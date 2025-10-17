Il programma della 7^ giornata di Serie A: numeri e curiosità

La settima giornata di campionato si apre sabato 14 ottobre con Lecce-Sassuolo alle 15.00, in uno scontro diretto nella parte bassa della classifica, fra due squadre che vivono un momento di respiro dopo un avvio complicato. I salentini sono reduci dal successo esterno sul campo del Parma, dove hanno messo a segno la prima vittoria del loro campionato. Dall’altra parte un Sassuolo reduce anch’esso da una vittoria in trasferta per 1-0, sul campo del Verona, che ha registrato il sue secondo successo consecutivo, il terzo da inizio campionato, il che denota un andamento di certo altalenante ma comunque positivo. Al Via del Mare va così in scena una gara che potrebbe dare maggiore fiducia agli uomini di Di Francesco, che incrocia il suo passato, ed entusiasmo agli uomini di Fabio Grosso, per una posizione di classifica che, in caso di tre punti, si farebbe interessante. In contemporanea Pisa-Verona. I toscani sono reduci dal pesante ko rimediato a Bologna, il quarto da inizio campionato, arrivato in una gara giocata per la gran parte in dieci uomini, ma che impone comunque un cambio di rotta a Gilardino e ai suoi uomini, per provare a risalire una classifica che ad oggi li vede ultimi, seppur dopo sei partite giocate tutte con personalità e dando filo da torcere a chiunque. Di fronte si presenta un Verona, reduce a sua volta dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo, giusto con un punto in più in classifica rispetto al Pisa e chiamato anch’esso alla vittoria per provare a invertire un trend abbastanza negativo e che, se mantenuto, non garantirebbe la permanenza nella massima serie.

Alle 18:00 è il momento di Torino-Napoli. I granata vengono dal pareggio pirotecnico dell’Olimpico contro la Lazio, che ha quasi il sapore della beffa, visto il goal subito proprio allo scadere, ma che concede un po’di respiro a tutto l’ambiente, che vive forse uno dei momenti più complicati degli ultimi anni, con la panchina di Baroni già pericolante. Per provare a dare slancio al pareggio ottenuto a Roma, serve un’altra prova di coraggio contro i campioni d’Italia in carica. Gli uomini di Conte hanno riscattato la sconfitta di San Siro contro il Milan, superando il Genoa di misura e con più fatica del previsto, riconquistando però la vetta della classifica, seppur a pari merito con la Roma. Per approfittare di alcuni scontri diretti di questa giornata, gli azzurri non possono commettere passi falsi, avendo la possibilità di tornare al comando del campionato. Alle 20:45 occhi puntati su Roma-Inter, il big match di giornata. I giallorossi si godono il momento felice in campionato, anche un po’inatteso, che li vede in testa alla classifica insieme al Napoli, grazie ai tre punti strappati in rimonta a Firenze e in molti iniziano a chiedersi se questa Roma possa essere da scudetto o meno. Di certo la sfida con l’Inter, primo vero scontro diretto dell’anno per i giallorossi aldilà del Derby, rappresenta per gli uomini di Gasperini un banco di prova alquanto importante, che in caso di vittoria darebbe molta consapevolezza all’ambiente sulle proprie forze e forse permetterebbe di sognare un po’. Dall’altra parte i nerazzurri hanno ritrovato un po’ di serenità grazie alle cinque vittorie di fila tra Champions e campionato, di cui tre in Serie A, con l’ultima arrivata in casa con un netto 4-1 rifilato alla Cremonese, imbattuta fino a quel momento. Per gli uomini di Chivu, che iniziano a risalire la testa della classifica dopo un avvio non facile, la sfida dell’Olimpico è l’occasione per aggiudicarsi il primo scontro diretto dell’anno, dopo quello perso contro la Juventus e rientrare prepotentemente nella lotta scudetto.

