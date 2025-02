Il PSG passa a Lione e allunga a +13! De Zerbi insegue, Monaco ko

Ultimo weekend di febbraio altamente scoppiettante in Ligue 1, dove il PSG al termine di un match pirotecnico riesce ad imporsi per 3-2 in casa del Lione di Fonseca, conquistando tre punti preziosi ai fini della vittoria del campionato, che raddoppiano perché il Marsiglia clamorosamente in casa dell’Auxerre viene travolto per 3-0, accusando cosi un distacco dalla capolista di ben 13 punti. Distanza diventata ormai incolmabile, sulla quale la formazione marsigliese potrebbe senza dubbio recuperare qualche punto, ma non completamente tutto il distacco, che di fatto mette in discesa la corsa verso il titolo per il PSG, che se dovesse mantenere tale andatura, potrebbe scollinare il mese di aprile da vincente del campionato.

Chi rallenta è il Monacò che nello scontro diretto viene superato per 2-1 in casa del Lilla, che schizza al quarto posto in classifica, restando però a due lunghezza dal Nizza terzo e vittorioso per 2-0 sul fanalino di coda Montpellier. Dello stop di Monacò e Lione, ne approfitta ma solo in parte anche lo Strasburgo, che tra le mura amiche viene bloccato sullo 0-0 dal Brest, che forte dei 33 punti conquistati fino ad oggi un pensierino alla zona europea della classifica potrebbe farlo, complice anche lo stop del Lens superato per 3-1 in casa del Nantes, canarini che conquistano tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

Pareggio pirotecnico lo scontro salvezza tra Sant’Etienne ed Angers, match finito con il risultato di 3-3, che regala ad entrambe un buon punto in classifica. Vittoria pesante in chiave salvezza quella conquistata dal Tolosa, che imponendosi per 4-1 in casa del le Havre, tocca quota 30 punti archiviando l’obiettivo stagionale, anche se per la defintiva matematica, mancano ormai soli pochi punti.