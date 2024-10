Il programma della 7° giornata di Serie A, numeri e curiosità 

La scorsa giornata di Serie A ha portato, dopo Udinese e Torino, una nuova capolista nel nostro campionato, intenzionata sicuramente a rimanerci: si tratta del Napoli di Antonio Conte, che aprirà proprio l’ultima giornata prima della sosta Nazionali contro il Como oggi alle 18:30. Olivera favorito su Spinazzola, Politano su Neres. Nel Como, invece, Van der Brempt e Fadera favoriti leggermente su Iovine e Da Cunha. La giornata di anticipi si chiude alle 20:45 con Hellas-Venezia. Ci sono Daniliuc, Frese e Kastanos per i padroni di casa. Tengstedt ancora in pole su Mosquera. In casa Venezia, Haps più di Sverko. Ellertsson insidia Andersen.

Sabato alle 15 apre Udinese-Lecce. Zarraga preoccupa Ekkelenkamp, stesso discorso per Zemura ma su Kamara. Lucca in vantaggio su Davis, forte del gol all’Inter da subentrato. Gotti deciderà all’ultimo tra Morente e Banda. Rebic ancora dal 1’, Rafia permettendo. Alle 18 Atalanta-Genoa vede due squadre ultimamente in difficoltà in campionato, ma i rispettivi valori non si discutono. Dovrebbe esserci ancora Bellanova, mentre De Ketelaere conserva il suo vantaggio su Samardzic. De Winter ancora una volta può vincere il ballottaggio su Vogliacco, stessa cosa per Zanoli che rimane favorito su Sabelli. Si chiude con Inter-Torino. Bisseck o Pavard in difesa, Darmian più di Dumfries. Mkhitaryan o Zielinski? Inzaghi non ha ancora deciso. In casa Toro pronto Paleari nel caso Milinkovic non dovesse farcela. Vojvoda, Tameze e Sosa più di Maripan, Linetty e Pedersen. Adams o Sanabria, solita staffetta di inizio campionato. Lo scozzese sta bene, può spuntarla lui.

Domenica alle 12:30 c’è la Juventus contro il Cagliari. Per Motta qualche dubbio c’è: Gatti-Danilo, Locatelli-Fagioli, Mckennie-Thuram. Per Nicola, invece, Obert può spuntarla ancora su Augello. Viola o Gaetano? Da capire le condizioni del secondo, non ancora al top fisico. Alle 15 Bologna-Parma, con Casale (o Erlic) per sostituire lo squalificato Lucumì. Dovrebbe esserci ancora Fabbian e anche Orsolini. Se Castro dovesse star bene fisicamente giocherà lui, troppo in forma per lasciarlo fuori. Pecchia scioglierà all’ultimo il dubbio tra Valeri e Delprato. Hernani e Mihaila vogliono confermare la loro titolarità su Keita e Almqvist. Insieme a Bologna e Parma si giocherà Lazio-Empoli. Ci sono Lazzari e Rovella per i padroni di casa, Tchaouna in lizza per rubare il posto ad Isaksen ma il danese rimane favorito. Nell’Empoli, può tornare dal 1’ Fazzini dopo l’infortunio. Esposito e Colombo ancora nel tandem d’attacco salvo sorprese.

Alle 18 altra partita difficile per il Monza: dopo il Napoli c’è la Roma. Ballottaggi Pereira-Birindelli e Bianco-Caprari per Nesta. In casa Roma Ndicka più di Hummels e Cristante in bilico, Pisilli scalpita dopo aver regalato i 3 punti contro il Venezia. Soulé e Pellegrini possono essere di nuovo i titolari sulla trequarti. La giornata questa volta si chiude domenica, vista la sosta Nazionali; termina Fiorentina-Milan. Palladino può riproporre la difesa a 4, con Ranieri e Quarta, o Comuzzo. Gosens più di Biraghi. Cataldi-Bove in mezzo, Colpani-Kouame davanti insieme a Gudmundsson e Kean.