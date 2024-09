Il Psg batte 3-1 il Lille e sale in vetta, stop Monaco, poker Nizza

Dopo tre sole giornate di campionato fare pronostici è quanto mai azzardato, ma senza dubbio è possibile dire che i primi minuti di campionato ci dicono che l’attuale stagione in Ligue 1 sarà scoppiettante e soprattutto non sarà un monologo parigino, infatti il PSG pur imponendosi per 3-1 in casa del Lilla e toccando quota 9 punti in classifica, non può certo dormire sonni tranquilli. Infatti se fino alla passata stagione era scontato che prima o poi il club della Capitale mettesse la freccia, staccando tutti ed andando in fuga verso la vittoria del campionato, che di fatto si materializzava già dal mese di gennaio, nell’attuale campionato ciò sarà molto difficile, anche perché il Marsiglia guidato da De Zerbi, di fare regali al PSG non sembra averne proprio voglia, lo dimostra il 31 con cui ha liquida la pratica Tolosa, ma soprattutto perché il tecnico non è certo un tipo fa regali e lavorando in un ambiente dove c’è tanta pressione, questo lo esalta proprio come accaduto ad inizio carriera nella sua esperienza a Foggia, dove non solo fece da giocatore sfiorando la Serie B, ma seppe ripetersi anche come allenatore, vincendo prima la Coppa Italia di Serie C, poi sfiorando la promozione in B, perdendo però la finale playoff contro il Pisa guidato da Gattuso.

Ma nella sfida tra parigini e marsigliesi, non vanno sottovalutate: Nantes, Monacò e Lens, tutte ferme a quota 7 punti e per nulla decise a lasciare scena e la corsa per il titolo, la dimostrazione arriva direttamente dai risultati ottenuti nel weekend, dove il Nantes ha travolta per 3-1 il Montpellier, mentre lo scontro diretto tra Monacò e Lens è finito con il risultato di 1-1. In tale contesto ovviamente non va dimenticato il Lilla, che pur avendo cambiato allenatore, dirà comunque la sua per la conquista di un posto in Europa, buon avvoi di stagione quello del Le Havre che superando per 3-1 l’Auxerre, tocca quota 6 punti, cominciando cosi a macinare terreno verso la salvezza, come fatto nella passata stagione.

Prova ad accelerare anche il Nizza, che superando per 4-1 l’Angers, tocca quota 4 punti, importantissimo per il team della Costa Azzurra non perdere contatto con il gruppo in fuga. Avvio di stagione difficile anche per il Lione, che solo alla terza di campionato ha conquistato la prima vittoria, imponendosi per 4-3 sullo Strasburgo, agganciando cosi in classifica: Auxerre, Brest e Rennes. Ritorno amaro in Ligue 1 per la formazione angioina dopo la retrocessione di due anni, infatti fino ad oggi l’Angers in tre gare giocate ha rimediato tre sconfitte, stesso discorso per il Saint-Étienne di ritorno in Ligue 1 dopo due anni di Serie B, ma a sua volta ancora fermo a 0 punti in classifica.