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Il PSG alza la Supercoppa: Kvara e Doué stendono l’Aston Villa

I parigini inaugurano la stagione conquistando il trofeo: Kvaratskhelia apre, Madjo firma il momentaneo pareggio, poi Doué decide la finale nella ripresa.

Ago 13, 20261 Lettura
SALZBURG, AUSTRIA - AUGUST 12: Khvicha Kvaratskhelia of Paris Saint-Germain lifts the UEFA Super Cup trophy after his team's victory in the UEFA Super Cup 2026 match between Paris Saint-Germain and Aston Villa at Stadion Salzburg on August 12, 2026 in Salzburg, Austria. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Paris Saint-Germain conquista la Supercoppa Europea battendo 2-1 l’Aston Villa e apre nel migliore dei modi la nuova stagione. La squadra di Luis Enrique passa in vantaggio con Kvaratskhelia, subisce il pareggio del giovanissimo Madjo ma trova nella ripresa il gol decisivo di Doué. Una finale combattuta soprattutto nel primo tempo, prima del maggiore controllo dei francesi nella seconda parte della gara.

Kvaratskhelia sblocca, Madjo risponde

La partita parte su ritmi elevati, con entrambe le squadre subito aggressive. Al 20’ il PSG trova l’1-0 con Kvaratskhelia: Bizot respinge una prima conclusione di Doué, ma i parigini recuperano immediatamente il pallone e servono il georgiano sulla sinistra. Kvara si accentra sul destro e supera il portiere, non impeccabile nell’intervento. L’Aston Villa reagisce affidandosi soprattutto a Madjo, classe 2009, protagonista assoluto della prima frazione. Dopo un colpo di testa fuori e un palo, il giovane attaccante trova il meritato 1-1 al quinto tentativo, finalizzando di sinistro un cross di uno scatenato McGinn. Safonov non riesce a intervenire e la finale torna in equilibrio.

Doué firma il gol decisivo

In apertura di ripresa l’Aston Villa prova a completare la rimonta con McGinn, ma Safonov neutralizza la conclusione del capitano inglese. A colpire è invece il Paris Saint-Germain: Doué scatta sulla destra, entra in area e con il sinistro batte Bizot. L’assistente segnala inizialmente il fuorigioco, ma il successivo controllo conferma la posizione regolare dell’attaccante, tenuto in gioco da Cash. È il 2-1 che decide la Supercoppa Europea. Dopo il vantaggio i francesi gestiscono meglio possesso e ritmo, mentre l’Aston Villa perde progressivamente incisività offensiva. La squadra di Luis Enrique controlla il finale e al triplice fischio può festeggiare il trofeo, iniziando la stagione con un successo di prestigio.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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