Il Psg è alla ricerca del vice Kvaratskhelia, pronto lo sguardo alla Bundesliga

Il Paris Saint Germain sta vivendo un buon periodo in tutte le competizioni, soprattutto dopo la vittoria di ieri sera contro il Villareal all’“Estadio de la Cerámica” in Spagna per 6-0. Attualmente la rosa di Luis Enrique sta rispettando i pronostici, e nonostante un inizio complicato in “Ligue 1”, ora i parigini sembrano aver trovato la quadra giusta che li ha condotti momentaneamente al primo posto in campionato e in Champions League.

PSG, l’infortunio di Kvara è un problema: il mercato invernale può essere d’aiuto

Nelle ultime settimane, però, un titolare inamovibile del PSG è risultato indisponibile dallo scorso 21 ottobre a causa di un grave problema che comprende la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, come confermato dalle analisi effettuate successivamente all’infortunio e il protagonista in negativo è l’ex Napoli Kvaratskhelia. Un imprevisto che ha colto di sorpresa non solo il tecnico e i propri compagni, ma anche la dirigenza dei rossoblù che in questo momento riflettono su un possibile suo sostituto già a partire dal mese di gennaio. Durante il mese di riparazione, dunque, il Psg è costretto ad intervenire sul mercato e avrebbe già individuato il calciatore adatto per rimpiazzare il georgiano. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, infatti, la società avrebbe puntato forte su Said El Mala, ala sinistra che può interpretare anche il ruolo di trequartista o ala destra a seconda delle scelte del tecnico ex Barcellona.

Said El Mala nel mirino dei rossoblù: numeri e statistiche dell’esterno tedesco

Il calciatore in questione è di proprietà del Colonia, che ora milita in Bundesliga. In campionato, il classe ’06 ha accumulato finora 7 presenze, siglando 2 reti contro Hoffenheim e Borussia M’gladbach, a cui si vanno ad aggiungere le 2 apparizioni in Coppa DFB contro Würzburger Kickers e Union Berlino, mettendo a referto contro quest’ultima avversaria una doppietta e un assist in 170’ totali. Il Paris Saint Germain starebbe momentaneamente monitorando la situazione e la disponibilità economica, e proprio su quest’ultimo aspetto il Colonia accetterebbe solamente offerte che partono dai 50 milioni in su, vista la giovane età del giocatore e al buon impatto mostrato attualmente da parte del ragazzo. Said El Mala è anche nel giro dell’Under 21 tedesca, e su di lui ci sarebbero diversi club di Premier League, tra cui il Brighton di Fabian Hürzeler.

Il Presidente qatariota Al-Khelaïfi vuole rinforzare ulteriormente la squadra dopo il brutto infortunio di Kvarastkhelia, il quale dovrà stare fermo ai box per tutta la stagione. Da valutare attentamente la situazione legata a Said El Mala nel mese di gennaio, fase calda in cui le trattative cominceranno ad entrare nel vivo in sede di calciomercato invernale.