. La squadra di Italiano è ferma ad un punto, i francesi sono invece a 7. Per i felsinei questa gara rappresenta l’ultima spiaggia possibile per rimanere ancora aggrappati e sperare in un posto ai play-off, altrimenti con tutta probabilità resteranno a mani vuote. L’unica buona notizia è il rientro di Ndoye.

Sale l’attesa per Liverpool-Real Madrid. I Reds partita dopo partita si confermano sempre più incontenebili dominando entrambe le competizioni, a discapito dei blancos che stanno facendo fatica. Le merengues sono ferme a quota 6 e per evitare poi un eventuale spareggio a febbraio, sono chiamati a fare risultato. Gli uomini di Slot d’altro canto non vogliono però abbandonare la prima posizione.

Champions League 2024-2025: il programma della 5ª giornata

26.11. 18.45 Slovan-Bratislava-Milan

26.11. 18.45 Sparta Praga-Atletico Madrid

26.11. 21.00 Barcellona-Brest

26.11. 21.00 Bayern Monaco

26.11. 21.00 Inter-RB Lipsia

26.11. 21.00 Bayer Leverkusen-RB Salisburgo

26.11. 21.00 Manchester City-Feyenoord

26.11. 21.00 Sporting Lisbona-Arsenal

26.11. 21.00 Young Boys-Atalanta

27.11. 18.45 Stella Rossa-Stoccarda

27.11. 18.45 Sturm Graz-Girona

27.11. 21.00 Aston Villa-Juventus

27.11. 21.00 Bologna-Lilla

27.11. 21.00 Celtic Glasgow-Club Brugge

27.11. 21.00 Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund

27.11. 21.00 Liverpool-Real Madrid

27.11. 21.00 Monaco-Benfica

27.11. 21.00 PSV-Shakthar Donetsk