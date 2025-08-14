Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Il PSG vince la Supercoppa, Tottenham sconfitto ai rigori

A Udine finisce 6-5 dopo i tiri dal dischetto: inglesi avanti 2-0 fino all’85′, poi la rimonta parigina e il trionfo

Ago 14, 20252 Lettura
UDINE, ITALY - AUGUST 13: Marquinhos of Paris Saint-Germain lifts the UEFA Super Cup Trophy after his team's victory in the UEFA Super Cup 2025 match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur at Stadio Friuli on August 13, 2025 in Udine, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nel pieno delle tensioni per la possibile rottura tra Luis Enrique e Gianluigi Donnarumma, il Paris Saint-Germain si prende la scena e conquista la Supercoppa Europea 2025, superando il Tottenham ai calci di rigore dopo un pirotecnico 2-2 nei tempi regolamentari. Allo stadio Friuli di Udine, i francesi completano una rimonta clamorosa chiudendo il match sul 6-5 dal dischetto e sollevando il primo trofeo stagionale, nonostante le scorie del caso legato al portiere azzurro.

Il match è stato inevitabilmente influenzato dal “caso Donnarumma”, che ha acceso il dibattito nelle ore precedenti alla partita. A farne le spese, indirettamente, è stato il nuovo estremo difensore parigino Lucas Chevalier, chiamato a raccogliere l’eredità di Gigio. Proprio l’ex portiere del Lille è protagonista in negativo sul secondo gol del Tottenham, ma si riscatta nel momento più delicato: i calci di rigore.

Il Tottenham, allenato da Thomas Frank e privo della sua ex bandiera Son Heung-min, appare più brillante fin dai primi minuti, complice una preparazione atletica più avanzata rispetto a un PSG reduce dalla finale del Mondiale per Club appena un mese fa. Gli inglesi spingono alto e mettono in difficoltà la manovra parigina. Dopo due grandi interventi di Chevalier su Richarlison (23′) e su una mischia risolta in extremis da Palhinha (39′), il vantaggio arriva con il tap-in di Van de Ven, già protagonista in finale di Europa League.

Il raddoppio arriva ad inizio ripresa: su un calcio da fermo battuto da Pedro Porro, è il nuovo capitano Cristian Romero a battere un incerto Chevalier di testa per il 2-0. Il Paris Saint-Germain fatica a reagire e rischia addirittura il terzo gol, sfiorato da Danso con un colpo di testa fuori di poco.

Con il passare dei minuti il Tottenham si abbassa troppo, e il PSG ne approfitta per aumentare la pressione. Al 66′ Vicario è attento su Doué, mentre il gol annullato a Barcola per fuorigioco di Ruiz è il preludio alla rimonta. Al 85′, è Lee Kang-in a trovare l’angolo giusto da fuori area per riaprire il match. Al 94′, in pieno recupero, è Ramos con un colpo di testa in tuffo a chiudere una splendida azione di Hakimi e Dembelé per il 2-2.

Senza tempi supplementari, si passa subito alla lotteria dei rigori. Parte male il PSG con l’errore di Vitinha, ma Chevalier ristabilisce l’equilibrio parando su Van de Ven. Quando Tel sbaglia il penalty decisivo per il Tottenham, è Nuno Mendes a realizzare il rigore della vittoria, regalando al PSG una Supercoppa che sembrava già persa.

Redazione

