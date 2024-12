Il Psg torna alla vittoria e allunga su Marsiglia e Monaco

Ultimo weekend del 2024 in Ligue 1 che saluta il vecchio anno cosi come lo aveva aperto, ossia con il PSG in vetta, cosa certificata dalla netta vittoria per 3-1 sul Lione, e complici il pareggio del Marsiglia per 1-1 nello scontro diretto con il Lilla a cui ha fatto seguito quello del Monacò in casa del Reims per 0-0,il PSG va dunque in vacanza da campione d’inverno in carica portando a sette punti il vantaggio con le dirette inseguitrici. Dunque al meno in campionato chiusura d’anno migliore non poteva esserci in casa PSG, ma tutto sommato non saluta malamente il 2024 neanche il Marsiglia, che dall’arrivo di De Zerbi sembra aver trovato quella quadra tattica che obiettivamente era palesemente mancata nelle stagioni precedenti ed i 30 punti ed il secondo posto ne sono la chiara e lampante dimostrazione. E ciò dimostra anche un’altra cosa, ossia quanto un allenatore come De Zerbi possa servire a club come Juventus e Milan, che hanno affidato le rispettive panchine ad allenatori mediocri, snobbando De Zerbi che a suon di risultati sta dimostrando il proprio valore, soprattutto perché rispetto a Parigi, a Marsiglia non ci sono i dollaroni arabi, quindi tutto frutto soprattutto del lavoro.

Chiusura d’anno positiva anche per il Monacò, lo stesso vale per il Lilla ed lo stesso Lione, sulla stessa lunghezza d’onda il Nizza che pur pareggiando per 2-2 con il Montpellier, tocca quota 24 punti, restando in piena corsa per un posto in Europa, da capire ovviamente in quale delle tre competizioni. Stesso discorso per il Lens che pareggiando a sua volta per 2-2 in casa dell’Auxerre, tocca a sua volta 24 punti restando agganciato al Nizza ed al sogno europeo. Chi prova a sognare in grande è il Tolosa che imponendosi per 2-1 sul Sant’Etienne, non solo chiude ottimamente il 2024, ma lo chiude con tre punti di distacco dalla zona europea, dunque il sogno di poter entrare in Europa potrebbe essere quell’arma in più con cui arrivare quanto prima alla salvezza.

Stesso discorso per l’Auxerre ed il Reims. Chi prova ad allungare in zona salvezza è il Brest che liquidando con un sonoro 4-1 il Nantes, tocca quota 19 punti, quindi a conti fatti con una ventina di punti più potrebbe brindare alla salvezza, alla quale spera di brindare il prima possibile anche il Rennes che dalle notti europee, si ritrova in piena corsa per non retrocedere ed il 2-0 con cui ha liquidato l’Angers, hanno consentito alle renne di compiere un ulteriore passo verso la salvezza. Stesso discorso per lo Strasburgo che liquidando per 3-0 il Le Havre, tocca a sua volta quota 17 punti, mando cosi agli archivi un 2024 che nonostante tutto, ha restituito alla Ligue 1 le sue grandi interpreti, come: Marsiglia, Monacò, Lilla, Nizza, Lione e Tolosa.