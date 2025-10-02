Il Psg batte il Barça al 90′, Man City fermato dal Monaco

QARABAG – COPENHAGEN 2-0

Prima il Benfica, ora il Copenhagen. Continua la bella favola del Qarabag in Champions League con la seconda posta piena consecutiva. I danesi, invece, devono ancora rimandare la prima vittoria rimanendo a un punto dopo il pareggio con il Bayer Leverkusen. Al minuto 28 Zoubir, con un sinistro da centro area, porta in vantaggio i padroni di casa. Al 38′ della ripresa Addai raddoppia con un destro dal limite.

UNION SAINT GILLOISE- NEWCASTLE 0-4

Da vendicare aveva sia la sconfitta con il Barcellona in Champions League sia quella con l’Arsenal i in Premier League. Con la vittoria per 4-0 con i belgi dell’Union Saint Gilloise, il Newcastle coglie due obiettivi in un colpo solo. I belgi non bissano invece la vittoria contro gli olandesi del Psv Eindhoven. Il Newcastle mette la freccia al minuto 17 con l’ex Stoccarda Woltemade che riceve la sfera da Tonali e infila Scherpen con un tiro dal centro dell’area. Al 41′ arriva il raddoppio per merito di Gordon che trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di Leysen su Elanga. Al 19′ della ripresa Leysen commette fallo di mano ed è il secondo rigore per gli inglesi. Ancora Gordon trasforma. Al 35′ Barnes raccoglie un filtrante di Osula su azione di contropiede e sigla il poker.

MONACO- MANCHESTER CITY 2-2

Due volte in vantaggio, due volte raggiunto, la seconda proprio sul filo di lana. Il Manchester City non riesce a bissare il successo dell’esordio con il Napoli tornando dalla terra monegasca con un 2-2 contro la formazione locale, brava a crederci sino al termine. L’orgoglio calcistico del Principato non ottiene la posta piena ma riesce almeno a togliere lo zero dalla casellina dei punti in classifica dopo il netto 1-4 patito dal Bruges. Nemmeno a dirlo, il pareggio del Manchester City ha la firma autografa di Haaland, già a segno una volta contro i partenopei e giunto quindi a quota tre reti in due gare Al 15′ raccoglie un filtrante di Gvardiol e porta in vantaggio gli inglesi. Il Monaco, però, non si scompone e al minuto 18 perviene al pareggio con un tiro dl limite di Teze. Al 44′ ancora Haaland, su cross di O’ Reilly, riporta in vantaggio il Manchester City con un colpo di testa.Al 44′ della ripresa Dier è fermato fallosamente da Bernardo Silva in area ospite. Il direttore di gara concede il calcio di rigore che lo stesso Dier trasforma per il 2-2.

BORUSSIA DORTMUND- ATHLETIC BILBAO 4-1

La delusione per il pareggio subito contro la Juventus in pieno recupero era cocente. E così il Borussia Dortmund, seconda forza della Bundesliga alle spalle del Bayern Monaco, ha deciso di regalarsi una riscossa piegando nettamente l’Athletic Bilbao con il punteggio di 4-1.I baschi restano così al palo subendo il secondo stop dopo lo 0-2 casalingo contro l’Arsenal. Al 28′ Svensson riceve la sfera da Adeyemi e, con un sinistro da centroarea, porta in vantaggio i gialloneri. Al 5′ della ripresa i teutonici raddoppiano con un sinistro di Chukwuemeka su assist di Serhou. Al 16′ Guruzeta prova a riaprirla accorciando le distanze per gli iberici con un destro dal centro dell’area. Al minuto 37 Guirassy, sugli sviluppi di un corner, porta i padroni di casa sul 3-1. Al 46′ Brandt riceve da Beier e, di destro, segna il definitivo 4-1.

ARSENAL – OLYMPIACOS 2-0

Superbo in Premier League con il secondo posto alle spalle del Liverpool e dopo la vittoria in pieno recupero con il Newcastle con la rete di Gabriel Magalhaes, superbo anche in Champions League. L’Arsenal fotocopia il 2-0 ottenuto contro l’Athletic Bilbao e lo incolla alla prestazione contro i greci dell’Olympiacos che. Ancora una volta, non sentono profumo di vittoria come era già accaduto loro con i ciprioti del Pafos. Al 12′ Gabriel Martinelli porta i Gunners in vantaggio con un tiro da distanza ravvicinata. Al 47′ della ripresa Saka sfrutta un filtrante di Odegaard e raddoppia.

BARCELLONA- PARIS SAINT GERMAIN 1-2

Ha provato a fare il botto ma ha poi avuto un brusco risveglio all’ultimo minuto. Proprio mentre stava per incartare in confezione regalo il pareggio contro i campioni d’Europa del Paris Saint Germain, il Barcellona si è visto scivolare il punto tra le dita e ha dovuto rassegnarsi all’idea che la posta piena salga sull’aereo per Parigi con la squadra ospite. I catalani non hanno così bissato la vittoria contro il Newcastle ma i transalpini si sono invece ancora goduti il sole di un altro bottino pieno dopo la quaterna rifilata al Parco dei Principi all’Atalanta. Al minuto 19 Ferran Torres riceve la sfera da Rashford e, con un destro, infila Chevalier per il vantaggio dei catalani. Al minuto 38 Mayulu, su assist di Nuno Mendes, regala il pareggio ai transalpini con un tiro di sinistro. Al 45′ Goncalo Ramos regala la vittoria clamorosa ai transalpini con un tiro da centroarea su assist di Hakimi.

BAYER LEVERKUSEN- PSV EINDHOVEN 1-1

Germania batte un colpo, Olanda risponde. Tra teutonici e orange finisce con un punto per parte. Il Bayer Leverkusen conferma di soffrire di pareggite come già contro il Copenhagen nella prima uscita, il Psv Eindhoven si prende una boccata d’aria fresca dopo essere stato sommerso di reti (1-3) a domicilio dai belgi dell’Union Saint Gilloise. Al 20′ della ripresa Kofane, con un destro da centroarea, porta in vantaggio la squadra di Kasper Hjulmand. Al 27′, però, gli olandesi pareggiano con un destro di Saibari su suggerimento di Til.