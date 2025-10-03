Il programma della 6^ giornata di Serie A: numeri e curiosità

A dare il via al sesto turni di Serie A è il match salvezza Sassuolo – Verona, in programma alle 20:45 di venerdì 3 ottobre. Gi emiliani sono reduci dalla bella vittoria casalinga contro l’Udinese, centrando così la seconda vittoria in campionato e cercano una risalita dopo un avvio di stagione complicato, contro un Verona reduce dal ko contro la Roma all’Olimpico e ancora a secco di vittorie.

Venendo al sabato, alle 15.00 è il turno di Parma –Lecce. I gialloblu vengono dalla vittoria contro il Torino, centrando anch’essi il primo successo in campionato e ospitano un Lecce invece ancora a secco di vittorie, ma che nello scorso turno ha ottenuto il secondo punto del campionato grazie al pareggio esterno contro il Bologna, agguantato proprio all’ultimo respiro. In contemporanea Lazio – Torino. Gli uomini di Sarri hanno riscattato la sconfitta nel derby grazie a un netto 3-0 rifilato al Genoa e cercano quella che sarebbe per la prima volta in questo campionato la seconda vittoria consecutiva, per provare a invertire il trend di un avvio di stagione fra i peggiori della storia recente biancoceleste. Per farlo serve superare l’ostacolo granata, guidato dall’ex Marco Baroni, con soli tre punti in campionato e in una situazione a dir poco critica.

Alle 18:00 Inter – Cremonese, uno dei tanti incroci fra squadre lombarde di questa Serie A. I nerazzurri sono reduci dal successo sul campo del Cagliari, a cui è poi seguita la vittoria interna contro lo Slavia Praga in Champions League, registrando così la quarta vittoria consecutiva, la seconda senza subire goal, tra campionato e coppe. Per andare alla sosta più tranquilli rispetto alla precedente, gli uomini di Chivu sono chiamati a una prova più che convincente contro una Cremonese che, nell’ultima uscita, ha fermato sul 2-2 anche il Como di Cesc Fabregas, restando ancora imbattuta. Alle 20:45, tanto per restare in Lombardia, va in scena Atalanta-Como. La Dea arriva al match dopo il pareggio ottenuto all’Allianz Stadium contro la Juventus, a cui è seguita anche la prima vittoria in Champions League contro il Brugge, iniziando a dare segnali incoraggianti di ripresa e a mostrare sprazzi della vecchia Atalanta. Dall’altra parte un Como che dopo il tanto entusiasmo derivante dalla stagione passata e da un mercato ambizioso, vive un inizio di campionato all’insegna della discontinuità, come dimostra l’ultimo pareggio contro la Cremonese.

La domenica si apre con Udinese – Cagliari alle 12:30. I friulani vengono dal pesante quanto sorprendente ko subito a Reggio Emilia contro il Sassuolo, incassando così la seconda sconfitta di fila dopo un inizio più che brillante. L’occasione del riscatto presenta l’ostacolo Cagliari, reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Inter dopo i due successi consecutivi, in un avvio di campionato comunque positivo.

Alle 15:00 è in programma Pisa-Bologna. Lo scorso weekend gli uomini di Gilardino hanno centrato il secondo punto stagionale, grazie al pareggio casalingo strappato nel derby contro la Fiorentina al Franchi. Nel prossimo impegno i nerazzurri hanno di fronte a sé un altro grande scoglio, rappresentato dal Bologna di Italiano, reduce dal pareggio-beffa contro il Lecce al Dallara. Alle stessa ora anche Fiorentina – Roma, in uno scontro fra due compagini che vivono due momenti opposti. Gli uomini di Pioli vengono dal pareggio contro il Pisa, il terzo in cinque partite, e sono ancora a secco di vittorie, in un inizio di stagione a dir poco preoccupante. Dall’altro lato una Roma che, grazie ai tre punti portati a casa contro il Verona, si gode il primo posto a pari merito con Milan e Napoli, in un inizio di campionato che, fatta eccezione per il passo falso contro il Torino, sta superando forse le aspettative di molti.

Alle 18:00 Napoli – Genoa. Gli uomini di Conte, dopo il ko di San Siro contro il Milan, non sono più in solitaria al comando della classifica e contano di rimettersi in carreggiata nella sfida contro il Genoa, reduce a sua volta dal ko casalingo contro la Lazio e anch’esso ancora a secco di vittorie in campionato. Chiude la sesta giornata di Serie A il big match tra Juventus e Milan. Gli uomini di Tudor sembrano essere affetti dalla sindrome del pareggio, come dimostrano i due pareggi consecutivi in campionato contro Verona e Atalanta, a cui è poi seguito il 2-2 in Champions League contro il Villareal, con la vittoria sfumata proprio nel finale. Dall’altra parte il Milan di Allegri, che torna a essere l’ex di questa sfida ma a parti invertite, si gode l’ottimo stato di forma e la testa della classifica, seppur in condivisione, agganciata dopo una vittoria contro il Napoli, frutto di una prestazione solida fatta anche di bel gioco. Per entrambe le parti questa sfida potrebbe dire molto sulle loro reali ambizioni e potenzialità.