Il PSG ha fatto davvero un affare ingaggiando Leo Messi?

Il Paris Saint Germain ha completamente stravolto il mercato quest’estate vincendo un’asta pazzesco per l’acquisizione del trono di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Lionel Messi ha lasciato la sua confort zone dopo ben quattro lustri, abbandonando la Catalogna per cercare nuovi stimoli. Il primo trofeo, dei grandi, con l’Argentina ha tolto alla Pulce qualsiasi pressione possibile e lo ha liberato dall’alter ego di “Maradoniana” memoria. Leo ha scelto il numero 30, non creando problemi di marketing alla sua nuova compagine ed al suo vecchio amico Neymar. Quando un re sposta il regno si porta dietro numerosi avvenimenti con tutti i riflettori accesi su di lui.

Ad oggi abbiamo assistito ad un Messi versione Nicolas Cage in face-off: il Ligue 1 si alterna con i compagni e si mette al servizio della squadra (perchè il livello del campionato non è eccelso) mentre in Champions è il leader indiscusso avendo siglato 5 reti su 5 match disputati. In questi ultimi giorni di mercato trapelano i malumori familiari per un difficile ambientamento in Francia dal punto di vista sociale; questo aspetto non è messo al centro degli articoli della stampa proprio perchè è un fattore troppo intimo per finire sui rotocalchi sportivi eppure è uno dei punti focali per un atleta. Far crescere in maniera armoniosa i propri affetti è al primo posto, anche più della stessa carriera.

Puntando nuovamente gli occhi sul terreno di gioco l’ombra di un nuovo Messi-Gate rischia di scatenare un terremoto tremendo a Parigi ma cerchiamo di analizzare i valori economici: il PSG ha acquistato l’albiceleste per 80 milioni dal Barcellona sottoscrivendo un contratto all’attaccante da 40 milioni per due anni più 15 milioni se il fantasista non cambia compagine, in più sussiste un’opzione contrattuale per il rinnovo di un anno aggiuntivo alle stesse cifre.

Cominciando a contare i transalpini hanno investito 175 milioni di euro, che arriverebbero a 230 in caso di rinnovo. Cifre astronomiche che farebbero vacillare qualunque persona e che, soprattutto, quasi nessun’altra squadra al mondo può sostenere. Quando un re sposta il regno è normale che si spostano ingenti capitali, come sono normali le voci di un altro ipotetico trasferimento. Il mondiale di calcio in Qatar è una mossa mediatica pazzesca e l’arrivo del numero 30 è un vantaggio competitivo economico dei qatarioti nei confronti dei sauditi (la diatriba calcistica è, per ovvi motivi, con il Manchester City).

Torniamo a chiederci, dunque, nell’ipotesi remota della richiesta del diez di cambiare aria, chi può permettersi il calciatore e dove deciderebbe di andare? Le strade, questa volta, sembrano essere realmente solo due: permanenza in Francia o ritiro anticipato dalle scene perchè le cifre sono troppo alte per non incorrere in una debacle finanziaria. Ipotizzando di fare i famosi “conti della serva”, vendendo la maglietta ufficiale del ragazzo ad un prezzo che si aggira sui 100 euro bisognerebbe piazzare più di 2 milioni di t-shirt (e non abbiamo considerato i costi di produzione del prodotto e la divisione dell’incasso con lo sponsor tecnico).

Investimento incredibile che potrebbero affrontare pochissime compagini in relazione del bacino d’utenza dei tifosi delle squadre stesse, senza aver analizzato la forza d’acquisto di suddetti supporters. Con le attuali regolamentazioni francesi, inoltre, il PSG guadagna solamente 20 euro a maglia a causa delle imposte e delle royalties (cifre da destinare ai produttori). Come ultima curiosità non possiamo non parlarvi dei FAN TOKEN e dell’accordo secondo il il quale parte dell’ingaggio verrà pagato dai tifosi con questa piattaforma, in sostanza più Leonel soddisferà il pubblico più aiuti potrà ricevere il club. Il Messi-Gate può aspettare, per buona pace degli sponsor, delle televisioni e dei tifosi “doltr’Alpe”.