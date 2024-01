Il Psg riparte forte, il Lille travolge il Lorient, bene il Brest

Dopo quasi un mese di assenza dal il benvenuto al nuovo anno anche la Ligue 1, tutto facile per la capolista PSG, che in casa del Lens non si scompone e con un secco 2-0 liquida la pratica, volando a quota 43 punti e compiendo un bel passo verso la conquista del titolo. Ovviamente la formazione parigina deve un paio di grazie, il primo dovrà farlo al Rennes che tra le mura amiche liquida il Nizza secondo in classifica, imponendosi con un secco 2-0, il secondo grazie il PSG lo deve al Reims che in casa del Monacò ha saputo imporsi per 3-1. Risultati pesanti e decisivi per la fuga della formazione parigina, che nella prima del nuovo anno è riuscita nell’impresa di mettere ben 8 punti di distanza con la seconda in classifica.

Di tali risultati però ne approfitta anche il Brest, che superando in casa per 2-0 il Montpellier, tocca quota 34 punti che gli hanno consentito di agganciare il terzo posto in classifica, portandosi ad una sola lunghezza dal Nizza. Delle sconfitte di Nizza e soprattutto Monacò, ne approfitta anche il Lilla che in sempre in casa supera per 3-0 il Lorient, portandosi al quinto ed a sole due lunghezze dal formazione monegasca, anche se nella scia del formazione dell’Alta Francia entra il Reims grazie al successo ottenuto proprio contro il Monacò.

Il Marsiglia di Gattuso dopo aver chiuso il 2023 con un pari per 1-1, apre il nuovo anno con lo stesso identico risultato, questa volta però pareggiando in casa contro lo Strasburgo, vittoria importante quella centrata dalla matricola Le Havre, che superando per 3-1 il Lione, tocca quota 22 punti portandosi nel centro classifica e soprattutto in acque tranquille. Chi prova ad entrare a sua volta in acque tranquille è il Tolosa, che imponendosi per 1-0 in casa del Metz, tocca quota 17 punti, si muove anche il Clermont che superando per 2-1 il Nantes, aggancia quota 14 punti portandosi a sole due lunghezze dalla zona salvezza.