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Champions League

Il PSG travolge il Liverpool: Doué e Kvaratskhelia firmano il dominio

Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain controlla la sfida dei quarti di Champions League dall’inizio alla fine. Il Liverpool soffre, crea poco e incassa una sconfitta pesante in vista del ritorno ad Anfield.

Apr 8, 20261 Lettura
PARIS, FRANCE - APRIL 08: Desire Doue of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpool FC at Parc des Princes on April 08, 2026 in Paris, France. (Photo by Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Paris Saint-Germain mette un’ipoteca sul passaggio del turno e batte il Liverpool 2-0 nell’andata dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Luis Enrique impone subito ritmo, palleggio e pressione, lasciando ai Reds margini minimi per rientrare in partita. A decidere il match sono Doué, a segno dopo 11 minuti, e Kvaratskhelia, che nella ripresa chiude una manovra costruita con Joao Neves.

L’avvio del PSG è immediato e concreto. I francesi prendono il controllo del possesso e spingono il Liverpool nella propria metà campo. Il vantaggio arriva all’11’: Doué converge da sinistra e calcia di destro, trovando la traiettoria che sorprende Mamardashvili sotto la traversa. Il gol indirizza subito la gara e conferma la superiorità della formazione parigina. Dopo l’1-0, il Paris Saint-Germain continua a gestire il match con intensità. Il Liverpool non trova sbocchi, fatica a risalire il campo e concede altre occasioni. Ancora Doué si rende pericoloso in più situazioni e al 37’ ha sul piede la chance per il raddoppio, senza riuscire a concretizzare davanti alla porta.

Nel secondo tempo il copione resta invariato. Il PSG mantiene il baricentro alto, limita ogni tentativo di reazione inglese e continua a occupare stabilmente la metà campo avversaria. Il 2-0 arriva al 65’, quando Joao Neves rifinisce per Kvaratskhelia, bravo a finalizzare l’azione che consolida il vantaggio francese. Nel finale il Paris Saint-Germain sfiora anche il terzo gol e chiude la sfida con la sensazione di aver lasciato aperto un margine ancora più ampio. Per il Liverpool la serata di Parigi diventa un passaggio complicato da assorbire, mentre la squadra di Luis Enrique si presenta al ritorno di Anfield con un risultato pesante e con una prova di forza chiara sul piano tecnico e tattico.

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