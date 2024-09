Il programma della 6° giornata di Serie A, numeri e curiosità

In seguito alla quinta giornata di Serie A, si vede ancora una sorpresa in testa al nostro campionato: dopo l’Udinese, il Torino di Vanoli è primo in solitaria a 11 punti, 47 anni dopo l’ultima volta. Anche questa giornata comincerà di venerdì, con Milan-Lecce come anticipo. Fonseca dopo una grande vittoria contro l’Inter al derby vuole continuare a fare bene, senza cadere in intoppi. In difesa spazio sempre all’eroe di San Siro Gabbia, affiancato da Tomori. Fofana più avanti di Musah. Pulisic probabilmente titolare a discapito del turnover in vista della Champions, stesso discorso per Leao. Nel caso Morata non ce la faccia (contusione muscolare che ha portato ad una borsite, lo ha detto Fonseca in conferenza) pronto Loftus come sottopunta ad Abraham. Diventerebbe così un 4-2-3-1 e non un 4-4-2. Nel Lecce Pelmard o Jean per lo squalificato Guilbert. Rebic può partire ancora dal 1’.

Sabato alle 15 Udinese-Inter. Nei friulani Kabasele, Ekkelenkamp e Brenner in pole su Giannetti, Lovric e Davis. Per Inzaghi ballottaggio Pavard-Bisseck e Dumfries-Darmian. Frattesi o Zielinski sostituiranno l’infortunato Barella. Alle 18 Genoa-Juventus, i liguri devono rifarsi dopo la brutta sconfitta di Venezia ma anche la Juve viene addirittura da tre 0-0 di fila. De Winter più avanti di Vogliacco. Stesso discorso per Sabelli su Zanoli. Miretti scalpita, se la giocherà fino all’ultimo con Thorsby considerando anche il grave infortunio occorso a Malinovskyi. Motta deciderà poco prima dell’inizio tra Mckennie e Thuram. Il primo è ormai un vero e proprio nuovo acquisto per il tecnico Italo-brasiliano. Alle 20:45 l’ultima partita della giornata sarà Bologna-Atalanta. Italiano ha trovato la sua prima vittoria con i felsinei, mentre Gasperini ha rivelato come la sua squadra si trovi in difficoltà soprattutto sul fronte difensivo, il peggiore del campionato. Per la squadra di casa, Posch ed Aebischer dovrebbero partire dall’inizio, inseguono De Silvestri e Moro. Ndoye stesso ci dovrebbe essere così come Castro. Negli orobici ok a Hien. Si giocheranno un posto fino all’ultimo Bellanova e Zappacosta. Lookman può partire al posto di Pasalic dopo la panchina di Como. De Ketelaere, Brescianini e Samardzic; in tre per un posto a supporto di Retegui, col primo favorito leggermente.

Domenica ad ora di pranzo ancora la Lazio, questa volta ospite a Torino. Vojvoda favorito su Walukiewicz. Lazaro sicuro, Sosa o Pedersen sull’altra fascia esterna. Adams ha giocato in Coppa, Sanabria potrebbe spuntarla quindi in Serie A. Per Baroni ci sono Lazzari (o Marusic più indietro) e Rovella. Castellanos da valutare ma dovrebbe essere tornato, eventualmente si riproporrà Noslin. Isaksen o Tchaouna? In bilico fino all’ultimo ma il danese è partito titolare contro la Fiorentina, può essere un indizio. Alle 15 due partite: Como-Hellas e Roma-Venezia. Fabregas ripropone la formazione vittoriosa al Gewiss Stadium, l’unico dubbio attuale è tra Van der Brempt e Iovine. Nel Verona Frese più di Faraoni, Kastanos sulla trequarti e dovrebbe esserci Tengstedt, anche se Mosquera può prendersi il posto contro il Como. In casa Roma Juric vuole continuare su questa striscia; la difesa dipenderà sempre dalle condizioni fisiche di Hummels ed Hermoso, devono entrare in condizione. Pisilli preoccupa ancora Koné per una maglia da titolare. Soulé, Baldanzi o Pellegrini? C’è abbondanza, al momento c’è l’argentino dall’inizio, ma Pellegrini può anche giocare più arretrato. Dipenderà ancora una volta dalle sensazioni dell’allenatore. Dybala-Dovbyk entrambi in gol la scorsa, non si cambiano. Di Francesco sceglierà alla fine tra Haps o Sverko e tra Oristanio o Yeboah.

Alle 18 derby toscano Empoli-Fiorentina. I primi si trovano in zona Europa con 9 punti, i secondi vengono da una entusiasmante vittoria contro la Lazio. Per i padroni di casa, Anjorin favorito su Haas, ma occhio perché Fazzini sta meglio. Davanti Esposito e Colombo. Pellegri cerca una maglia da titolare ma entrambi sono in ottima forma e hanno segnato la scorsa giornata. Palladino vede ancora Comuzzo e Cataldi titolari a scapito di Ranieri e Bove. L’ultima partita, domenica sera, sarà Napoli-Monza. Per Conte l’unico dubbio è Politano-Neres, col primo ancora favorito, prezioso in fase di non possesso come un centrocampista aggiunto. Caprile all’esordio da titolare dopo l’infortunio di Meret. Per Nesta Bondo o Bianco affianco Pessina.

Il lunedì si chiude la penultima giornata prima dell’altra sosta Nazionali con Parma-Cagliari. Mihaila dovrebbe esserci, nel caso sarà lotta tra lui ed Almqvist. In via di guarigione anche Sohm, Charpentier, Hernani e Valeri. Per Nicola, dopo la brutta sconfitta in casa contro l’Empoli, si riparte ancora dal solito trio Zappa-Mina-Luperto in difesa. A centrocampo Makombou 50-50 con Gaetano ma fino a lunedì possono esserci novità. Piccoli incerto, Lapadula ha segnato in Coppa ma fin qui l’ha sempre spuntata il primo.