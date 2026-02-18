Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Il PSG ribalta il Monaco, alla fine è 2-3! Vinicius decide Benfica-Real

Le merengues vincono 1-0 sul Benfica, il brasiliano segna e denuncia un episodio di razzismo. Luis Enrique esulta: da 2-0 a 3-2 col Monaco

Feb 18, 20261 Lettura
LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Vinicius Junior of Real Madrid scores his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do SL Benfica on February 17, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Octavio Passos - UEFA/UEFA via Getty Images)

MONACO- PARIS SAINT GERMAIN 2-3

Più che una vittoria, un capolavoro. Sotto di due reti, il Paris Saint Germain non si scompone nella tana del Monaco e finisce non solo per rimontare, ma anche per farla sua. La squadra di Luis Enrique parte quindi per la gara di ritorno al Parco dei Principi in condizioni di favore per cercare di staccare il biglietto per gli ottavi di finale e di confermarsi sul tetto d’Europa. Tempo un minuto e il Monaco si porta clamorosamente in vantaggio per merito di Balogun che sfrutta un cross di Golovin e realizza l’1-0. Al 18′ Balogun fa pervenire i padroni di casa al raddoppio sfruttando un filtrante di Akliouche e infilando Safonov con una conclusione di destro. Gli ospiti non sembrano però accusare il colpo e al minuto 29 accorciano le distanze con Douè che infila la porta della squadra di casa con un sinistro su suggerimento di Barcola. L’accorciamento delle distanze mette le ali alla determinazione del Paris Saint Germain che al minuto 41 la pareggia con un destro di Hakimi. Al 3′ della ripresa il Monaco rimane in dieci per l’espulsione di Golovin. Al 22′ Douè riceve da Zaire-Emery e, con un tiro di sinistro, capovolge l’esito della contesa a favore della squadra di Luis Enrique.

BENFICA- REAL MADRID 0-1

Il derby iberico finisce nelle mani del Real Madrid che si impone di misura sul terreno del Benfica. Il sodalizio di Alvaro Arbeloa mette quindi un’ipoteca sul superamento dei playoff e sul conseguente approdo agli ottavi di finale di Champions League. Al 5′ della ripresa Vinicius jr porta in vantaggio i Blancos sfruttando un assist di Mbappè.

Cristiano Comelli

