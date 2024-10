Il programma della 9° giornata di Serie A, numeri e curiosità 

Dopo l’8° giornata di campionato, il Napoli mantiene la testa della classifica, con Inter, Juventus e Milan a seguire. Fiorentina 5° dopo i 6 gol rifilati in casa del Lecce. 6° e 7° Atalanta e Lazio, 10° la Roma. Venezia fanalino di coda, poi Lecce e Genoa. Il Monza è uscito dalla zona calda dopo la vittoria per 0-3 in casa del Verona.

Ben 2 anticipi si disputeranno oggi: Udinese-Cagliari alle 18:30 e Torino-Como alle 20:45. Soliti ballottaggi per Runjaic: sfida Zarraga-Payero in mezzo al campo. Lovric c’è, mentre Ekkelenkamp accusa qualche problema fisico. Affianco a Lucca pronti Davis o Brenner, ma Bravo può avere una chance e non è scontato. Thauvin non ce la fa. Dopo 1 pareggio in casa della Juve e 1 vittoria col Torino il Cagliari si è ripreso e non vuole fermarsi proprio ora. Viola in forma e favorito su Gaetano, Piccoli su Lapadula. Nel match serale, invece, Pedersen in ballottaggio con Walukiewicz e Maripan. Nel caso dovesse giocare l’ex Sassuolo, Vojvoda scalerà in difesa. Per Vlasic 1 gol e 2 assist dal suo rientro, ormai è tornato. In casa Como c’è un indisponibile: Van der Brempt ai box per qualche settimana. Per Sergi Roberto l’allarme è invece rientrato, dovrebbe partire titolare salvo sorprese; c’è ancora Fadera, 1 gol e 2 assist nelle ultime 3 anche per lui e titolarità presa a discapito di Da Cunha.

Sabato alle 15 è il turno di Napoli-Lecce: Meret torna tra i pali, Olivera torna a sinistra. Neres fa concorrenza sia a Politano che Kvara ma rimane dietro ad entrambi. Brutto periodo in casa Lecce: peggior attacco e peggior difesa per Gotti, sarà svolta contro i primi in classifica? Per provarci Gotti si affida a Krstovic, Rebic e Rafia. Alle 18 – salvo rinvii, la decisione è ancora in bilico – ci sarà Bologna-Milan. Ravaglia impensierisce Skorupski, ma le gerarchie non dovrebbero cambiare. Posch per ora sempre preferito ad Holm, mentre è più equilibrata la sfida Casale-Lucumì. Il primo è reduce da un brutto errore nel pareggio da 0-2 a 2-2 del Genoa contro i felsinei. Miranda e Moro possono trovare di nuovo la fiducia di Italiano, così come Odgaard (ma occhio ad Urbanski). Castro o Dallinga? C’è ancora il primo favorito. Negli ospiti Pavlovic a caccia di una maglia da titolare. Leao in bilico. Alle 20:45 chiude Atalanta-Verona. Bellanova in pole su Cuadrado, De Ketelaere su Samardzic. In casa Verona sempre 3 per 2 posti tra Suslov, Mosquera e Livramento. Zanetti vuole rifarsi dopo la brutta batosta in casa col Monza, scontro diretto perso malamente dai suoi.

Domenica, ora di pranzo, Parma-Empoli. Sohm favorito su Keita. Anche qui in attacco c’è tanta concorrenza: Man titolare, poi Cancellieri insieme ad Almqvist e Mihaila per un solo posto sull’altro lato dell’attacco. In casa Empoli, dopo una buona prova contro il Napoli – persa dopo un calcio di rigore – non ci sono tanti dubbi; formazione riconfermata. Alle 15, invece, c’è Lazio-Genoa. Baroni vuole rifarsi dopo la sconfitta contro la Juve per una sfortunata autorete. L’unico dubbio laziale arriva dalla difesa per sostituire lo squalificato Romagnoli. Il nuovo arrivato Gigot può partire dall’inizio, ma Patric lo insidia. Dopo l’espulsione di Romagnoli, infatti, il tecnico ex Verona ha optato per lo spagnolo. Per Gilardino sempre tante assenze: Gollini, De Winter, Bani, Malinovskyi, Messias, Vitinha. Sabelli favorito su Zanoli, ha vinto il ballottaggio anche la scorsa. Badelj o Thorsby in mezzo, Ekhator-Pinamonti davanti. L’italiano ora è in stato di grazia dopo la doppietta contro il Bologna che ha permesso ai suoi di conquistare un punto preziosissimo. Alla stessa ora, Monza-Venezia. Nesta, dopo aver trovato la sua prima – pesantissima – vittoria in A, sembra riconfermare tutti. Venezia in difficoltà dopo la vittoria di Genoa: da quel momento sono arrivate 3 sconfitte di fila, la vittoria risale a più di un mese fa. Sagrado o Haps? Il surinamese è favorito, così come Oristanio su Yeboah, che è dietro anche a Busio. Alle 18 il derby d’Italia Inter-Juventus, sicuramente il fiore all’occhiello della 9° giornata. Pavard e Darmian più di Bisseck e Dumfries. Con Calhanoglu probabilmente fuori, Frattesi o Zielinski lo sostituiranno, dipenderà da come la preparerà Inzaghi. Per Motta torna Conceicao, squalificato dopo Cagliari. Mckennie si gioca una maglia con Thuram, Locatelli è fisso. Nico e Koopmeiners out, anche Douglas Luiz si è fermato. Fagioli pronto per rimpiazzarlo, ma c’è anche Mbangula, Motta non è nuovo a sorprese negli 11 iniziali.

Lunedì il posticipo Fiorentina-Roma chiuderà la giornata. Momento positivo in campionato per Palladino: 2-1 col Milan e un grande 0-6 col Lecce contornato dalla quinta piazza in classifica. Quarta in panchina anche nell’ultima, Comuzzo può prendersi la scena anche con la Roma affianco a Ranieri. Adli e Cataldi in mezzo. Condizioni fisiche permettendo, Kean ci sarà. Sicuramente invece si dovrà fare a meno di Gudmundsson, fuori per circa 1 mese. C’è Kouamé per sostituirlo. Momento opposto quello della Roma: 1 punto nelle ultime 2. Ballottaggio tra Zalewski ed Hermoso, col primo favorito. Se lo spagnolo dovesse vincere la sfida, Angelino passerebbe sull’esterno.

Il programma completo della 9° giornata di Serie A