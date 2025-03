Il Psg vince il Classique col Marsiglia e ipoteca il titolo

Scudetto game over, il PSG dopo l’impresa compiuta in Champions League in cui ha stacco il pass per i quarti di finale eliminando il quotatissimo Liverpool, a distanza di pochi giorni si ripete anche in campionato, dove tra le mura amiche del Parco Dei Principi strapazza per 3-1 il Marsiglia, dopo averlo battuto anche nella gara di andata. Vittoria pesantissima quella formazione parigina che stacca il gruppo delle inseguitrici portandosi a quota 68 punti ed issando dalla seconda in classifica Marsiglia una distanza di ben 19 punti, distacco diventato ormai incolmabile per i ragazzi di De Zerbi che ora come unico obiettivo hanno quello di chiudere la stagione al secondo posto, cosa però che si preannuncia essere abbastanza difficile perchè il Monacò imponendosi per 2-0 in casa dell’Angers, tocca quota 47 punti portandosi a sole due lunghezze dal Marsiglia. In compagnia del Nizza che pur pareggiando per 1-1 con l’Auxerre, tocca a sua volta 47 punti e come il Monacò punta alla seconda piazza.

In tale lista scrive il suo nome anche il Lione, che superando per 4-2 il Le Havre, tocca quota 45 punti portandosi a due sole lunghezze da Nizza e Monacò, ed a sole 4 dal Marsiglia che per difendere la seconda posizione dovrà sgomitare e non poco. Chi rallenta è il Lilla sconfitto per 1-0 in casa del Nantes, di tale risultato ne approfitta lo Strasburgo che imponendosi per 2-1 in casa del Tolosa, tocca quota 43 punti portandosi ad una sola lunghezza dalla zona europea della classifica e quindi dal Lilla. Chi si muove è il Lens che superando per 1-0 il Rennes, si porta a 39 punti archiviando il discorso salvezza, stesso discorso anche per il Brest che pur pareggiando per 0-0 contro il Reims, tocca quota 37 punti potandosi a tre sole lunghezze dalla salvezza matematica, discorso diverso per il Reims che con soli 23 punti conquistati è ancora lontano dall’obiettivo stagionale.

Inferno a Montpellier. I tifosi della squadra di casa hanno perso la pazienza in occasione del match contro il Sant’Etienne. La prospettiva dell’ennesima sconfitta, la settima di fila, contro una concorrente diretta ha scatenato la rabbia degli ultrà allo Stade de la Mosson. Fumogeni e petardi sulle tribune e in campo, con tanto di incendio sugli spalti. Una situazione che ha spinto l’arbitro a sospendere il match, e il prefetto ad interromperlo in maniera definitiva. Attoniti i giocatori del Montpellier che sono rimasti defilati in campo ad assistere allo scenario insolito, mentre i loro avversari sono tornati negli spogliatoi. Ora la società riceverà una stangata, che andrà a complicare i piani di un club sempre più ultimo in campionato.