Venendo alla domenica, alle 12:30 è il turno di Como-Juventus. Gli uomini di Fabregas vengono dal pareggio di Bergamo contro l’Atalanta, il secondo consecutivo e cercano il primo grande successo della stagione, che potrebbe dare lo slancio definitivo alcampionato dei lariani. Al Senigaglia si presenta una Juventus piombata ormai nella pareggite. Nell’ultimo turno i bianconeri hanno incassato il terzo pareggio consecutivo in seguito a uno 0-0 contro il Milan, al termine di una prestazione a dir poco opaca. Sebbene l’impegno non sia dei più facili, gli uomini di Igor Tudor sono chiamati alla vittoria, se non vogliono iniziare a perdere troppo terreno da chi le precede, in una sfida che vede contrapporsi due filosofie di gioco contrapposte.

Alle 15:00 è in programma Genoa-Parma. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta di misura subita al Maradona contro il Napoli, al termine di una partita più che dignitosa per i liguri, ma che rappresenta comunque il quarto ko nelle ultime cinque gare, in un avvio di campionato sicuramente più complicato del finale della scorsa stagione. Per superare questa fase che vede gli uomini di Vieira al penultimo posto della classifica serve fare punti contro un Parma reduce anche lui da una sconfitta, arrivata in casa contro il Lecce e che con i suoi 5 punti gode di una situazione leggermente più tranquilla. Al Ferraris va in scena uno scontro diretto senza risparmio di colpi. In contemporanea Cagliari – Bologna. I sardi vengono dal buon pareggio di Udine, al netto di un ritmo altalenante ma incoraggiante, che li vede a quota 8 punti e all’undicesimo posto. Di fronte si presenta il Bologna di Italiano, che nell’ultima gara disputata ha rifilato un poker al Pisa, centrando la terza vittoria in cinque partite

Alle 18:00 va in scena una gara a dir poco interessante: Atalanta-Lazio. I bergamaschi vengono dal pareggio interno contro il Como, il secondo consecutivo in campionato, ma con la vittoria in Champions League nel mezzo, e sono alla continua ricerca della continuità, che al momento sembra essere il vero tassello mancante rispetto agli anni precedenti. Dall’altra parte una Lazio in profonda crisi di risultati, che nell’ultimo appuntamento di Serie A è riuscita a strappare solo un punto nel finale della sfida casalinga contro il Torino. Sebbene siano lontani i tempi della finale di Coppa Italia del 2019, quando entrambe le squadre lottavano per un piazzamento europeo e mettevano in mostra un bel calcio, la gara desta comunque il suo fascino.

Chiudono la sesta giornata di campionato Cremonese – Udinese e Milan-Fiorentina, entrambe alle 20:45. Nel primo caso c’è attesa nel vedere la reazione della Cremonese dopo la prima sconfitta in campionato, arrivata contro l’Inter, mentre dall’altra capire se quell’Udinese visto sempre a San Siro contro l’Inter, artefice di una bella prestazione e di una grande vittoria, sia solo una bolla di sapone o qualcosa di più concreto, visto l’ultimo pareggio contro il Cagliari, preceduto da due sconfitte. Tanta attesa anche per il ritorno di Stefano Pioli al Meazza, dove ritrova il Milan da avversario, in un momento che sicuramente sarà ricco di bei ricordi e di emozioni, ma che di certo non può far dimenticare al tecnico emiliano l’inizio di campionato a dir poco terrificante, con ancora zero vittorie e dovendo fare forse a meno anche di Kean infortunatosi in nazionale. Di fronte c’è una delle poche certezze di questo campionato: il Milan di Allegri. Il pareggio di Torino contro la Juve, che ha lasciato non poco rammarico per il rigore fallito da Pulisic, ha comunque confermato la solidità di una squadra che sembra aver acquisito non solo le idee del proprio allenatore, ma di aver ritrovato quella mentalità vincente che da qualche anno sembrava smarrita dalle parti di Milanello